Élections grecques : confortable victoire des Mitsotakis de la Nouvelle Démocratie

Le parti grec Nouvelle Démocratie a remporté une victoire confortable lors de la deuxième élection du pays en cinq semaines, accordant à son chef, Kyriakos Mitsotakis, un deuxième mandat de quatre ans en tant que Premier ministre.

Avec près de 95% des bulletins de vote comptés, son parti de centre-droit avait remporté 40,5% des voix, un résultat qui donnerait à Mitsotakis une majorité absolue avec 158 sièges au parlement de 300 sièges.

Syriza, le parti de centre-gauche dirigé par le principal adversaire de Mitsotakis, Alexis Tsipras, était à 17,85 %, dans une déroute encore pire que les 20 % qu’il avait obtenus aux élections du mois dernier.

S’adressant à la nation au milieu de scènes de liesse, Mitsotakis s’est engagé à aller de l’avant avec un programme de réforme ambitieux qui transformerait l’État méditerranéen.

« Un second mandat peut transformer la Grèce avec des taux de croissance dynamiques qui augmenteront les salaires et réduiront les inégalités », a-t-il déclaré, décrivant la Nouvelle Démocratie comme « le parti de centre-droit le plus fort d’Europe ».

Plusieurs petits partis, dont les Spartiates jusque-là inconnus, ont également franchi le seuil des 3% pour entrer au parlement. Trois d’entre eux sont soit ultranationalistes, soit d’extrême droite. Concédant sa défaite, Tsipras a déclaré que la présence sans précédent de trois partis d’extrême droite au parlement constituait un danger pour la démocratie et la société.

MeRA 25, dirigé par l’ancien ministre des Finances franc-tireur Yanis Varoufakis, n’a pas réussi à entrer dans la maison.

« La non-entrée de MeRA 25 au parlement est la moindre des choses », a déclaré Varoufakis aux journalistes, affirmant que ce que la gauche devrait pleurer était son échec à transformer une bataille de 10 ans de résistance contre l’austérité « en un front progressiste ». [that could] empêcher la transformation de la rage en un courant d’extrême droite ».

Un précédent scrutin du 21 mai s’était également soldé par une victoire décisive pour Mitsotakis, 55 ans, mais parce qu’il s’était déroulé dans le cadre d’un système électoral à représentation proportionnelle, il lui restait cinq sièges en deçà de la majorité.

Le dirigeant pro-business a fait faillite et a convoqué une deuxième élection dans le seul but de former un gouvernement stable qui lui permettrait d’aller de l’avant avec des changements de grande envergure.

La loi électorale en vertu de laquelle la course de dimanche a eu lieu récompense le vainqueur avec jusqu’à 50 sièges bonus au parlement d’Athènes. Mitsotakis avait répété à plusieurs reprises qu’il avait besoin d’au moins 158 sièges pour gouverner confortablement.

« Nous votons pour que les gens puissent avoir un gouvernement stable pour les quatre prochaines années », a déclaré Mitsotakis aux journalistes après avoir voté dimanche dans le nord d’Athènes. « Je suis sûr que les Grecs voteront avec maturité pour leur prospérité personnelle et la stabilité du pays. »

Le parti social-démocrate Pasok est arrivé en troisième position, suivi du parti communiste orthodoxe KKE. Les deux ont montré une amélioration des performances par rapport à il y a cinq semaines. Dans un résultat surprise, les Spartans, un nouveau groupe d’ultra-droite inspiré par le parti néonazi Golden Dawn, aujourd’hui disparu, ont enregistré une hausse de 4,7%. Remerciant Ilias Kasidiaris, l’ancien porte-parole emprisonné d’Aube dorée, pour son soutien, son chef, Vasillis Stingas, a promis que les Spartiates apporteraient un « nouveau style et une nouvelle philosophie » à la vie politique grecque.

Au total, huit partis ont dépassé le seuil des 3 % pour entrer au parlement.

Bien que considéré comme une fatalité, le vote est intervenu quelques jours après qu’un naufrage au large des côtes du pays a fait des centaines de morts parmi les migrants et les réfugiés – une catastrophe qui a mis en évidence la position ferme de l’ancien Premier ministre sur la migration au milieu des critiques sur la réponse d’un garde-côtes formé sous sa garde.

Cependant, ni cela ni un accident de train dévastateur qui a fait 57 morts pour la plupart de jeunes Grecs en février, ni les écoutes téléphoniques de rivaux politiques et de journalistes, ne semblent avoir ébranlé l’attrait du libéral autoproclamé.

Au lieu de cela, dans les semaines qui ont suivi le vote de mai, la Nouvelle Démocratie a toujours mené les sondages avec une avance à deux chiffres sur Syriza.

Les analystes ont déclaré que la victoire de dimanche témoignait du désir des électeurs de voir la Grèce continuer sur la voie de la « normalité » après que le pays endetté a été confronté à la faillite et à la crise des renflouements et de l’austérité qui a duré une décennie.

Au cours de son premier mandat, Mitsotakis a fait baisser le chômage, réduit les impôts, attiré les investisseurs étrangers et numérisé une bureaucratie obsolète devenue synonyme de résistance de la Grèce à la modernisation. Il a promis au cours de son deuxième mandat d’augmenter les salaires, d’augmenter le salaire mensuel minimum à 950 € (817 £), de réduire davantage les impôts, de refondre le système de santé publique et d’améliorer les infrastructures du pays.

Tsipras, le leader de Syriza et ancien Premier ministre, a souligné la nécessité de créer une société « plus juste » pour tous et a mis en garde contre un droit « tout-puissant » mettant en danger les normes démocratiques acceptées si, en l’absence d’une opposition efficace, Mitsotakis est donné libre cours.

Mais l’alliance de gauche, qui s’est élevée sur une vague de rhétorique anti-austérité populiste au plus fort de la crise de la dette grecque, a également été accusée de ne pas avoir de programme convaincant qui pourrait traiter avec succès des maux de longue date. Le résultat de dimanche pourrait être décisif pour la survie politique de Tsipras et le cap que prendra Syriza dans les mois à venir.

S’exprimant après avoir voté dans un quartier de l’ouest d’Athènes, Tsipras a semblé accepter que son parti serait dans l’opposition pendant les quatre prochaines années, même si le vote était encore ouvert.

« Cette élection cruciale ne détermine pas seulement qui gouvernera le pays, elle déterminera nos vies pour les quatre prochaines années. Cela détermine la qualité de notre démocratie », a déclaré Tsipras. « Il s’agit de déterminer si nous aurons un gouvernement incontrôlé ou une opposition forte. Ce rôle ne peut être joué que par Syriza.