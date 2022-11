Élections légales de marijuana dans le Maryland, Missouri, et plus, expliquées

Il y a dix ans, Washington et le Colorado sont devenus les premiers États à légaliser la marijuana pour un usage adulte lorsque les électeurs ont approuvé les mesures de vote en 2012. Depuis lors, un total de 19 États et le district de Columbia ont légalisé la marijuana à des fins récréatives. Et tandis que la légalisation fédérale de la marijuana est apparemment arrêtée dans son élan, cinq autres États sont sur le point de modifier la politique en matière de cannabis lors des élections de mi-mandat la semaine prochaine, rendant potentiellement la marijuana à usage adulte légale pour plus de la moitié du pays.

Selon une enquête du Pew Research Center d’avril 2021, 91% des adultes américains sont favorables à une certaine forme de légalisation de la marijuana. Quarante-trois pour cent des adultes américains vivent actuellement dans une juridiction qui a légalisé la marijuana pour les adultes de plus de 21 ans ; les ventes de produits de marijuana à usage adulte et médical ont atteint 25 milliards de dollars en 2021 et, selon une estimation de Wall Street, pourraient atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2030. Et le mois dernier, le président Joe Biden a annoncé qu’il prenait des mesures pour réviser les lois fédérales américaines sur le cannabis, en commençant par pardonnant à toute personne reconnue coupable de simple possession de marijuana au niveau fédéral.

Notamment, quatre États avec de la marijuana légale lors du scrutin de la semaine prochaine sont traditionnellement conservateurs: les électeurs de l’Arkansas, du Missouri, du Dakota du Nord et du Dakota du Sud envisageront tous des mesures légalisant le cannabis, tandis que les électeurs du Maryland devraient largement approuver la légalisation.

“Quatre des cinq États votant ont deux sénateurs républicains et des délégations du Congrès entièrement ou majoritairement républicaines à la maison”, déclare le fondateur de BOWL PAC, Justin Strekal, lobbyiste de longue date du cannabis à Washington, DC, et ancien directeur politique de l’Organisation nationale pour la réforme des lois sur la marijuana (NORML). “Les électeurs décidant de l’usage des adultes pourraient modifier considérablement le calcul de leurs représentants fédéraux quant à la manière d’aborder le cannabis au niveau national.”

Petit tour d’horizon des mesures que les électeurs décideront aux urnes.

Arkansas : numéro 4



Les électeurs de l’Arkansas ont approuvé la marijuana médicale en 2016. Ils envisagent maintenant de légaliser le cannabis pour un usage adulte avec le numéro 4, ce qui modifierait le programme médical existant de l’État.

La campagne Responsible Growth Arkansas a recueilli plus de 192 000 signatures en juillet pour se qualifier pour le scrutin de novembre. Suite à une tentative du Conseil des élections de l’État de refuser la certification de la mesure en déclarant sa formulation insuffisante, la campagne a déposé une plainte auprès de la Cour suprême de l’Arkansas en août. Après des semaines d’incertitude, le tribunal s’est prononcé en faveur de Responsible Growth Arkansas le 22 septembre, ouvrant la voie au vote.

Une enquête menée en septembre par Talk Business and Politics et Hendrix College a révélé que 58,5% des électeurs de l’Arkansas sont favorables à la mesure du scrutin, avec 29% opposés et 13% indécis. Cependant, une alliance de défenseurs progressistes du cannabis, de chefs religieux et de politiciens pro-Trump — y compris Le sénateur républicain de l’Arkansas, Tom Cotton, est fermement opposé à la légalisation. Les critiques pro-cannabis affirment que la mesure, qui est largement financée par l’industrie du cannabis médical, permettrait aux entreprises existantes de marijuana médicale de dominer le marché de l’utilisation par les adultes et récompenserait les partisans de l’industrie de la mesure en limitant les nouveaux concurrents.

La loi proposée permettrait aux adultes de 21 ans et plus d’acheter et de posséder jusqu’à une once de cannabis auprès de détaillants agréés. Il abrogerait également les conditions de résidence pour se qualifier pour le programme de marijuana médicale de l’État. La culture à domicile ne serait pas autorisée.

La division de contrôle des boissons alcoolisées de l’Arkansas superviserait la réglementation du programme et la délivrance des licences; les 40 dispensaires de cannabis médical existants de l’État seraient autorisés à servir les consommateurs adultes à partir du 8 mars 2023. Chacun serait également autorisé à ouvrir un autre point de vente au détail pour la vente de marijuana à des fins récréatives, et 40 autres détaillants à usage adulte recevraient de nouvelles licences par le biais d’un système de loterie.

