Élections françaises : hausse du nombre d’électeurs inscrits à Montréal

Le soir du 9 juin dernier, le président Emmanuel Macron a pris les Français par surprise en déclenchant des élections législatives hâtives, après que son parti eut essuyé un revers aux élections européennes, au profit du Rassemblement national, parti de l’extrême droite. Dans la foulée de cette annonce, les Français de Montréal ont décidé de s’inscrire précipitamment sur les listes électorales.

Je note une très forte mobilisation pour les élections nationales dès qu’elles ont été annoncées, confirme Marie Lapierre, consule générale de France à Montréal. D’une part, sur l’ue des milliers de personnes qui se sont inscrites sur la liste électorale du jour au lendemain. D’autre part, des centaines de Français ont offert leur aide pour organiser le contrôle tout en ayant conscience du délai judiciaire.

À Montréal, 74 939 électeurs étaient inscrits lors du scrutin européen. La consule estime que ce chiffre pourrait monter à 77 000 pour les élections législatives, pour une diaspora pouvant atteindre 200 000 personnes. Rappelons que Montréal représente la plus grande liste électorale en dehors du continent européen.

Dès le lendemain, on en parlait dans l’équipe, ajoute Anthony Plomion, un Français arrivé en octobre et qui travaille dans une brasserie de Rosemont. On est beaucoup de Français et la plupart, même des jeunes, voulaient chercher pour faire une demande de procuration. Je pense qu’il va y avoir un électrochoc.

Au consulat général de France à Montréal, on confirme avoir reçu de nombreuses demandes de procuration, sans pouvoir les chiffrer. Le gouvernement français, qui regroupe les procurations au niveau national, affirme avoir reçu 717 184 procurations en seulement une semaine. C’est 6,3 fois plus qu’à la même période lors des élections législatives de 2022.

Réveil face à l’extrême droite

Si Anthony Plomion parle d’électrochoc c’est en référence aux résultats des européennes qui ont permis au Rassemblement national de décrocher une majorité, avec 30 des 81 sièges octroyés à la France au Parlement européen.

M. Plomion, qui possède les nationalités française et italienne et qui vote dans les deux pays, s’avoue préoccupé par la montée de l’extrême droite en Europe.

ans. L’alarme a été tirée plusieurs fois mais il n’y a pas eu de prise de conscience. L’absentéisme, l’abandon et la résignation d’une partie des électeurs encouragent ce clivage. », »text »: »C’est inquiétant car ce n’est pas quelque chose de nouveau, dit l’homme de 33ans. L’alarme a été tirée plusieurs fois mais il n’y a pas eu de prise de conscience. L’absentéisme, l’abandon et la résignation d’une partie des électeurs encouragent ce clivage. »}} »>C’est inquiétant car ce n’est pas quelque chose de nouveau, dit l’homme de 33 ans. L’alarme a été tirée plusieurs fois, mais il n’y a pas eu de prise de conscience. L’absentéisme, l’abandon et la résignation d’un parti des électeurs encouragent ce clivage.

Ce clivage sera d’autant plus marqué aux élections législatives, puisqu’il y aura principalement trois camps. L’extrême droite, avec le Rassemblement national, le camp du centre avec le parti d’Emmanuel Macron, Ensemble pour la République, et la coalition de gauche, le Nouveau Front populaire. Créé quelques jours après les résultats des européennes, le Nouveau Front populaire regroupe le Parti socialiste, La France insoumise, Europe Ecologie-Les Verts et le Parti communiste français. Ces partis se sont entendus sur un programme et une répartition des circonscriptions afin de contrer l’extrême droite.

Bénévole sur une liste écologiste et installée au Québec depuis trois ans, Audrey Alliot constate ici aussi un certain réveil face à l’extrême droite .

Il y a eu une décomplexification du discours. Avant, on ne disait pas en public qu’on était homophobe. Certains ont démocratisé la parole et chacun donne son avis public, avis pas toujours très construit. Elle se réjouit de constater un certain intérêt pour ces élections, car depuis le déclenchement des législatives, Audrey Alliot répond régulièrement aux questions des Français installés au Québec sur les réseaux sociaux. Ils demandent comment voter, comment faire une demande de procuration ou comment voter en ligne.

Le vote en ligne pourrait d’ailleurs être un accélérateur de participation. En 2022, première année de mise en place du vote électronique, plus de 70 % des électeurs inscrits à Montréal avaient choisi cette modalité, indique la consule Mme Lapierre. On pense que cette année ce sera davantage.

« Un des consulats les plus à gauche »

Si le Rassemblement national est arrivé en tête des européens dans les urnes en France avec plus de 31 %, il n’attire pas les Français de Montréal. Le parti n’est allé chercher qu’un maigre 5 % des voix, loin derrière la gauche. En effet, 60 % des Français de Montréal ont voté pour un des candidats de gauche, issu de La France insoumise, d’Europe Écologie ou de Réveiller L’Europe.

Quant à la candidate soutenue par le parti d’Emmanuel Macron, elle est arrivée en 4e position avec 15,04 % des voix.

Cela s’explique par la sociologie des Français au Québec indique Frédéric Mérand, directeur du Département de science politique de l’Université de Montréal. Les résultats des élections européennes ne surprennent pas le politologue. Montréal a toujours été un des consulats qui votent le plus à gauche […] L’immigration française au Québec est assez jeune et très scolarisée. Et les jeunes très scolarisés en France votent aussi à gauche.

Cependant, les expatriés français du monde n’ont pas tous un vote homogène. Par exemple, les Français en Russie votent massivement pour l’extrême droite [aux élections russes]alors qu’aux examens italien et portugais, le vote est conservateur plus important.

Les boîtes n’étaient pas rangées

À peine le contrôle européen terminé, le personnel du consulat général de France à Montréal a dû organiser rapidement la tenue de deux autres contrôles, en quelques jours.

Les boîtes n’étaient pas rangées, tout était déjà prêt, les urnes et les isoloirs lance Mme Lapierre. D’ailleurs, plusieurs bénévoles reprendront du service et comme pour les élections européennes, les 20 bureaux de scrutin seront installés au Centre Mont-Royal, sur la rue Sherbrooke Ouest.

Les Français inscrits à Montréal, qui représentent un peu plus de 30 % des électeurs d’Amérique du Nord, voteront pour élire un des 577 députés de l’Assemblée nationale, représentant la première circonscription des Français établis hors de France.

Un système électoral assez inédit dans le monde, rappelle Frédéric Mérand, qui permet au pays de garder un lien politique avec ses ressortissants . Et ça leur donne un vrai poids politique, ce n’est pas banal conclut-il.

À Montréal, le 1er tour des élections législatives se tiendra le samedi 29 juin, et le 2e tour aura lieu une semaine plus tard, le 6 juillet.

En 2022, lors des dernières élections législatives, 25,52 % des électeurs inscrits avaient voté au 1er tour et 27,26 % au 2e tour.