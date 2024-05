Élections européennes : les observateurs d’extrême droite augmentent et abandonnent l’AfD allemande

Source des images, REUTERS/Ana Beltrán Légende, L’Italienne Giorgia Meloni veut rééditer son succès national à l’échelle européenne

Les partis d’extrême droite sont en hausse dans une grande partie de l’Europe, et la Première ministre italienne Giorgia Meloni pressent un grand moment.

« Nous sommes à la veille d’élections décisives », déclare par liaison vidéo le leader des Frères d’Italie devant une salle comble à Madrid. Marine Le Pen, du Rassemblement national français, est au premier rang, aux côtés de Santiago Abascal, président du parti espagnol Vox. « Nous sommes le moteur de la renaissance de notre continent », a déclaré la Première ministre italienne, avant de susciter une standing ovation auprès de son auditoire.

L’extrême droite a remporté les élections en Italie et aux Pays-Bas, est en tête des sondages en France, en Autriche et en Belgique et détient des participations dans les gouvernements de Finlande et de Slovaquie.

Ils pourraient désormais obtenir plus de trois voix sur dix lors des élections européennes des 27 États de l’UE du 6 au 9 juin, et devenir une force puissante au Parlement européen.

Des luttes intestines menacent de faire oublier la montée de l’extrême droite, en raison d’une série de scandales entourant l’AfD en Allemagne.

C’est pourquoi les alliés de l’AfD au sein de l’UE ont exclu le parti allemand de leur groupe d’extrême droite Identité et Démocratie (ID) au Parlement européen.

Ce genre d’association est la dernière chose dont Marine Le Pen a besoin. Elle se bat depuis des années pour désintoxiquer son parti des opinions extrêmes de son père, fondateur du prédécesseur du Rassemblement national et reconnu coupable de banalisation de l’Holocauste.

Source des images, JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP Légende, Le Rassemblement national de Marine Le Pen est désormais dirigé par Jordan Bardella, son principal candidat aux élections européennes.

Son parti atteint désormais environ 30 % dans les sondages et elle est la favorite pour devenir la prochaine présidente de la France en 2027.

La plus grande réussite de l’extrême droite en Europe, Giorgia Meloni, a elle aussi de grands espoirs. Son ambition est de créer une force de droite qui prendra les commandes à Bruxelles.

«Ils auront beaucoup plus de monde [in Parliament] et ces personnes seront intégrées ou normalisées par leur présence », explique Sabine Volk, observatrice proche de l’extrême droite à l’Université de Passau en Allemagne.

Si le groupe européen de Mme Meloni, les Conservateurs et réformistes européens (ECR), obtient de bons résultats aux élections, il y a une chance qu’ils puissent trouver un terrain d’entente avec le centre droit de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le Parti populaire européen de Mme von der Leyen est susceptible de devenir le groupe le plus important et elle a laissé la porte ouverte à une alliance avec le REC tant qu’ils sont pro-européens, pro-Ukraine et en faveur de l’État de droit.

Le REC comprend non seulement les Frères d’Italie, mais aussi le parti d’opposition populiste de droite polonais, Droit et Justice, le parti espagnol Vox, le parti finlandais de Riikka Purra – qui fait partie du gouvernement finlandais – et les Démocrates suédois de Jimmy Akesson, qui travaillent avec le gouvernement suédois sans être dedans.

Source des images, Pier Marco Tacca/Getty Images Légende, Ursula von der Leyen (à gauche) a noué de solides relations de travail avec le dirigeant italien

Il est difficile de les imaginer tous souscrire aux exigences d’Ursula von der Leyen, d’autant plus que certains partis de centre-droit de son groupe ne seraient même pas favorables à une telle alliance. Mais s’ils le faisaient, le Parlement européen pourrait alors orienter sa politique dans des directions radicalement différentes, en matière de politiques vertes, de migration et d’asile.

Si les deux groupes d’extrême droite – ECR et ID – parvenaient d’une manière ou d’une autre à surmonter leurs divergences internes, ils pourraient alors former eux aussi un bloc puissant.

Sabine Volk est très sceptique quant à l’existence d’une « méga-coalition » de partis d’extrême droite, tout comme Matthias Dilling, spécialiste de la politique européenne à l’université de Swansea.

« L’extrême droite en Europe a un passé de division », dit-il. « Je ne sais pas si nous verrions un seul groupe d’extrême droite car ils restent, en interne, assez hétérogènes. »

Le groupe ID, qui abrite le Rassemblement national français, comprend également la Ligue italienne, le Parti de la liberté autrichien (FPÖ), le Parti de la liberté de Geert Wilders aux Pays-Bas, le Vlaams Belang belge et le Parti populaire danois.

