Élections municipales de 2025 | Un candidat à la mairie prétend à tort être soutenu par Geoff Molson

L’aspirant à la mairie de Montréal Gilbert Thibodeau diffuse une fausse nouvelle avec l’aide du site de potins Hockey30 : le grand patron du Canadien de Montréal endosse sa candidature.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le chef d’Action Montréal remercie Geoff Molson pour sa « confiance ». Il partage du même coup l’article « Congrès de Valérie Plante : la revanche de Geoff Molson », signé par David Garel, le fondateur de Hockey30.

Le rédacteur y affirme sans preuve que l’homme d’affaires et copropriétaire du Tricolore « nourrit une profonde aversion pour Valérie Plante ». Plus loin, l’article laisse entendre que Geoff Molson soutient Gilbert Thibodeau dans la course à la mairie.

Au moment de publier ce texte, le message du politique avait été partagé 270 fois sur X et 150 fois sur Facebook. D’autres membres d’Action Montréal, notamment son cofondateur Robert Sévigny, avaient diffusé le lien de l’article.

IMAGE TIRÉE DU COMPTE X DE GILBERT THIBODEAU

Chantal Machabée, vice-présidente des communications du Canadien, confirme à La Presse qu’il s’agit d’« une fausse nouvelle », raison pour laquelle l’équipe se garde de tout commentaire.

À lire les réactions que ces publications génèrent jusqu’à présent, la stratégie fait mouche. « Si tu rêverais d’avoir un puissant allié, je crois que tu viens de gagner le jackpot », peut-on lire. « Que je suis heureuse pour vous Gilbert, tout un appui et ce n’est que le début », écrit une dame. « Pardonnez l’expression, mais c’est très GAME CHANGER », se réjouit quelqu’un d’autre, parmi des dizaines de félicitations.

Jamais M. Thibodeau ne rectifie pas le tir dans les commentaires.

Pas étranger aux fausses nouvelles

Le texte de Hockey30 vantant les mérites de M. Thibodeau a été écrit à l’initiative d’un membre d’Action Montréal, selon nos informations. Le site n’aurait pas touché de rémunération.

Ni le candidat à la mairie ni son parti n’avaient répondu à nos demandes d’entrevue au moment où ces lignes ont été écrites.

Le patron du Canadien « fera tout en son possible pour soutenir [l’]ennemi numéro un » de Valérie Plante, peut-on lire dans l’article, alors que Gilbert Thibodeau n’a réalisé que 1 % des votes aux élections municipales de 2021 avec 4327 voix. C’est tout de même le triple des appuis qu’il a obtenu en 2017. La formation politique, qui n’est pas représentée au conseil municipal, demeure active, mais elle n’a reçu que 15 dons en 2023, soit nettement moins que Projet Montréal (2100 dons) ou Ensemble Montréal (1800 dons).

« Gilbert Thibodeau, chef du parti Action Montréal, apparaît comme un choix évident pour Molson, écrit David Garel. Thibodeau partage la vision de Molson en matière de gestion rigoureuse des finances publiques et de soutien aux grands événements. »

Selon la mission qui apparaît sur son site internet, Action Montréal vise à : « assurer à Montréal une saine gestion financière et administrative et redonner à ses résidents, propriétaires, commerçants et industries la fierté d’y être et d’y vivre. »

À l’aube des élections de 2021, La Presse a publié un article révélant que Gilbert Thibodeau flirtait avec des thèses conspirationnistes. Depuis, le politicien a notamment disposé d’une tribune à Lux Média, pointée du doigt pour diffuser de nombreuses théories du complot.





Deux dirigeants du mouvement d’opposition aux mesures sanitaires pendant la pandémie de COVID-19, Stéphane Blais et André Pitre, se sont empressés de relayer l’annonce – fictive – de l’appui de Geoff Molson à Action Montréal.

S’il est vrai que le chef de la direction du Canadien et Valérie Plante ont eu un accrochage sur X autour des visionnements extérieurs des matchs pendant la pandémie, l’homme d’affaires n’a jamais affiché publiquement ses préférences politiques.

Une cible récurrente

Depuis quelques mois, Hockey30 mène une charge contre la mairesse de Montréal. Exemples de titres : « C’est terminé pour Valérie Plante », « Valérie Plante a perdu la tête », « La chute médiatique de Valérie Plante », « Valérie Plante a tout perdu » ou encore « Valérie Plante mange nos impôts ».

Selon nos informations, ces pièges à clics génèrent d’importants revenus pour la plateforme, notamment parce qu’ils sont régulièrement repris par Google Discover, un flux de contenus qui permet une visibilité accrue auprès des internautes.

Hockey30 générerait de 500 000 $ à 1 million de revenus publicitaires par année, selon différentes sources impliquées dans les fermes de contenus. Le site, qui compte 139 000 abonnés sur Facebook, est la cible de critiques parce qu’il repique les contenus des médias traditionnels et diffuse des rumeurs qui se révèlent parfois fausses.

David Garel a décliné notre demande d’entrevue.

Dans un passage d’une version précédente de ce texte, Gilbert Thibodeau a été erronément prénommé Ghislain. Pas d’excuses.