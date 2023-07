Élections guatémaltèques 2023 : comment une décision de justice menace la démocratie du pays

Le week-end dernier, la Cour constitutionnelle du Guatemala a suspendu la certification de ses récents résultats électoraux après que 10 partis politiques ont contesté le résultat et appelé à un examen des résultats. C’est une décision sans précédent qui pourrait potentiellement inciter à un recomptage, et qui sape davantage la démocratie précaire du pays avant un second tour prévu en août.

Il y avait déjà des questions sur la légitimité des élections du 25 juin au Guatemala pour la présidence, la législature et les sièges de maire local après que plusieurs candidats – y compris ceux qui ont critiqué les législateurs actuellement au pouvoir – ont été empêchés de participer. En fin de compte, aucun candidat, dans un champ bondé de 29, n’a remporté une majorité absolue pour assurer la présidence.

En conséquence, les deux premiers – l’ancienne première dame Sandra Torres, qui a reçu 15,8% de soutien, et le centre-gauche Bernardo Arévalo, qui a reçu 11,7% de soutien – devraient s’affronter lors d’un second tour le 20 août. Arévalo, qui se présente sur un message anti-corruption, a été un succès surprise, tandis que Torres, qui est considéré comme plus proche du statu quo, était plutôt un vainqueur attendu.

Plus de 17 % des bulletins de vote sont restés blancs, beaucoup en signe de protestation, ce qui a fait craindre que ni Arévalo ni Torres ne soient les candidats que les Guatémaltèques voulaient réellement. Au milieu de cette incertitude, plusieurs parties, dont celle de Torres, ont contesté la validité des résultats et allégué d’éventuelles irrégularités. En réponse, le tribunal a suspendu l’approbation des résultats et a ordonné un examen qui examinera si le décompte des votes locaux correspond à ceux qui ont été signalés au système fédéral.

C’est une manœuvre que le tribunal n’a jamais utilisée auparavant à ce stade d’une élection, et c’est une manœuvre que de nombreux observateurs politiques considèrent comme ne tenant pas compte de la volonté du peuple. Les votes ont tous été comptés et la Cour devait remplir son rôle largement symbolique et légalement mandaté dans la procédure, en particulier parce que, comme les experts l’ont dit à Vox, il n’y a pas eu beaucoup de preuves de fraude électorale.

En raison de la décision du tribunal, les bureaux de vote locaux ont cinq jours pour examiner le décompte des voix après la décision de samedi. Il semble peu probable qu’il y ait un changement dans les résultats, bien que l’examen puisse entraîner un recomptage si des écarts suffisants sont découverts. Plusieurs experts ont déclaré à Vox qu’une partie de la campagne pour que le tribunal examine à nouveau les résultats pourrait être centrée sur la remise en question du soutien d’Arévalo, car il a promis des changements qui pourraient affecter des intérêts politiques et commerciaux bien établis.

La manœuvre du tribunal a entraîné un recul au pays et à l’étranger, le secrétaire d’État Antony Blinken notant que les États-Unis sont « profondément préoccupés par les efforts qui interfèrent avec le résultat des élections du 25 juin ».

« La décision du tribunal de suspendre la certification des résultats des élections au Guatemala est une menace majeure pour la démocratie du pays », ajoute Rachel Nolan, professeur de relations internationales à l’Université de Boston qui a étudié l’Amérique centrale. « Il n’y a pas de précédent pour ce genre d’intervention. »

La décision du tribunal ajoute aux inquiétudes concernant le processus démocratique du Guatemala

La décision de la Cour constitutionnelle n’est que le dernier développement en quelques années déjà tumultueuses pour le Guatemala.

Comme l’a expliqué Ellen Ioanes de Vox, le mécontentement à l’égard de la situation politique au Guatemala se développe depuis un certain temps au milieu des inquiétudes concernant la corruption et l’économie. En outre, le pays a vu 35 anciens responsables judiciaires et 22 journalistes s’exiler sous l’administration présidentielle actuelle d’Alejandro Giammattei en raison du harcèlement et des menaces de poursuites auxquels ils ont été confrontés, selon l’International Crisis Group.

Puis, avant les concours de juin, la Cour constitutionnelle du Guatemala a interdit à plusieurs candidats anti-establishment de se présenter même à l’élection présidentielle. Parmi les personnes interdites de compétition figurent l’homme d’affaires populaire Carlos Pineda, la dirigeante autochtone Thelma Cabrera et l’homme d’affaires et descendant politique Roberto Arzú. Beaucoup de partisans de ces candidats ont eu le sentiment d’avoir été mis hors de combat par des intérêts puissants inquiets de perdre leur influence.

Cette interdiction est peut-être la raison pour laquelle la plus grande proportion de bulletins de vote ont été laissés en blanc lors des élections de juin.

« L’abstention est vraiment l’histoire d’une grande partie de cela », déclare Tim Smith, professeur d’anthropologie à l’Appalachian State University qui a étudié le Guatemala. « Les gens choisissent de protester contre le système et votent délibérément en sachant qu’ils ne seront pas déclarés valides. »

Les experts notent que la dernière décision de la Cour constitutionnelle a été poussée à la fois par Torres et d’autres entités, y compris certaines qui pourraient ne pas vouloir Arévalo au pouvoir en raison de son objectif de mettre fin à la corruption. Les inquiétudes concernant l’indépendance judiciaire dans le pays se sont accrues ces dernières années après l’élimination en 2019 d’un groupe soutenu par les Nations Unies et dédié à la lutte contre la corruption.

« Des acteurs corrompus – du gouvernement, du secteur privé, d’anciens militaires et d’autres secteurs – ont ensuite cherché à placer leurs propres alliés corrompus à des postes clés au sein du système judiciaire », a conclu un rapport de 2022 du Bureau de Washington sur l’Amérique latine.

« Ces efforts pour contester les résultats des élections sont au moins suspects et au pire malveillants », déclare María Fernanda Bozmoski du Conseil de l’Atlantique. «Ils sont probablement motivés par le désir d’empêcher le deuxième, Bernardo Arévalo, de remporter la présidence. Arévalo est un outsider politique qui a promis d’éradiquer la corruption et l’impunité au Guatemala.

Pour l’instant, il est encore trop tôt pour savoir si l’examen mandaté par le tribunal aura un impact sur le résultat des élections, ou si le second tour en août se poursuivra simplement comme prévu initialement.

Il y a quelques scénarios sur la façon dont les choses pourraient se dérouler à partir d’ici, dit Bozmoski.

« Si le tribunal ordonne un recomptage des votes, il est possible que les résultats changent », dit-elle. « Cependant, il est également possible que le tribunal déclare simplement l’élection invalide et ordonne la tenue d’une nouvelle élection. Ce serait un revers majeur pour la démocratie guatémaltèque et éroderait davantage la confiance du public dans le processus électoral, et pourrait déstabiliser la région.