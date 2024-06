Élections européennes : ce que nous ont appris les sondages

CNN

—



Les résultats sont annoncés dans le Élections parlementaires européennes – l’un des plus grands exercices démocratiques au monde – et quelques récits clairs ont émergé de ce scrutin qui a duré plusieurs jours.

Les partis d’extrême droite à travers le continent ont obtenu de bons résultats, mais leur élan n’a pas fait céder le centre de la politique européenne – comme beaucoup l’avaient prédit.

Au lieu de cela, les groupes libéraux et verts ont perdu des sièges et leur pertinence au Parlement européen.

Entre-temps, la politique intérieure a été bouleversée dans certains pays, notamment en France, où de nouvelles élections ont été annoncées.

Voici ce que vous devez savoir.

Avant le vote, les yeux de toute l’Europe étaient principalement tournés vers les partis d’extrême droite du continent – ​​les victoires de ces groupes devant constituer une part importante du discours de dimanche.

Ces gains se sont concrétisés ; Les groupes d’extrême droite devaient obtenir un nombre record de sièges au Parlement européen, ce qui porterait un coup dur aux dirigeants de l’establishment du continent.

Les partis d’extrême droite devraient remporter environ 150 des 720 sièges du Parlement, selon les prévisions à la sortie des urnes, ce qui pourrait frustrer les efforts des partis traditionnels pour former les majorités nécessaires à l’adoption des lois.

La plupart des gains de l’extrême droite ont été concentrés dans les pays qui élisent un grand nombre de sièges : la France, l’Italie et l’Allemagne.

Mais les partis doivent encore s’efforcer de parvenir à un consensus s’ils veulent maximiser leur menace politique.

L’AfD en Allemagne est politiquement sans abri: elle a été exclue du parti d’extrême droite Identité et Démocratie (ID) après son principal candidat européen, Maximilien Kraha déclaré qu’il ne considérait pas tous les membres du groupe nazi, les SS, comme des criminels.

Plusieurs autres partis d’extrême droite font partie du groupe des non-alignés (NI), qui devrait obtenir 45 sièges.

Malgré une poussée d’extrême droite, le Parti populaire européen (PPE) centriste a été le grand vainqueur dimanche soir.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré dimanche dans un discours que le groupe – qui devrait remporter le plus grand nombre de sièges – pourrait toujours servir de « point d’ancrage de la stabilité ».

Mais elle a appelé ses alliés politiques à se prémunir contre les partis extrémistes.

« Le centre tient. Mais il est également vrai que les extrêmes de gauche et de droite ont gagné du soutien, et c’est pourquoi le résultat implique une grande responsabilité pour les partis du centre », a-t-elle déclaré lors d’un auditoire à Bruxelles.

Von der Leyen a semblé exclure toute possibilité que le parti s’associe aux factions d’extrême droite, déclarant aux journalistes qu’elle s’adresserait à l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates (S&D) et au parti centriste et libéral Renew Europe pour former une « Europe ». large majorité pour une Europe forte.»

Von der Leyen, qui brigue un second mandat à la présidence de la Commission européenne, a souligné son désir de continuer à faire pression sur des partis « pro-européens, pro-Ukraine et pro-État de droit ».

Les résultats ont massivement perturbé la politique dans plusieurs pays européens, car certains dirigeants ne pouvaient plus ignorer les acquis obtenus par des groupes auparavant marginaux.

Le président français Emmanuel Macron a convoqué dimanche de superbes élections anticipées après que son parti a été battu par le Rassemblement national (RN) d’extrême droite de Marine Le Pen.

« J’ai décidé de vous redonner le choix de votre avenir parlementaire en votant. Je dissout donc l’Assemblée nationale ce soir », a déclaré Macron. Les élections pour élire un nouveau parlement auront lieu les 30 juin et 7 juillet.

