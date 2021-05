Élections locales: les travaillistes ne montrent «  aucun signe  » de reconquête des électeurs du congé

La défaite écrasante du Labour aux élections partielles de Hartlepool et les premiers résultats des élections locales montrent que le parti n’a pas réussi à reconquérir les électeurs soutenant le Brexit, a déclaré le plus grand expert en sondages du pays.

Le professeur John Curtice a déclaré que le parti de Sir Keir Starmer ne montrait «aucun signe» de reconquête des électeurs du congé dans les zones de mur rouge du nord de l’Angleterre et des Midlands.

Le gourou du sondage a déclaré que le Brexit avait toujours un impact négatif sur la perception du travail dans son cœur traditionnel, à la suite du remarquable basculement en 16 points vers le parti conservateur à Hartlepool.

« Une grande partie de cela est sans aucun doute alimentée par le fait que le Brexit Party, qui a mieux performé à Hartlepool que partout ailleurs en 2019 … a disparu », a déclaré le professeur Curtice à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.

«Les électeurs du parti préfèrent définitivement les conservateurs au parti travailliste – une grande partie de ce vote est allé aux conservateurs», a-t-il déclaré, ajoutant que le parti travailliste était désormais «principalement dépendant des opinions des électeurs du reste».

L’expert a déclaré que le même schéma se reproduisait dans la poignée de résultats des élections locales anglaises déclarées jusqu’à présent. «Nous voyons les travaillistes perdre du terrain assez lourdement… surtout dans les endroits qui ont voté fortement pour le congé.»

Le professeur Curtice a ajouté: «Il n’y a absolument aucun signe que les travaillistes reprennent du chemin parmi les électeurs du congé qu’ils ont perdus en 2019.

«La stratégie du Labour sur le Brexit est de garder schtum dans l’espoir que les électeurs passeront à autre chose. La vérité est que les électeurs n’ont pas bougé. Garder schtum ne suffit pas. »

Mais il a souligné que la perte de Hartlepool n’était pas entièrement due au Brexit. «Ce qui préoccupera les travaillistes, c’est qu’ils n’ont pas au moins réussi à détenir leur propre part du vote.

«La part des voix des travailleurs est en baisse de 9 points. Ce n’est donc pas simplement une affaire de Brexit Party allant aux conservateurs.

Sir Keir est déjà confronté à une énorme réaction de la part du parti travailliste après le résultat de Hartlepool. L’ancien chancelier fantôme John McDonnell a affirmé que le Brexit ne pouvait pas être utilisé comme excuse, affirmant que le parti s’était lancé dans la campagne électorale partielle «presque sans politique».

Il a ajouté: «Dans toute élection, vous devez avoir un argument, vous devez le faire et je pense que le Parti travailliste est entré dans cette campagne électorale presque sans politique.»

Le député travailliste Lloyd Russell-Moyle s’est moqué des tentatives de Sir Keir de «brandir le drapeau». L’ailier de gauche a affirmé que le chef pouvait apprendre des démocrates aux États-Unis «là où les politiques unissaient le parti, la gauche était placée en haut de la table, et non au pilori».

Le secrétaire des communautés de l’ombre du Labour, Steve Reed, a déclaré que Sir Keir avait besoin de plus de temps pour changer la perception du parti. «Nous n’avons pas encore suffisamment changé le parti travailliste pour que les gens se sentent capables de sortir et de lui faire confiance pour leur avenir et celui de leurs enfants.»

Le vétéran du nouveau travail Peter Mandelson a déclaré à la Aujourd’hui programme que les «deux C: Covid et Corbyn» étaient à blâmer. «Si vous remportez les 11 dernières élections générales, vous perdez perdez perdez Blair Blair Blair perdez perdez perdez perdez.»