Élections Lok Sabha 2024 : Modi vante l’économie florissante de l’Inde, mais beaucoup se sentent laissés pour compte

SAMASTIPUR, Inde (AP) — Narendra Modi a accédé au pouvoir il y a dix ans en promettant de transformer l’économie indienne, et il serait difficile de prétendre qu’il n’a pas fait de progrès. Comme il brigue un troisième mandat en tant que Premier ministre, la croissance économique du pays fait l’envie du monde entier, ses marchés boursiers sont en plein essor et de nouveaux bâtiments et autoroutes surgissent partout.

Il existe cependant des fissures dans la façade dont ses adversaires politiques espèrent profiter, notamment un chômage élevé, une pauvreté persistante et le sentiment que seule une petite partie des 1,4 milliard d’habitants de l’Inde a pu profiter de cette bonne fortune.

« Vous avez une économie en plein essor pour les personnes situées plus haut sur l’échelle socio-économique, mais les personnes inférieures sont vraiment en difficulté », a déclaré Milan Vaishnav, directeur du programme Asie du Sud au Carnegie Endowment for International Peace.

Modi et son parti Bharatiya Janata sont restés populaires depuis qu’il a été élu Premier ministre pour la première fois en 2014. plateforme stridente d’abord hindoue et s’engage à réussir là où les gouvernements précédents ont échoué en transformant enfin l’économie rurale en économie industrielle.

DOSSIER – Le Premier ministre indien Narendra Modi salue ses partisans depuis un véhicule lors d’une tournée de présentation à Varanasi, en Inde, le 13 mai 2024. (AP Photo/Rajesh Kumar, File)

Il a promis de lutter contre la corruption profondément enracinée et de tirer parti de l’avantage de la main-d’œuvre du pays pour en faire une puissance manufacturière. En campagne ce printemps — le élections de six semaines conclut samedi — Modi s’est engagé à faire de l’économie indienne la troisième plus grande économie mondiale, derrière celles des États-Unis et de la Chine. Les votes seront comptés mardi.

Modi a connu des succès. L’économie connaît une croissance de 7 % et plus de 500 millions d’Indiens ont ouvert des comptes bancaires au cours de son mandat – un grand pas vers la formalisation d’une économie où de nombreux emplois sont encore informels et non imposés. Son administration a également investi des milliards de dollars dans les infrastructures fragiles du pays pour attirer les investissements, et a notamment rationalisé son vaste programme de protection sociale, qui dessert environ 60 % de la population et que son parti exploite pour tenter de convaincre les électeurs pauvres et désillusionnés.

Malgré ces progrès, les politiques économiques de Modi n’ont pas réussi à générer des emplois qui permettent aux gens de passer d’un travail précaire et mal rémunéré à un emploi salarié sûr. Avec la montée en flèche des inégalités, du chômage et du sous-emploi, ils sont devenus des thèmes centraux des élections.

Même si le nombre de millionnaires en Inde se multiplie, près de 90 % de la population en âge de travailler gagne moins que le revenu annuel moyen du pays, qui est d’environ 2 770 dollars, selon une étude du World Inequality Lab. Les 1 % les plus riches possèdent plus de 40 % de la richesse du pays, tandis que les 50 % les plus pauvres en possèdent un peu plus de 6 %, selon l’étude.

Pour endiguer le mécontentement économique, Modi et le BJP espèrent convaincre les électeurs pauvres et mécontents avec plus de 400 milliards de dollars de subventions sociales et de transferts monétaires.

Une femme issue d’une famille pauvre montre l’échantillon de riz qu’elle a reçu dans le cadre d’un programme gouvernemental offrant une ration gratuite, à la périphérie de Patna, dans l’État indien du Bihar, le 11 mai 2024. (AP Photo/Manish Swarup)

Des femmes issues de familles pauvres sont assises près des poêles en boue pour cuisiner devant leurs huttes, à la périphérie de Patna, dans l’État indien du Bihar, le 11 mai 2024. (AP Photo/Manish Swarup) Une jeune fille allume une bouteille de gaz dans sa hutte, reçue dans le cadre d’un programme gouvernemental en faveur des pauvres, dans un bidonville de la périphérie de Patna, dans l’État indien du Bihar, le 11 mai 2024. (AP Photo/Manish Swarup)

Au cœur de leur programme de protection sociale se trouve un programme de rationnement gratuit, qui dessert 800 millions de personnes. Cela existait sous le gouvernement précédent et constitue un droit en vertu de la loi indienne sur la sécurité alimentaire nationale. Mais il a été considérablement élargi pendant la pandémie pour fournir des céréales gratuitement, au lieu de simplement bon marché, puis prolongé pour cinq ans supplémentaires à partir de janvier.

Grâce à environ 300 programmes, des centaines de millions de personnes ont reçu des articles ménagers allant des bouteilles de gaz de cuisine aux toilettes gratuites. Des millions de logements ont été construits pour les pauvres, qui ont désormais un meilleur accès à l’eau courante, au Wi-Fi et à l’électricité. Et le gouvernement a augmenté les transferts monétaires aux agriculteurs et à d’autres groupes électoraux clés.

Lorsque Rajesh Prajapati a perdu son emploi dans une usine chimique à Prayagraj, une ville de l’Uttar Pradesh, le plus grand État de l’Inde, sa famille de cinq personnes a survécu grâce aux céréales du gouvernement.

