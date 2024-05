Élections Lok Sabha 2024 : des millions de personnes votent alors que la phase 6 du scrutin démarre

NEW DELHI (AP) — Des millions d’Indiens voteront samedi lors de l’avant-dernier tour d’élections nationales éprouvantes avec une opposition combinée tentant de secouer le Premier ministre. Campagne de Narendra Modi pour un troisième mandat consécutif pour lui-même et son parti nationaliste hindou.

De nombreuses personnes se sont alignées dans les bureaux de vote avant le début du vote à 7 heures du matin pour éviter le soleil de plomb plus tard dans la journée. pic de l’été indien. La température a grimpé jusqu’à 43 degrés Celsius (109,4 Fahrenheit) dans l’après-midi dans la capitale indienne.

Lakshmi Bansal, une femme au foyer, a déclaré que lorsqu’il faisait chaud, les gens sortaient généralement pour faire du shopping et assistaient même à des festivals par une telle chaleur.

« Cette (élection) est aussi comme un festival, donc je n’ai aucun problème à voter dans la chaleur », a déclaré Bansal.

Le scrutin de samedi dans 58 circonscriptions, dont sept à New Delhi, permettra de remporter 89,5 % des 543 sièges de la chambre basse du Parlement.

Le vote pour les 57 sièges restants le 1er juin aura lieu conclure une élection de six semaines. Les votes seront comptés le 4 juin.

Le président Droupadi Murmu et le ministre des Affaires étrangères S. Jaishankar figuraient parmi les premiers électeurs. Les dirigeants des partis d’opposition au Congrès, Sonia Gandhi et son fils Rahul Gandhi, ont également voté à New Delhi.

Mehbooba Mufti, une ancienne haute élue du Cachemire sous contrôle indien, a organisé samedi une manifestation avec ses partisans, affirmant que de nombreux membres de son parti avaient été arrêtés par la police pour les empêcher de voter. Mufti, chef du Parti démocratique populaire qui se présente aux élections législatives dans le district d’Anantnag-Rajouri, a déclaré qu’elle s’était plainte auprès des responsables électoraux.

Dans l’État du Bengale occidental, des travailleurs appartenant au parti All India Trinamool Congress ont bloqué la voiture d’Agnimitra Paul, l’une des candidates du parti Bharatiya Janata de Modi, alors qu’elle se préparait à voter dans la circonscription de Medinipur. Les deux partis sont rivaux au sein de l’État et leurs travailleurs s’affrontent souvent dans les rues.

Cette élection est considérée comme l’une des plus importantes de l’histoire de l’Inde et mettra à l’épreuve la domination politique de Modi. Si Modi gagne, il sera seulement le deuxième dirigeant indien à conserver le pouvoir pour un troisième mandat, après Jawaharlal Nehru, le premier Premier ministre du pays.

Le taux de participation moins élevé que prévu lors des cinq tours précédents semble avoir laissé les deux camps dans l’incertitude quant à l’issue des élections.

Les autorités électorales ont déclaré qu’elles prenaient des mesures pour garantir le confort des électeurs, comme installer des ventilateurs et des tentes et fournir de l’eau potable.

La plupart des sondages prédisent une victoire du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata de Modi, qui affronte une large alliance d’opposition dirigée par le Congrès national indien et des partis régionaux puissants.

Modi a été impliqué dans une campagne très acrimonieuse et calomnieuse avec l’opposition, menée par Rahul Gandhi, le descendant de la famille Nehru-Gandhi qui a produit trois premiers ministres.

« Lorsque les élections ont commencé, cela ressemblait à une course à un seul cheval, avec Modi en tête. Mais nous assistons désormais à une sorte de changement », a déclaré l’analyste politique Rasheed Kidwai. «L’opposition se porte mieux que prévu et il semble que le parti de Modi soit ébranlé. C’est la raison pour laquelle tu vois Modi intensifie sa rhétorique anti-musulmane pour polariser les électeurs.

Kidwai a déclaré que l’opposition avait défié Modi en centrant son discours de campagne sur la justice sociale et la hausse du chômage, rendant la lutte plus serrée que prévu.

Modi a mené sa campagne comme une course présidentielle, un référendum sur ses 10 années de règne. Il prétendait aider les plus pauvres par des actions caritatives, des soins de santé gratuits, en fournissant des toilettes à leur domicile et en aidant les femmes à obtenir des bouteilles de gaz de cuisine gratuites ou bon marché.

Mais il a changé de cap après une faible participation électorale aux élections législatives. premier tour des élections et a commencé à attiser le nationalisme hindou en accusant le parti du Congrès de se plier aux votes des minorités musulmanes.

Les hindous représentent 80 % et les musulmans près de 14 % de la population indienne de plus de 1,4 milliard d’habitants.

Manish Bhatia, un électeur de New Delhi, a déclaré que « la politique basée sur la caste et la religion est dangereuse pour le pays », ajoutant que le vote devrait être basé sur les performances des candidats.

Près de 970 millions d’électeurs, soit plus de 10 % de la population mondiale, étaient éligibles pour élire 543 membres à la chambre basse du Parlement pour cinq ans.

La relative apathie des électeurs a surpris certains analystes politiques. Au cours des cinq tours de scrutin, le taux de participation s’est situé entre 62,2 % et 69,16 %, soit une moyenne de 65,9 %. À titre de comparaison, les élections nationales de 2019 en Inde ont enregistré le taux de participation le plus élevé jamais enregistré : 67,11 %. Le BJP de Modi a remporté 303 sièges au Parlement en 2019.

Modi inauguration d’un immense temple hindou pour le très vénéré Lord Rama, ses tournées de présentation massives et ses grands rassemblements publics ont fait naître l’espoir du BJP d’une augmentation massive du soutien des électeurs.

L’actuel Premier ministre est arrivé au pouvoir en 2014, délogeant le parti du Congrès qui a gouverné le pays pendant près de 55 ans après que l’Inde a obtenu son indépendance des colonialistes britanniques en 1947.

Avant les élections, le Alliance de l’opposition avec l’INDE On a vu des querelles, mais elles ont tenu bon depuis, en particulier après que deux ministres en chef de deux États contrôlés par l’opposition ont été envoyés en prison pour corruption. Tous deux nient les accusations.

L’un d’eux – le ministre en chef de New Delhi, Arvind Kejriwal – a depuis été libéré sous caution et a repris la campagne électorale.

En mars, Gandhi a réalisé un parcours de 6 713 kilomètres (4 171 milles) marcher à travers le paysen commençant par l’État de Manipur, dans le nord-est du pays, frappé par la violence, pour sensibiliser les électeurs aux questions de pauvreté, de chômage et de démocratie.

« Cette marche a aidé Gandhi à renforcer son image d’homme politique sérieux auprès des électeurs, et cela aide l’opposition », a déclaré Kidwai, l’analyste politique.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Sheikh Saaliq et les vidéojournalistes Shonal Ganguly et Piyush Nagpal ont contribué à ce reportage depuis New Delhi.