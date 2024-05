Élections européennes : l’extrême droite est sur le point de réaliser d’énormes progrès. Cela pourrait définir les cinq prochaines années de la politique européenne

CNN

—



Il s’agit d’une année historique et charnière pour la démocratie à travers le monde. Autour 70 pays – du États-Unis à Afrique du Sudvia Mexique et Taïwan – organisera des élections en 2024.

Cependant, après le scrutin massif de six semaines en Inde, l’élection la plus importante en termes de nombre d’électeurs aura lieu la semaine prochaine, lorsque 373 millions d’Européens pourront se rendre aux urnes et élire 720 membres du prochain Parlement européen.

Une fois que les votes auront été comptabilisés dans l’ensemble du bloc des 27 pays, on s’attend généralement à ce que les résultats montrent un glissement significatif vers la droite, ce qui pourrait avoir des implications majeures pour l’orientation politique de l’Union européenne à un moment où elle se bat de multiples crises, dont beaucoup sont mondiales.

De la guerre en Ukraine à la gestion des migrations massives, en passant par la montée en puissance de la Chine et la menace du changement climatique, il est difficile d’imaginer comment un bloc de pays divers pourrait parler d’une seule voix.

Bien entendu, les divergences d’opinions entre les États membres ne sont pas nouvelles. La politique européenne s’est toujours appuyée sur des alliances délicates entre des pays et des idéologies politiques qui représentent des électorats très différents.

Toutefois, le centre politique de l’UE s’est indéniablement déplacé vers la droite au cours des deux dernières décennies.

François Greuez/SIPA/AP Marine Le Pen, affiliée au groupe d’extrême droite Identité et Démocratie (ID), pourrait conquérir le pouvoir en France avec son parti Rassemblement national dans les cinq prochaines années.

Le Parlement européen est l’endroit où cela est le plus visible au niveau de l’UE. La plupart des législateurs (appelés députés européens) appartiennent à un parti politique dans leur propre pays. Une fois entrés au Parlement européen à Bruxelles, la capitale belge, ils siègent au sein de groupes politiques multinationaux qui ont globalement des intérêts politiques similaires.

Ces groupements forment alors des coalitions encore plus lâches, qui aboutissent généralement à un groupe majoritaire de centristes de centre-gauche, de centre-droit et de libéraux quelque part au milieu.

Le déplacement vers la droite du centre politique de cette coalition a été progressif. En 1994, le principal groupe socialiste S&D comptait le plus grand nombre de députés européens. En 1999, il a été dépassé par le Parti populaire européen (PPE), de centre-droit.

Le PPE, mieux décrit comme étant un parti conservateur à l’instar de l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel, est depuis lors la force dominante de la politique européenne.

Même si le PPE a réussi à diriger une coalition centriste dominante avec la gauche et les libéraux au niveau européen, les députés européens restent redevables aux politiques intérieures qui se déroulent dans leur propre pays.

Par exemple, il n’est pas facile pour un conservateur de travailler avec un libéral sur une politique paneuropéenne qui partagerait le fardeau des demandeurs d’asile si les électeurs de son pays sont attirés par des populistes bruyants et anti-immigration. Plus le bruit intérieur est fort – et plus le risque de perdre leur propre siège au Parlement – ​​est grand, plus la politique multipartite devient délicate au niveau bruxellois.

L’afflux attendu de députés dans des groupes à droite du PPE va certainement compliquer les choses.

Christoph Reichwein/photo alliance/Getty Images Le groupe ID a cherché à modérer son image, en expulsant récemment l’AfD allemande après les commentaires d’un député européen de premier plan à propos des SS.

Alors que les groupes de droite Conservateurs et Réformistes européens (ECR) et d’extrême droite Identité et Démocratie (ID) devraient terminer respectivement quatrième et cinquième en termes de nombre de sièges, leur total cumulé, qui pourrait dépasser 140, selon le sondage Politico des sondages, sera difficile à ignorer pour le PPE. Le PPE devrait actuellement remporter 165 sièges contre 143 pour le socialiste S&D.

ECR et ID sont typiques des partis du Parlement européen dans la mesure où ils abritent un groupe assez large de conservateurs.