« Pendant presque un an, la ration gratuite a été notre seul réconfort », a-t-il déclaré, ajoutant que c’était la raison pour laquelle ils avaient à nouveau voté pour Modi.

Les partis indiens ont toujours utilisé l’aide sociale pour remporter les élections. Mais les experts affirment que le BJP a fait mieux.

Les avantages tels que les subventions, les pensions et les prêts sont désormais versés via des transferts d’argent directement sur des comptes bancaires liés à la carte d’identité biométrique de chaque individu, ce qui, selon le gouvernement, a contribué à éliminer les fuites et la corruption en supprimant les intermédiaires.

Ces aides à grande échelle apportent un soulagement, mais certains affirment qu’elles ne constituent qu’une solution temporaire et le signe d’une détresse économique croissante. Pour réduire les inégalités, ils devraient être accompagnés d’investissements dans la santé et l’éducation, qui ont stagné ces dernières années, a déclaré Ashoka Mody, économiste à l’Université de Princeton.

Les subventions sont utiles, « mais elles ne créent pas la capacité des gens à se mettre sur une trajectoire où eux et leurs enfants peuvent espérer un avenir meilleur », a-t-il déclaré.

Des enfants issus de familles pauvres jouent dans leur village à la périphérie de Samastipur, dans le Bihar, le 12 mai 2024. (AP Photo/Manish Swarup) Une fille issue d’une famille pauvre joue avec une poupée devant sa hutte, à la périphérie de Patna, dans l’État indien du Bihar, le 11 mai 2024. (AP Photo/Manish Swarup)

Tuntun Sada, un ouvrier agricole de Samastipur, une ville de l’État du Bihar, dans l’est du pays, a déclaré que les 18 kilogrammes (40 livres) de céréales gratuites qui l’aident à nourrir sa famille de six personnes chaque mois n’ont que marginalement amélioré leur vie. Il gagne toujours moins de 100 dollars par mois après avoir travaillé dans les champs de propriétaires fonciers plus riches.

« Les gens comme nous n’obtiennent pas grand-chose », a déclaré Sada. « Modi devrait prêcher par l’exemple. Si nous ne gagnons pas assez, comment allons-nous élever nos enfants ?

Les rations gratuites ne durent pas tout le mois, l’eau courante n’a pas encore atteint sa communauté et il n’y a pas d’école à proximité pour que ses quatre enfants puissent les fréquenter. Ce dont il a vraiment besoin, dit-il, c’est d’un meilleur travail.

Tuntun Sada, un ouvrier, debout dans sa hutte, regarde ses enfants jouer dehors dans un village à la périphérie de Samastipur, dans l’État indien du Bihar, le 12 mai 2024. (AP Photo/Manish Swarup)

L’opposition de Modi, dirigée par le parti du Congrès, parie sur la crise de l’emploi pour réduire les chances du BJP d’obtenir une majorité. Avant les élections, une enquête menée par le Centre d’études sur les sociétés en développement révélait que plus de 60 % des électeurs s’inquiétaient du chômage et pensaient qu’il était devenu plus difficile de trouver un emploi. Seuls 12 % estiment que les opportunités économiques ont augmenté.

Les données officielles du gouvernement, que de nombreux économistes remettent en question, montrent que le taux de chômage est en baisse. Mais un récent rapport de l’Organisation internationale du travail révèle que le chômage des jeunes en Inde est supérieur à la moyenne mondiale, que plus de 40 % des Indiens travaillent encore dans l’agriculture et que 90 % des travailleurs occupent un emploi informel.

La libéralisation de l’économie indienne dans les années 1990 a jeté les bases d’une croissance remarquable depuis lors, des millions de personnes ayant échappé à la pauvreté et engendré une classe moyenne. Mais cela a également entraîné une disparité croissante entre riches et pauvres, estiment les économistes.

Un train du monorail de Mumbai passe devant un bidonville lors d’un essai entre Wadala et Chembur à Mumbai, en Inde, le 30 janvier 2014. (AP Photo/Rajanish Kakade)

Rahul Gandhi, le principal visage de l’opposition, a cherché à exploiter le ressentiment croissant ressenti par les nombreux démunis du pays en promettant de s’attaquer à la question de la répartition des richesses si son alliance accède au pouvoir.

Modi, qui affirme que son gouvernement a sorti 250 millions d’Indiens de la pauvreté, ne s’excuse pas. Dans une interview télévisée ce mois-ci, il a déclaré que la répartition des richesses est un processus graduel et a rejeté les critiques sur les inégalités croissantes en demandant : « Tout le monde devrait-il être pauvre ?

Le BJP et le parti du Congrès affirment qu’ils créeront davantage d’emplois dans divers secteurs, notamment la construction, l’industrie manufacturière et les emplois gouvernementaux. Les experts affirment que cela est crucial pour réduire les disparités économiques, mais que c’est également difficile à mettre en œuvre.

Le chômage de masse et le sous-emploi ont toujours été des problèmes insolubles en Inde, de sorte que les partis se tournent inévitablement vers les promesses d’aide, a déclaré Mody, l’économiste de Princeton. Exemple concret : le parti du Congrès s’est engagé à doubler les rations gratuites de la population s’il est élu au pouvoir.

« Ce n’est absolument pas la bonne orientation… ce dont nous avons besoin, c’est de la création d’emplois », a déclaré Mody. « Et personne aujourd’hui n’a la moindre idée de la façon de résoudre ce problème. »

___

Pathi a rapporté de New Delhi.

___