Les principales listes électorales d’extrême droite françaises aux élections européennes ont obtenu plus d’un suffrage exprimé sur trois, selon les résultats officiels du ministère français de l’Intérieur lundi. La France revient – ​​la liste des élections européennes du parti RN de Marine Le Pen – et la liste menée par sa nièce Marion Maréchal a remporté 36,83% des suffrages exprimés, soit plus que les trois partis suivants réunis.

Dans un discours de célébration au siège du RN avant l’annonce choc de Macron, le chef du parti Jordan Bardella a déclaré que « la défaite sans précédent du gouvernement actuel marque la fin d’un cycle et le premier jour de l’ère post-Macron ».

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a quant à lui démissionné après la défaite désastreuse de son parti aux élections parlementaires nationales et européennes.

L’homme politique de 48 ans a eu du mal à retenir ses larmes en annonçant la décision dimanche soir à Bruxelles. « J’étais la figure de proue de cette campagne. Ce n’est pas le résultat que j’espérais et j’en assume donc la responsabilité. Ce n’était pas censé se produire », a déclaré De Croo aux journalistes.

Meloni et Tusk passent une bonne nuit



Peu de dirigeants majeurs de l’UE ont bénéficié de la soirée des résultats, mais la Première ministre italienne Giorgia Meloni a vu son parti réaliser des progrès et a mis fin au processus en tant qu’acteur majeur de la politique européenne.

Son parti national, les Frères d’Italie, était le plus à droite élu au gouvernement italien depuis celui de Benito Mussolini, le leader fasciste de guerre.

Mais Meloni s’est révélé une figure pragmatique en Europe, devenant un allié de von der Leyen et un fervent partisan de l’Ukraine, tout en poussant le bloc à adopter une position plus ferme sur la migration.

Ces efforts pourraient s’accélérer après que les Frères d’Italie auront remporté le vote du pays.

Dans le même temps, les efforts du Premier ministre Donald Tusk pour faire de la Pologne une force à Bruxelles ont été renforcés après que son parti a résisté au groupe d’opposition populiste Droit et Justice (PiS) pour assurer une victoire totale.

Tusk a reconstruit la réputation de Varsovie à la table européenne après avoir battu le PiS aux élections nationales d’octobre dernier. L’ancien président du Conseil européen a fait de la réintégration avec l’Europe un pilier clé de sa campagne et de son mandat, tandis que l’importance stratégique de la Pologne pour le bloc s’est accrue après l’invasion de l’Ukraine voisine par la Russie.

Les principaux dirigeants de Bruxelles seront également soulagés que le Premier ministre autoritaire hongrois Viktor Orbán, qui a si longtemps été une épine dans le pied de l’UE, ait reçu un coup dur dimanche.

Son parti, le Fidesz, a enregistré ses pires résultats aux élections européennes jusqu’à présent, cédant du terrain à ses opposants de centre-droit.

À mesure que les partis marginaux de droite progressaient, les groupes de gauche, et en particulier les Verts, se sont retrouvés écrasés dans toute l’Europe.

Les premiers résultats ont montré que le soutien aux Verts en France et en Allemagne a subi une baisse particulièrement importante du nombre de sièges.

« Les pertes en Allemagne et en France sont évidemment un coup dur », a admis Bas Eickhout, vice-président des Verts/ALE et tête de liste du Parti Vert européen, dans un communiqué à l’annonce des résultats.

Le groupe a insisté sur le fait qu’il s’efforcerait de pousser le nouveau Parlement à donner la priorité au travail sur le climat, mais sa position est sérieusement diminuée et il reste à voir dans quelle mesure les dirigeants européens auront besoin de compter sur leur soutien.

La Commission européenne a annoncé l’un des objectifs les plus ambitieux en février, le projet de réduire la pollution causée par le réchauffement de la planète, mais se heurte à l’opposition des zones rurales du continent, les syndicats d’agriculteurs affirmant que ces projets représentent une menace pour leurs moyens de subsistance.