L’ECR, par exemple, a été fondée par l’ancien Premier ministre britannique David Cameron, qui faisait campagne contre le Brexit. Sa présidente actuelle est la Première ministre italienne Georgia Meloni, qui a attiré beaucoup d’attention lors des élections italiennes de 2022 pour son opposition aux droits LGBTQ+, ses promesses de freiner la migration et sa rhétorique altermondialiste générale.

Cependant, depuis l’élection de Meloni, elle est considérée comme beaucoup plus modérée et a soutenu de nombreuses initiatives clés de l’UE, notamment le soutien à l’Ukraine. Elle a également résisté à l’autorisation du dirigeant autoritaire hongrois Viktor Orban de rejoindre le REC après avoir quitté le PPE.

La Hongrie est la voix la plus pro-russe de l’UE depuis le début de la guerre. Que cela soit délibéré ou non de la part de Meloni, la résistance à Orban a rendu la collaboration avec elle et le CRE plus acceptable pour l’establishment bruxellois, y compris la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

ID a également cherché à modérer son image. Il récemment expulsé le parti d’extrême droite allemand AfD de ses rangs après que l’un de ses plus hauts députés européens ait déclaré à un journal italien qu’il n’a pas vu tous les membres des SS, le groupe paramilitaire nazi notoire, automatiquement considérés comme des criminels.

Dursun Aydemir/Anadolu/Getty Images La Première ministre italienne Giorgia Meloni s’est montrée plus modérée que prévu dans son mandat et a résisté à l’admission du Hongrois Viktor Orban au sein de l’ECR.

Il existe un large éventail d’opinions, depuis l’aile modérée de l’ERC jusqu’aux marges de l’ID, mais les courants politiques et le désir d’influence peuvent donner naissance à d’étranges compagnons de lit, en particulier dans le monde opaque et fluide de la politique européenne.

Il est peu probable que le PPE soit disposé à travailler directement avec ID dans un avenir proche, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne seront pas importants. L’histoire nous a montré à maintes reprises qu’il est possible d’influencer les politiques depuis l’extérieur. Supposons que les partis associés à ID commencent à mettre la pression sur les politiciens de centre-droit dans leur propre pays. Vous constaterez peut-être que le centre adopte ses idées politiques – comme cela s’est déjà produit en France, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Et il y a désormais suffisamment de sujets d’actualité en Europe pour que la droite s’y mette les dents. Les migrations, le changement climatique, la sécurité des frontières, les dépenses militaires, l’État de droit : tous ces sujets sont depuis longtemps des points chauds de la politique paneuropéenne et ne disparaîtront pas de si tôt. Et c’est en fin de compte le Parlement nouvellement élu qui examine et approuve la composition de la Commission européenne – l’organe exécutif de l’UE.

Il convient de noter que le soutien à l’Ukraine devrait être sûr pour le moment, les groupes pro-Kremlin semblant très isolés. Mais presque tout le reste sera traité au cas par cas si les chiffres s’avèrent ainsi. Et plus il y aura d’élus à droite du PPE, plus leur influence pourrait croître au fil du temps.

Cinq ans, c’est long en politique, et c’est la durée de ce Parlement. Entre-temps, la France organisera des élections que Marine Le Pen, affiliée à ID, pourrait remporter avec son parti le Rassemblement National. Geert Wilders, également ID, devrait bientôt former un gouvernement aux Pays-Bas après être devenu le parti le plus important lors des élections de novembre. En d’autres termes, la politique intérieure des États membres pourrait s’orienter encore plus vers la droite, ce qui modifierait naturellement les calculs de Bruxelles.

Le Parlement européen peut souvent ressembler à une masse bureaucratique ennuyeuse, qui se fraye un chemin fastidieusement à travers le processus. Mais l’UE est un acteur de plus en plus géopolitique – capable d’imposer des sanctions aux personnalités politiques russes et chinoises, de fournir des fonds à l’Ukraine et d’utiliser son poids économique en tant que plus grand bloc commercial mondial en matière diplomatique. Si son centre politique se déplace effectivement vers la droite, son influence aura inévitablement des conséquences significatives et peut-être de grande envergure pour les personnes vivant au-delà des frontières européennes.