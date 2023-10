Élections législatives pour un État clé du champ de bataille dans une impasse : SONDAGE

Les élections législatives en Virginie semblent être dans une impasse avant novembre, les démocrates devançant les républicains d’un seul point, selon une enquête de lundi.

Pour un scrutin générique à l’Assemblée générale, 45 % des électeurs probables ont soutenu les démocrates et 44 % ont soutenu les républicains, avec 11 % des personnes interrogées indécises, selon à un sondage Founders Insight. Les 140 sièges législatifs de l’État de Virginie doivent être réélus le 7 novembre, et le gouverneur républicain Glenn Youngkin espère tenir la Chambre des délégués et faire basculer le Sénat dans le rouge.

L’enquête a également interrogé les électeurs potentiels des élections générales sur plusieurs autres sujets, notamment le code des impôts, les « bidenomics », le budget de l’État, le week-end hors taxes, l’inflation, les incitations fiscales, la pénurie de loyers, l’excédent et le bénéfice de la baisse des impôts.

Founders Insight a été lancé début septembre par l’ancien assistant de Youngkin, Parker Slaybaugh, pour évaluer le soutien à certaines questions avant les élections, selon au Washington Post. (EN RELATION : Le gouverneur républicain d’un État clé bat un record de collecte de fonds avant le jour du scrutin)

Bulletin de vote législatif générique de Virginie 2023 Démocrates 45%

Républicains 44%

—

Indécis 11%@FondateursPolls | 931 BT | 10/2-3https://t.co/8P2PP4633o pic.twitter.com/AB9315qhf6 – Sondages interactifs (@IAPolls2022) 9 octobre 2023

Une récente enquête publiée fin septembre mené par l’Université de Mary Washington a donné des résultats similaires, indiquant que 40 % des électeurs ont soutenu les démocrates et 37 % ont soutenu le GOP pour les élections législatives.

Le comité d’action politique (PAC) Spirit of Virginia de Youngkin a collecté des fonds pour les candidats législatifs de l’État du GOP avant les élections controversées de novembre et a annoncé mercredi avoir levé 7,45 millions de dollars au cours du troisième trimestre de collecte de fonds, selon un communiqué de presse.

« Le gouverneur Youngkin a désormais collecté 15,5 millions de dollars depuis le 1er mars 2023 pour soutenir nos candidats », a déclaré Dave Rexrode, président du PAC, dans le communiqué de presse. « Le gouverneur Youngkin s’efforce de faire de la Virginie le meilleur endroit où vivre, travailler et élever une famille. »

Le président Joe Biden a ordonné au Comité national démocrate d’injecter 1,2 million de dollars dans l’État, portant ainsi la collecte de fonds du DNC à 1,5 million de dollars pour les élections législatives. selon à ABC 13 News maintenant.

L’enquête Founders Insight a interrogé 931 électeurs probables aux élections générales du 2 au 3 octobre avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,21 %.

Youngkin n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