La vérification des antécédents criminels ne serait plus requise pour les personnes qui possèdent moins de 5% d’une entreprise de cannabis, mais il n’y a pas de dispositions de justice sociale liées à la radiation ou à l’équité sociale.

L’amendement abrogerait les taxes sur la marijuana médicale tout en permettant à l’État de facturer une taxe de vente de 10% sur les ventes non médicales dans les dispensaires. Trente pour cent des recettes fiscales seraient réparties entre l’application de la loi, la recherche universitaire et les programmes des tribunaux de toxicomanie de l’État, le reste allant au fonds général de l’État.

Une analyse récente montre que l’Arkansas pourrait enregistrer près d’un milliard de dollars de ventes annuelles et plus de 460 millions de dollars de recettes fiscales sur cinq ans si les électeurs approuvent la légalisation du cannabis.

Maryland : Question 4



Plus tôt cette année, les législateurs du Maryland ont voté pour mettre un référendum sur la légalisation de la marijuana sur le scrutin de novembre. La question 4 demande : « Êtes-vous favorable à la légalisation de la consommation de cannabis par une personne âgée d’au moins 21 ans le 1er juillet 2023 ou après dans l’État du Maryland ?

Un oui à la question 4 rendrait le cannabis récréatif légal dans le Maryland, où la marijuana médicale est légale depuis 2013, en modifiant la constitution de l’État. La législation rendrait l’achat et la possession de jusqu’à 1,5 once de cannabis légal pour les adultes de 21 ans et plus, et supprimerait les sanctions pénales pour la possession de jusqu’à 2,5 onces. De plus, les adultes seraient autorisés à cultiver jusqu’à deux plantes pour leur usage personnel et à offrir légalement du cannabis.

Les condamnations antérieures pour conduite rendue légale en vertu de la loi proposée seraient radiées, et les personnes purgeant actuellement une peine pour des infractions liées au cannabis seraient éligibles à une nouvelle condamnation, tandis que les personnes condamnées pour possession dans l’intention de distribuer pourraient demander la suppression de leur dossier pendant trois ans. après avoir purgé leur peine.

Les perspectives d’adoption du référendum semblent bonnes, un récent sondage du Washington Post et de l’Université du Maryland montrant que 73 % des électeurs inscrits soutiennent la légalisation. Si l’amendement est adopté, le Maryland rejoindra Washington, DC, en tant que juridiction légale pour adultes ; la possession de cannabis et la culture à domicile sont légales pour les résidents adultes de DC depuis 2015, bien que le Congrès ait bloqué les ventes au détail.

Missouri : amendement 3



Le Missouri a adopté une loi dépénalisant le cannabis à usage personnel en 2014, et les électeurs ont approuvé un programme de marijuana médicale quatre ans plus tard. Maintenant, la légalisation complète est sur le bulletin de vote dans le Missouri avec l’amendement 3 – mais après peu de résistance publique pendant des mois, la proposition fait l’objet de critiques de plusieurs factions alors qu’une coalition de responsables et d’organisations s’est regroupée pour exhorter les électeurs à rejeter l’initiative.

Le groupe Legal Missouri 2022, qui est à l’origine de l’amendement constitutionnel proposé, affirme qu’il a été rédigé pour fournir des « règles du jeu équitables » pour l’industrie tout en promouvant l’équité sociale, a rapporté Marijuana Moment. L’initiative est approuvée par des organisations de défense, notamment l’ACLU du Missouri et les six chapitres du Missouri NORML.

L’opposition à la mesure comprend de fausses déclarations d’un PAC conservateur selon lesquelles il s’agit d’une tentative d’insérer la théorie critique de la race dans la constitution en créant un poste de «directeur de l’équité», et le Parti démocrate du Missouri alléguant qu’il «peut avoir un impact négatif sur les minorités, les personnes de Missouriens de couleur et à faible revenu.

L’amendement 3 rendrait légal pour les adultes de 21 ans et plus d’acheter et de posséder jusqu’à trois onces de cannabis non médical. Cela permettrait également la culture à domicile enregistrée. Les dispensaires médicaux existants seraient autorisés à servir les consommateurs adultes avec une double licence.

Les recettes fiscales provenant des ventes de cannabis à des fins récréatives seraient utilisées pour effacer les dossiers des personnes reconnues coupables d’infractions non violentes liées au cannabis ; il subventionnerait également les soins de santé des anciens combattants, le traitement de la toxicomanie et les programmes de défense publique de l’État.

