Élections grecques : le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis remporte quatre années supplémentaires au pouvoir | Nouvelles du monde

Le Premier ministre conservateur grec Kyriakos Mitsotakis a obtenu un nouveau mandat de quatre ans au pouvoir après une victoire écrasante aux élections législatives du pays.

Avec 91% des voix comptées dimanche soir, son parti de centre-droit Nouvelle Démocratie était en tête avec 40,5% des suffrages et 158 ​​sièges au parlement de 300 sièges.

Le chiffre compte plus de 20 points d’avance sur Syriza, le parti de gauche qui a remporté les élections en 2015 au plus fort de la crise de la dette du pays et qui a dirigé le pays jusqu’en 2019, quand il a perdu contre la Nouvelle Démocratie.

Il intervient seulement cinq semaines après les élections précédentes du 21 mai, qui se sont déroulées sous un système électoral différent et ont empêché la Nouvelle Démocratie d’obtenir la majorité absolue qu’elle souhaitait.

Le scrutin de dimanche a utilisé un système qui donne au parti dirigeant des sièges bonus en fonction du niveau de soutien des électeurs.

M. Mitsotakis, qui a été Premier ministre de 2019 jusqu’à sa démission temporaire à la suite du sondage peu concluant de mai, s’est engagé à poursuivre les réformes pour reconstruire la cote de crédit du pays à la suite de sa crise de la dette.

L’homme de 55 ans a déclaré à ses partisans enthousiastes à Athènes : « Ce soutien gratuit ne fait qu’augmenter ma responsabilité de répondre aux espoirs du peuple. Je ressens personnellement une obligation encore plus forte de servir le pays avec toutes mes capacités. »

L’ancien banquier a promis d’augmenter les revenus de l’industrie touristique vitale du pays, de créer des emplois et d’augmenter les salaires afin qu’ils soient proches de la moyenne de l’Union européenne.

« De toute évidence, c’est une grande défaite », a déclaré Euclid Tsakalotos, qui était ministre des Finances sous l’administration Syriza, à la télévision grecque Skai.

Sur la base des premières projections, Syriza a obtenu 47 sièges au parlement.

L’héritage de la Pandémie de covid-19un accident ferroviaire en février qui a tué au moins 57 personnes et la crise du coût de la vie ont été parmi les grands enjeux de la campagne.

Le récent naufrage d’un bateau de pêche transportant jusqu’à 750 migrants au large des côtes grecques était un autre sujet de discussion majeur.

La question a été saisie par le parti d’extrême droite anti-immigrés, les Spartiates, qui a obtenu 4,7% des voix mieux que prévu et jusqu’à 13 sièges au parlement, sur la base des premiers résultats.