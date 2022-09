Élections italiennes 2022 : Giorgia Meloni revendique la victoire pour devenir le Premier ministre italien le plus à droite depuis Mussolini

CNN

La dirigeante des Frères d’Italie, Giorgia Meloni, a remporté la victoire lors d’élections générales qui semblent sur le point de l’installer en tant que première femme Premier ministre d’Italie, à la tête du gouvernement le plus à droite depuis l’ère fasciste de Benito Mussolini.

S’adressant aux médias et aux supporters aux premières heures de la matinée de lundi, Meloni a déclaré que c’était “une nuit de fierté pour beaucoup et une nuit de rédemption”.

“C’est une victoire que je veux dédier à tous ceux qui ne sont plus avec nous et qui ont voulu ce soir”, a-t-elle déclaré. “A partir de demain, nous devons montrer notre valeur… Les Italiens nous ont choisis, et nous ne le trahirons pas, comme nous ne l’avons jamais fait”, a-t-elle déclaré.

Les résultats préliminaires placent une alliance de partis d’extrême droite, dirigée par le parti ultraconservateur des Frères d’Italie de Meloni, sur la bonne voie pour remporter au moins 44% des voix, selon le ministère italien de l’Intérieur.

Avec 63% des voix comptées, le parti des Frères d’Italie avait remporté au moins 26%, les partenaires de la coalition, la Ligue, dirigée par Matteo Salvini, recueillant environ 9% et Forza Italia de Silvio Berlusconi obtenant plus de 8%. Les résultats définitifs sont attendus plus tard lundi, mais la formation d’un nouveau gouvernement devrait prendre des semaines.

Meloni est entré sur la scène politique bondée de l’Italie en 2006 et a cofondé les Frères d’Italie en 2012, un parti dont l’agenda est enraciné dans l’euroscepticisme et les politiques anti-immigration.

Lors des dernières élections de 2018, le parti n’a remporté que 4,5 % des voix, mais sa popularité a grimpé en flèche ces dernières années, soulignant le rejet de longue date par l’Italie de la politique dominante, observé plus récemment avec le soutien du pays aux partis anti-establishment tels que les Cinq. Mouvement des étoiles et Ligue de Salvini.

Célébrant les premiers résultats dimanche soir, Salvini a déclaré sur Twitter : « Le centre-droit en net avantage à la fois à la Chambre et au Sénat ! Ce sera une longue nuit, mais déjà maintenant je veux dire MERCI.

Meloni diffère des dirigeants de ses partenaires de la coalition sur la question de l’Ukraine. Alors que Berlusconi et Salvini ont tous deux déclaré qu’ils aimeraient revoir les sanctions contre la Russie en raison de leur impact sur l’économie italienne, Meloni a été inébranlable dans son soutien à la défense de l’Ukraine.

Mère de Rome âgée de 45 ans, Meloni est profondément conservatrice, ouvertement anti-LBGT, et a menacé de soumettre les unions homosexuelles, qui ont été légalisées en Italie en 2016, à l’examen. Elle a également qualifié l’avortement de «tragédie», suscitant des craintes pour l’avenir des droits des femmes dans le pays.

Une ultra-conservatrice susceptible de devenir la première femme Premier ministre d’Italie

Les résultats préliminaires ont montré que la coalition de centre-gauche, dirigée par le Parti démocrate de gauche et le parti centriste + Europe, avait remporté environ 22 % des voix, tandis que la tentative de l’ancien Premier ministre Giuseppe Conte de relancer le Mouvement cinq étoiles semblait avoir échoué. , avec environ 15 %.

Dans une publication sur Facebook, Conte a promis de diriger une “opposition sans compromis”.

“Nous serons l’avant-poste de l’agenda progressiste contre les inégalités, pour protéger les familles et les entreprises en difficulté, pour défendre les droits et les valeurs de notre Constitution.”

Debora Serracchiani du Parti démocrate a également reconnu sa défaite tôt lundi matin, qualifiant les résultats de “triste soirée pour le pays”.

« Sans aucun doute, nous ne pouvons pas, à la lumière des données vues jusqu’à présent, ne pas attribuer la victoire à la droite traînée par Giorgia Meloni. C’est une triste soirée pour le pays », a déclaré Serracchiani aux journalistes.

Les élections nationales anticipées de dimanche ont été déclenchées par des querelles entre les partis qui ont vu l’effondrement du gouvernement du Premier ministre Mario Draghi en juillet.

Les électeurs se sont rendus aux urnes au milieu d’un certain nombre de nouvelles réglementations, les heures de vote étant également limitées à un jour au lieu de deux.

D’autres changements comprenaient un âge de vote plus jeune pour le Sénat et une réduction du nombre de sièges à élire – passant de 685 sièges à 400 au Sénat et de 315 à 200 à la Chambre basse du Parlement. Ce parlement doit se réunir le 13 octobre, date à laquelle le chef de l’Etat appellera les chefs de parti à décider de la forme du nouveau gouvernement.

La préparation des élections a été dominée par des questions brûlantes, notamment la crise du coût de la vie en Italie, un paquet de 209 milliards d’euros (200 milliards de dollars) du fonds européen de relance Covid-19 et le soutien du pays à l’Ukraine.

Le nouveau Premier ministre – le sixième en seulement huit ans – sera chargé de s’attaquer un certain nombre de défis, avec la flambée des coûts de l’énergie et l’incertitude économique parmi les plus pressants du pays.

Et tandis que Meloni devrait entrer dans l’histoire en tant que première femme Premier ministre d’Italie, sa politique ne signifie pas qu’elle est nécessairement intéressée à faire progresser les droits des femmes.

Emiliana De Blasio, conseillère pour la diversité et l’inclusion à l’Université LUISS de Rome, a déclaré à CNN Meloni “ne soulève pas du tout de questions sur les droits des femmes et l’autonomisation en général”.

Les résultats italiens surviennent alors que d’autres partis d’extrême droite dans d’autres pays européens ont marqué des gains récents. Cela inclut le parti suédois anti-immigration, les démocrates suédois – un parti aux racines néonazies – qui devrait jouer un rôle majeur dans le nouveau gouvernement après avoir remporté la deuxième plus grande part de sièges lors des élections générales au début du mois.

Et en France, alors que l’idéologue d’extrême droite Marine Le Pen a perdu l’élection présidentielle française face à Emmanuel Macron en avril, sa part du vote populaire a radicalement déplacé le centre politique français vers la droite.

Bien que Macron et Meloni divergent idéologiquement, le président français a déclaré lundi que la France respectait la décision de l’Italie d’élire un gouvernement dirigé par Meloni.

Depuis la démission de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel en décembre, Macron s’est imposé de plus en plus comme le plus grand dirigeant de l’UE – une position qui le mettrait en contradiction avec l’euroscepticisme exprimé par les Frères d’Italie.

« Le peuple italien a fait un choix démocratique et souverain. Nous le respectons », a déclaré Macron, selon l’Elysée.

« En tant que voisin et ami, nous devons continuer à travailler ensemble. C’est en tant qu’Européens que nous réussirons à surmonter nos défis communs », a-t-il ajouté.

Dans un article publié sur les réseaux sociaux tôt lundi, Meloni a dédié sa victoire projetée à “tous les militants, managers, supporters et chaque personne qui – au cours de ces années – a contribué à la réalisation de notre rêve, offrant son âme et son cœur spontanément et de manière désintéressée”.

Elle a ajouté : « Nous ne trahirons pas votre confiance. Nous sommes prêts à relever l’Italie.