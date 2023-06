Élections législatives très attendues en cours en Guinée-Bissau

DAKAR, Sénégal (AP) – Une élection très attendue pour remplir la législature nationale de la Guinée-Bissau était en cours dimanche, plus d’un an après la dissolution du parlement par le président de la nation ouest-africaine.

Près d’un million d’électeurs se sont inscrits pour élire plus de 100 législateurs de six partis disposant de sièges actifs à l’Assemblée populaire nationale, selon le Centre pour la démocratie et le développement, une organisation africaine de défense des droits de l’homme.

La minuscule Guinée-Bissau a obtenu son indépendance du Portugal il y a près de cinq décennies. Le pays a enduré des troubles politiques continus, y compris de multiples coups d’État, depuis lors.

Le président Umaro Sissoco Embalo, ancien général de l’armée, a pris ses fonctions après avoir été déclaré vainqueur du second tour des élections de décembre 2019. Il a survécu à une tentative de coup d’État en février 2022 lorsque des assaillants armés de mitrailleuses et d’AK-47 ont attaqué le palais du gouvernement.

Depuis son entrée en fonction, Embalo a réprimé les libertés civiques, tandis que les organes gouvernementaux ont perdu une indépendance significative, selon les analystes. Il dissout le parlement en mai 2022 et reporte les élections législatives prévues en décembre suivant.

Lucia Bird Ruiz Benitez de Lugo, directrice de l’Observatoire de l’Afrique de l’Ouest à l’Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, a déclaré qu’Embalo avait consolidé son emprise sur le pouvoir depuis son investiture controversée en février 2020.

« Ces élections sont essentielles pour déterminer le niveau de soutien que le parti au pouvoir conserve au parlement », a-t-elle déclaré. « Ils détermineront à quel point le président, qui entretient des relations tendues avec la puissante armée, sera isolé ou non pendant les 18 mois restants de son mandat. »

Les résultats de l’élection de dimanche devaient être contestés après l’annonce des résultats dans les prochains jours.

