Élections générales “impossibles” à éviter si Sunak devenait Premier ministre, déclare Nadine Dorries

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Nadine Dorries, loyaliste de Boris Johnson, a déclaré qu’il serait “impossible” d’éviter des élections générales après que son ancien patron se soit retiré de la course à la direction des conservateurs.

L’ancien secrétaire à la culture – l’ultra loyaliste de Johnson – a averti que “tout l’enfer éclaterait” perdrait si le favori Rishi Sunak était installé au poste de Premier ministre dans les prochaines heures.

Son compatriote loyaliste de Johnson, Sir Christopher Chope, a également appelé à des élections générales – affirmant que le parti conservateur devenait « ingouvernable ».

M. Sunak pourrait être couronné Premier ministre aujourd’hui si sa rivale Penny Mordaunt n’atteint pas le seuil des 100 nominations de députés conservateurs d’ici 14 heures. Elle compte actuellement un peu plus de 25 bailleurs de fonds publics.

Faisant écho aux arguments avancés par le Labour, les Lib Dems et le SNP, Mme Dorries a tweeté: “Il sera désormais impossible d’éviter un GE.”

Elle a ajouté: «Boris aurait gagné le vote des membres – avait déjà un mandat du peuple. Rishi et Penny, malgré les demandes de Boris, ont refusé de s’unir, ce qui aurait rendu la gouvernance totalement impossible. Penny lui a en fait demandé de se retirer pour elle.

Attaquant davantage M. Sunak sur LBC, Mme Dorries a déclaré: “Si Rishi devient automatiquement Premier ministre d’ici mardi, je pense que tout va se déchaîner … Il n’a aucun mandat pour être Premier ministre de ce pays.”

L’ex-ministre a ajouté: “Il a perdu l’élection à la direction de Liz Truss, il n’a pas gagné celle-ci, il ne sera pas allé aux membres pour le vote, et je pense que ce sera très, très difficile pour lui. pour maintenir la pression de ne pas se présenter aux élections générales.

M. Johnson s’est retiré vers 21 heures dimanche – bien qu’il ait insisté sur le fait qu’il y avait de “très bonnes chances” qu’il aurait pu être de retour au n ° 10 d’ici la fin de la semaine. Il a ajouté : « Vous ne pouvez pas gouverner efficacement si vous n’avez pas un parti uni au parlement.

La procureure générale fantôme du Labour, Emily Thornberry, a déclaré que les conservateurs avaient perdu leur “dernière raison désespérée” d’éviter des élections générales lorsque M. Johnson a déclaré qu’il ne se présenterait plus à la tête.

Elle a dit à ITV Bonjour Bretagne: “Je pensais que c’était leur dernière raison désespérée de ne pas avoir d’élections générales… Nous aurions dû avoir des élections générales de toute façon.”

Sir Christopher Chope a déclaré qu’une élection générale pourrait être en cours – affirmant que le parti deviendrait “ingouvernable” si M. Sunak ou Mme Mordaunt étaient au n ° 10.

“Si les personnes qui cherchent maintenant la couronne veulent avoir le respect qui vient d’un mandat, la meilleure façon d’obtenir ce respect est de gagner un mandat du peuple, et c’est pourquoi je pense qu’une élection générale est essentiellement la seule réponse, » a-t-il dit au Aujourd’hui programme.

Sir Christopher a ajouté: “Nous avons maintenant la perspective d’avoir un chef du parti conservateur qui n’a pas de mandat du pays et qui n’aura même pas non plus de mandat des membres.”

Le pair conservateur Zac Goldsmith a fait le même cas en tweetant : « Je ne vois pas comment nous pouvons avoir un troisième nouveau Premier ministre – et un programme politique qui est à des kilomètres du manifeste original – sans aller dans le pays.

Mais le principal soutien de Sunak, Grant Shapps, le ministre de l’Intérieur, a insisté sur le fait qu’il n’était pas nécessaire d’organiser des élections générales. “Nous élisons un parti et nous élisons des individus”, a-t-il déclaré à Sky News.

M. Shapps a admis qu’il était “inhabituel” d’avoir trois premiers ministres en autant de mois, mais a affirmé que M. Sunak avait un mandat légitime pour livrer le manifeste conservateur de 2019.

Il a fait valoir que le plan radical de réduction d’impôts de Liz Truss était la véritable « diversion » du manifeste et que M. Sunak serait « plus authentique » dans la tenue des promesses des conservateurs.

Andrea Leadsom, l’une des principales partisanes de Mme Mordaunt, a déclaré qu’il n’y avait “aucune perspective” d’élections générales anticipées si la dirigeante des Communes gagnait, insistant sur le fait qu’elle aurait un mandat à partir des élections de 2019.

Calendrier de la course à la direction des conservateurs (Images de l’association de la presse)

Cependant, l’ancien porte-parole de M. Johnson, Will Walden, a déclaré que nombre de ses alliés étaient “en colère” d’avoir été conduits sur la colline sans raison valable.

“Les seules personnes qu’il a laissées tomber cette fois sont la cinquantaine de collègues qui se sont rendus publics et sont allés au-delà pour lui … Beaucoup d’entre eux sont clairement en colère contre des promesses dénuées de sens”, a-t-il déclaré à LBC.

M. Johnson est “parti avec très peu de grâce” après avoir “encore déstabilisé le parti, bien que brièvement”, a ajouté M. Walden – prédisant qu'”il ne reviendra pas”.

Nadhim Zahawi – le chancelier du duché de Lancaster – a été moqué pour avoir transféré son soutien à M. Sunak, quelques minutes seulement après un article pour lequel il a écrit Le télégraphe support « Boris 2.0 ».

Si Mme Mordaunt parvient à atteindre le seuil des 100, les députés conservateurs voteront alors formellement pour les deux candidats cet après-midi, le résultat étant attendu vers 18 heures.

Si les deux candidats comptent toujours 100 partisans après cela, le concours est ensuite remis aux membres conservateurs, le vote en ligne ayant lieu jusqu’à 11 heures vendredi.