Que veut dire l’extrême droite ?

Les avis divergent sur ce qui caractérise un parti d’extrême droite, mais Marine Le Pen, comme M. Wilders, s’oppose à cette étiquette.

Le politologue néerlandais Cas Mudde – peut-être l’observateur le plus connu de l’extrême droite européenne – affirme qu’elle combine fondamentalement nativisme, autoritarisme et populisme. Il définit le nativisme comme une « forme xénophobe de nationalisme ».

Alors que le Rassemblement national français et les Frères d’Italie ont travaillé dur pour se débarrasser de l’étiquette d’extrême droite, Matthias Dilling affirme que les trois piliers de Cas Mudde sont « très clairement présents » dans les deux partis.

Sabine Volk affirme que les politiques en matière d’immigration et d’antiféminisme relient souvent les mouvements d’extrême droite. Certains partis pourraient soutenir l’égalité des sexes, mais dans l’idéal, ils préféreraient que les femmes restent à la maison, affirme-t-elle.

Les Frères d’Italie ont récemment fait adopter une loi autorisant les groupes anti-avortement à pénétrer dans les cliniques d’avortement pour tenter d’empêcher les femmes d’interrompre leur grossesse.

Bien que certains commentateurs considèrent le parti nationaliste-conservateur au pouvoir en Hongrie, le Fidesz, comme un parti d’extrême droite, ils n’appartiennent à aucun des deux groupes d’extrême droite.

La plupart des partis d’extrême droite ont traditionnellement cherché à défier l’UE en tant que force supranationale, et beaucoup le font encore.

Mais le parti de Mme Meloni a laissé derrière lui « son opposition autrefois véhémente à Bruxelles », déclare le professeur Leila Simona Talani du King’s College de Londres. Son manifeste pour les élections européennes déclare : « Nous voulons que l’Europe soit un géant politique avec un rôle de premier plan au niveau international ».

Source des images, JOE KLAMAR/AFP Légende, Le parti autrichien de la Liberté est en tête des sondages avec son slogan « Stop à la folie de l’UE ».

Pendant ce temps, le Parti autrichien de la liberté (FPÖ) mène sa campagne électorale avec le slogan « Stop à la folie de l’UE », sur fond de Volodymyr Zelensky embrassant le président de la Commission européenne et d’expressions à la mode telles que « crise de l’asile », « écocommunisme ». et « corona-chaos ».

Malgré une succession de scandales nationaux, le leader du FPÖ, Herbert Kickl, est en tête des sondages pour les élections européennes et pourrait remporter les élections nationales à l’automne.

La rhétorique eurosceptique reste répandue à l’extrême droite, mais on parle moins désormais d’une sortie de l’UE.

Source des images, KOEN VAN WEEL/ANP/AFP Légende, Geert Wilders (à gauche) a conclu un accord de coalition avec trois dirigeants de partis néerlandais

Le Parti de la Liberté de Geert Wilders a soutenu un référendum néerlandais sur le « Nexit » pour quitter l’UE, mais déclare désormais : « Je vois qu’il n’y a plus de soutien pour un Nexit aux Pays-Bas ».

Il en va de même pour le Parti Finlandais, qui ne cherche plus activement à une sortie finlandaise ou à un « Fixit » de l’UE : « Il n’est pas réaliste que la Finlande quitte l’UE unilatéralement » dans un avenir proche, dit-il.

Le leader des Démocrates suédois, Jimmie Akesson, n’a pas complètement abandonné l’idée et souhaite rayer l’adhésion de la Suède à l’UE de la Constitution.

Marine Le Pen n’a jamais été non plus une fan de l’UE, mais elle ne parle plus d’en sortir. Elle a cherché à accuser ses responsables de « promouvoir l’islamisme et le réveil » et de chercher à supprimer les frontières de l’Europe. Son parti est désormais dirigé par Jordan Bardella, numéro un sur la liste des élections européennes. Mais l’ancien patron de l’agence européenne Frontex pour les frontières, Fabrice Leggeri, arrive en troisième position.

Il est difficile de prédire comment cette mosaïque de politiques nationalistes se manifestera au Parlement européen après les votes du 6 au 9 juin.

Mais les partis d’extrême droite sont bien mieux organisés qu’avant, comme l’a montré le rassemblement de Madrid. Même le président argentin Javier Milei était présent.

«Cela fait partie d’une longue trajectoire [for the far right] pour nouer des liens et des réseaux internationaux », déclare Matthias Dilling.

La question est de savoir s’ils ont la même ambition que Giorgia Meloni.