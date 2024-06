Élections européennes : des millions de personnes ont voté pour élire un nouveau Parlement

BRUXELLES (AP) – Des dizaines de millions de personnes à travers l’Union européenne ont voté dimanche lors des élections législatives européennes dans le cadre d’un exercice démocratique massif qui devrait faire basculer le bloc vers la droite et réorienter son avenir.

La guerre en Ukraine, les migrations et l’impact de la politique climatique sur les agriculteurs sont quelques-unes des questions qui préoccupent les électeurs alors qu’ils voter d’élire 720 membres du Parlement européen.

Plus de 50 pays se rendront aux urnes en 2024

Des sondages suggèrent que les partis traditionnels et pro-européens conserveront leur majorité au Parlement, mais qu’ils perdront des sièges au profit de partis d’extrême droite comme ceux dirigés par la Première ministre italienne Giorgia Meloni, le leader hongrois Viktor Orban, Geert Wilders aux Pays-Bas et Marine Le Pen en France. .

Cela rendrait plus difficile pour l’Europe l’adoption de lois et pourrait parfois paralyser la prise de décision au sein du plus grand bloc commercial du monde. « J’espère que nous parviendrons à éviter un virage à droite et que l’Europe restera unie d’une manière ou d’une autre », a déclaré l’électrice Laura Simon à Berlin.

Les législateurs européens ont leur mot à dire sur des questions allant des règles financières à la politique climatique et agricole. Ils approuvent le budget de l’UE, qui finance des priorités telles que des projets d’infrastructures, des subventions agricoles et aide apportée à l’Ukraine. Et ils détiennent un veto sur la nomination de la puissante commission européenne.

Ces élections surviennent à un moment où la confiance des électeurs dans un bloc de quelque 450 millions d’habitants est mise à l’épreuve. Au cours des cinq dernières années, l’UE a été secoué par la pandémie de coronavirusun Chute économique Et un crise de l’énergie alimentée par le plus grand conflit terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais les campagnes politiques se concentrent souvent sur des questions préoccupantes dans chaque pays plutôt que sur des intérêts européens plus larges.

Le marathon électoral de dimanche clôt un cycle électoral de quatre jours qui a débuté jeudi aux Pays-Bas.

Un sondage non officiel à la sortie des urnes suggérait que le parti d’extrême droite anti-migrants de Wilders ferait gains importants aux Pays-Bas, même si une coalition de partis pro-européens l’a probablement relégué au deuxième rang.

En votant en Flandre, le Premier ministre belge Alexander De Croo, dont le pays assure la présidence tournante de l’UE jusqu’à la fin du mois, a averti que l’Europe était « à la croisée des chemins » et « plus sous pression que jamais ».

Depuis les dernières élections européennes de 2019, les partis populistes ou d’extrême droite dirigent désormais les gouvernements de trois pays – la Hongrie, la Slovaquie et l’Italie – et font partie de coalitions au pouvoir dans d’autres, notamment en Suède, en Finlande et, bientôt, aux Pays-Bas. Les sondages donnent un avantage aux populistes France, Belgique, L’Autriche et Italie.

« Le droit, c’est bien », a déclaré aux journalistes le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, qui dirige un gouvernement résolument nationaliste et anti-migrants, après avoir voté. « Aller à droite, c’est toujours bien. Aller à droite! »

Après les élections vient une période de marchandage, alors que les partis politiques reconsidérent leur place au sein des alliances politiques à l’échelle du continent qui dirigent la législature européenne.

Le plus grand groupe politique – le Parti populaire européen (PPE) de centre-droit – a évolué à droite lors des présentes élections sur des questions telles que la sécurité, le climat et la migration.

Parmi les questions les plus surveillées, il y a celle de savoir si Frères d’Italie Le parti au pouvoir du populiste Meloni, aux racines néofascistes, reste dans le groupe plus dur des Conservateurs et Réformistes européens ou fait partie d’un nouveau groupe d’extrême droite qui pourrait se former à la suite des élections. Meloni a également la possibilité de travailler avec le PPE.

Un scénario plus inquiétant pour les partis pro-européens serait que le ECR s’associe à Identité et Démocratie de Le Pen pour consolider l’influence de l’extrême droite.

Le deuxième groupe en importance – les Socialistes et Démocrates de centre-gauche – et les Verts refusent de s’aligner sur le groupe ECR.

Des questions demeurent également quant au groupe auquel le parti au pouvoir d’Orbán, le Fidesz, pourrait rejoindre. Il faisait auparavant partie du PPE mais était expulsé en 2021 en raison de conflits sur ses intérêts et ses valeurs. Le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne a été exclu du groupe Identité et Démocratie à la suite d’une série de scandales entourant ses deux principaux candidats au Parlement européen.

L’élection inaugure également une période d’incertitude alors que de nouveaux dirigeants sont choisis à la tête des institutions européennes. Tandis que les législateurs se disputent les places au sein des alliances, les gouvernements seront en compétition pour garantir les meilleurs postes européens à leurs fonctionnaires nationaux.

Au premier rang d’entre eux se trouve la présidence du puissant pouvoir exécutif, la Commission européenne, qui propose des lois et veille à leur respect. La Commission contrôle également les cordons de la bourse de l’UE, gère le commerce et est l’organisme de surveillance de la concurrence en Europe.

D’autres postes prestigieux sont ceux de président du Conseil européen, qui préside les sommets des présidents et des premiers ministres, et de chef de la politique étrangère de l’UE, le plus haut diplomate du bloc.

Des estimations non officielles devraient arriver à partir de 16h15 GMT. Les résultats officiels des élections, qui ont lieu tous les cinq ans, commenceront à être publiés après la fermeture des derniers bureaux de vote des 27 pays de l’UE en Italie à 23h00 (21h00 GMT), mais une image claire de ce que pourrait être la nouvelle assemblée on dirait que cela ne deviendra clair que lundi.

Sylvain Plazy à Bruxelles et Geir Moulson à Berlin ont contribué à ce rapport.