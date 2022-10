Élections et sensibilisation des électeurs en cause dans la course des greffiers du comté de Kane – Shaw Local

Les élections et la sensibilisation des électeurs sont parmi les principaux enjeux de la course au poste de greffier du comté de Kane, où le républicain sortant de longue date John «Jack» Cunningham est confronté au défi du nouveau venu démocrate et politique Nicolas «Nico» Jimenez.

Cunningham, 83 ans, brigue son sixième mandat en tant que greffier du comté. Jimenez, 31 ans, pense qu’il est temps que du sang neuf remplisse ce rôle.

Le bureau du greffier du comté supervise les élections, conserve les registres vitaux tels que les certificats de naissance et de décès et classe les budgets et les prélèvements pour tous les organismes fiscaux.

Les deux hommes ont déclaré qu’ils se concentreraient sur l’ajout d’un bureau satellite à Elgin et la mise à jour de l’équipement de vote dans leurs réponses à un questionnaire des candidats du Daily Herald.

Cunningham, un résident d’Aurora, souligne son mandat de greffier et ses réalisations telles que l’ouverture d’un bureau satellite à Aurora et un programme de sensibilisation des électeurs qui a conduit plus de la moitié de tous les électeurs à voter tôt aux élections générales dans le comté de Kane.

Jimenez, responsable de l’assurance qualité pour une entreprise de confiseries, affirme que c’est le climat politique actuel qui a entraîné une augmentation du nombre de votes, et non les efforts de sensibilisation des électeurs par le bureau du greffier.

“Ma conviction est que le programme actuel ne s’engage pas suffisamment auprès des gens pour avoir un effet substantiel”, a déclaré Jimenez, qui vit à Genève.

Il a ajouté qu’il utiliserait les événements communautaires, les forums, les mairies et les médias sociaux pour impliquer les électeurs dans les élections. Il a déclaré qu’il s’efforcerait également d’améliorer la sécurité des élections et de passer à un système de vote par bulletin papier et par balayage optique. Jimenez a déclaré que tout en étant financièrement responsable, il ferait un meilleur usage du budget du greffier du comté pour moderniser l’équipement, améliorer la sensibilisation des électeurs et ouvrir un bureau satellite à Elgin.

Au cours de sa campagne primaire, Cunningham a également déclaré qu’il souhaitait ouvrir un bureau satellite à Elgin. En tant que greffier du comté, Cunningham a déclaré qu’il avait amélioré la sécurité des élections et plus récemment ajouté des caméras dans la salle de traitement des votes par courrier pour aider à suivre les bulletins de vote.

“J’ai travaillé avec diligence pour avoir des élections sûres et transparentes”, a déclaré Cunningham.

Cunningham a noté qu’il avait augmenté ses revenus de 600 000 dollars par an lorsqu’il a pris ses fonctions il y a 20 ans à plus de 1,55 million de dollars par an, et il a vanté les améliorations apportées au système de vote par courrier. Il a dit qu’il avait économisé de l’argent en éliminant des postes de direction, en formant du personnel polyvalent et en prenant en charge les opérations électorales d’Aurora.