La réglementation serait supervisée par le ministère de la Santé et des Services aux personnes âgées, avec des licences de microentreprises délivrées par le biais d’un système de loterie. La priorité pour ces licences serait donnée aux demandeurs à faible revenu et aux personnes lésées de manière disproportionnée par la guerre contre la drogue.

Dakota du Nord : mesure 2



Une mesure de légalisation de la marijuana dans le Dakota du Nord permettrait aux adultes de 21 ans et plus d’acheter et de posséder jusqu’à une once de cannabis et quatre grammes de concentré de cannabis, ainsi que de cultiver jusqu’à trois plantes pour un usage personnel, tant que le produit de ces plantes est stocké au même endroit.

Une coalition appelée New Approach ND a recueilli des signatures pour la mesure 2, qui obligerait l’État à créer un programme de réglementation d’ici le 1er octobre 2023. L’agence superviserait également les licences commerciales de cannabis pour un maximum de sept installations de culture et 18 détaillants. L’initiative stipule qu’aucune personne ou entité ne serait autorisée à posséder plus d’une installation de culture ou quatre points de vente au détail pour atténuer le risque que de grandes entreprises monopolisent le marché du cannabis.

La mesure 2 mettrait en place des protections de garde d’enfants pour les parents qui consomment du cannabis conformément à la loi de l’État, ce qui signifie qu’ils ne perdraient pas leurs droits parentaux en raison de la consommation de cannabis. Cela ne fournirait pas de voie pour enregistrer les radiations des condamnations pour marijuana.

La taxe de vente de 5 % de l’État s’appliquerait aux produits à base de cannabis ; aucune taxe supplémentaire ne serait spécifiquement imposée. Les fabricants paieraient des frais d’inscription de 110 000 $ tous les deux ans, tandis que les détaillants paieraient 90 000 $; ces fonds soutiendraient la mise en œuvre et l’administration du programme d’utilisation par les adultes.

Les données de sondage sur la réforme du cannabis sont rares dans le Dakota du Nord, mais une enquête de 2018 a révélé que 51 % des résidents soutenaient la légalisation.

Dakota du Sud : mesure 27



Les électeurs du Dakota du Sud ont approuvé la légalisation du cannabis pour un usage adulte en 2020 ; cependant, la Cour suprême de l’État a invalidé l’initiative. Cette année, les électeurs ont une nouvelle occasion de peser sur la légalisation, mais un récent sondage montre que l’opinion publique a peut-être changé sur la question, une majorité de répondants étant désormais opposés à la réforme du cannabis.

En 2020, 54 % des électeurs du Dakota du Sud ont approuvé la légalisation du cannabis. Cependant, à la suite d’une contestation judiciaire menée par la gouverneure républicaine Kristi Noem, la Cour suprême de l’État a invalidé le vote pour des motifs de procédure, confirmant une décision selon laquelle la mesure de vote violait la règle du sujet unique de l’État pour les amendements constitutionnels, ce qui signifie qu’elle n’était pas étroitement ciblée. suffisant pour respecter la norme électorale.

Cette fois, l’initiative a omis les dispositions concernant les taxes et les réglementations ; ces décisions appartiendraient au législateur. Le groupe de défense des Dakotans du Sud pour de meilleures lois sur la marijuana a recueilli plus de 20 000 signatures pour qualifier la mesure 27 pour le scrutin de novembre.

Si elle est approuvée par les électeurs, la mesure 27 permettrait aux adultes de 21 ans et plus d’acheter et de posséder jusqu’à une once de cannabis, ainsi que de cultiver jusqu’à trois plantes pour un usage personnel. Il ne touche pas aux politiques réglementaires concernant la taxation des ventes de cannabis, les licences ou l’équité sociale.

La mesure comprend des sanctions civiles pour violation des dispositions relatives à la consommation publique ou pour la culture de plus de plantes que ce qui est autorisé. Les employeurs seraient autorisés à interdire la consommation de cannabis par les travailleurs, et les gouvernements des États et locaux pourraient continuer à interdire les activités liées à la marijuana rendues légales dans le cadre de l’initiative.

Dans l’ensemble, il est impossible de prévoir ce que les électeurs décideront cette semaine, mais la conversation sur la légalisation de la marijuana a parcouru un long chemin en 10 ans. “C’est remarquable”, déclare Strekal, le lobbyiste du cannabis. “Si au moins deux des États qui l’ont inscrit sur le bulletin de vote, plus de 50% des Américains vivront dans un État qui a légalisé le cannabis à usage adulte.”