Élections en Turquie : Poutine et Zelensky parmi les dirigeants mondiaux pour féliciter Erdogan pour sa victoire électorale | Nouvelles du monde

Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se sont joints aux dirigeants mondiaux pour féliciter le président turc Recep Tayyip Erdogan pour sa victoire électorale.

Dans une lettre au président Erdogan célébrant sa courte victoire au second tour dimanche, M. Poutine s’est adressé au dirigeant turc en tant que « Cher ami » et a salué ses efforts pour renforcer les relations russo-turques.

« Du fond du cœur, je vous souhaite de nouveaux succès dans une activité aussi responsable en tant que chef de l’Etat, ainsi qu’une bonne santé et un bien-être », a-t-il ajouté.

M Zelenski a également adressé ses félicitations à M. Erdogan et évoqué la nécessité de « renforcer encore » le partenariat « stratégique » entre l’Ukraine et la Turquie.

Il a été rejoint par des dirigeants occidentaux, tels que Rishi Sunak, Joe Biden et Emmanuel Macronqui s’est rendu sur Twitter pour partager ses félicitations à M. Erdogan pour sa victoire électorale.

La Turquie occupe une position importante dans la politique mondiale, en partie à cause de sa situation géographique en tant que jonction entre l’Europe et l’Asie – en particulier le Moyen-Orient.

Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Turquie revêt également une importance croissante en tant que gardien de la mer Noire et a joué un rôle central dans la négociation d’accords cruciaux pour maintenir l’exportation de céréales ukrainiennes.

Bien qu’étant un pays de l’OTAN – et qui a par le passé poussé à l’adhésion à l’Union européenne – la Turquie entretient des relations diplomatiques avec la Russie.

Dans sa lettre de félicitations à M. Erdogan, M. Poutine a évoqué le développement de la centrale nucléaire conjointe turco-russe d’Akkuyu et la création d’un hub gazier en Turquie.

« La Russie doit restituer des terres à l’Ukraine »

Cependant, M. Erdogan a également parlé par le passé de l’importance de maintenir l’intégrité territoriale de l’Ukraine et de parvenir à un accord de paix pour mettre fin au conflit.

En septembre de l’année dernière, lorsqu’on lui a demandé si la Russie devait être en mesure de conserver ses gains territoriaux, il a répondu à la chaîne de télévision publique américaine PBS : « Non, et sans aucun doute non.

« Si une paix doit être établie en Ukraine, bien sûr, le retour de la terre qui a été envahie deviendra vraiment important. C’est ce qui est attendu. »

Dernières élections en Turquie :

Erdogan remercie la foule alors que les responsables électoraux le déclarent vainqueur

Les dirigeants occidentaux, dont le Premier ministre britannique, ont également tenu à promouvoir l’idée d’une « relation forte » entre la Turquie et l’Occident.

Dans un communiqué, un porte-parole de Downing Street a déclaré que M. Sunak et M. Erodgan s’étaient exprimés depuis la confirmation de sa victoire électorale.

« Le Premier ministre a réitéré les relations solides entre le Royaume-Uni et la Turquie, en tant que partenaires économiques et proches alliés de l’OTAN », a déclaré un porte-parole.

« Les dirigeants ont convenu de continuer à travailler en étroite collaboration pour relever les défis communs. »

Cinq ans de plus

Avec 99% des voix comptées, M. Erdogan, qui a été Premier ministre de 2003 à 2014, a gagné avec une part de 52,1%.

Cela signifie qu’il a a obtenu un troisième mandat record en tant que président et servira au moins cinq ans de plus au pouvoir.

Les bureaux de vote ont fermé à 17 heures, heure locale (15 heures BST) et bien que les votes aient été comptés rapidement, pendant des heures, il est resté trop proche pour appeler. À un moment donné, moins d’un point de pourcentage séparait le titulaire de son rival, Kemal Kilicdaroglu.

Peu après 20 heures, heure locale (18 heures BST), M. Erdogan est sorti de chez lui et a remercié les gens de « nous donner la responsabilité de gouverner pendant les cinq prochaines années ».

L’adversaire refuse de s’avouer vaincu

Kemal Kilicdaroglu est monté sur scène plus tôt dans la soirée et, dans un discours entraînant, il a refusé d’admettre sa défaite.

« Je n’ai pas été en mesure de défendre vos droits », a commencé par dire Kilicdaroglu. « Je n’ai pas esquivé une structure injuste, je ne pouvais pas être un démon silencieux et je ne l’étais pas.

« Je ne pouvais pas rester silencieux face à des millions de personnes qui devenaient des citoyens de seconde zone dans ce pays.

« Je ne pouvais pas les laisser s’opposer à vos droits. Pour que vos enfants se couchent affamés. Pour que les agriculteurs ne puissent pas produire. Je ne pouvais pas permettre ces choses. »

Il a conclu en remerciant les 25 millions de personnes qui ont voté pour lui – et dit que « la bataille continue ».

Premier second tour présidentiel de l’histoire de la Turquie

Les deux hommes ont été contraints de s’affronter lorsque ni l’un ni l’autre n’a atteint les 50% de voix requis lors de la premier tour le 14 mai et la victoire de M. Erdogan aura de profondes conséquences pour Turquieet le monde entier.

Les deux candidats ont offert des visions très différentes de l’avenir du pays et de son passé récent.

Le gouvernement de M. Erdogan a opposé son veto à la candidature de la Suède à l’adhésion à l’OTAN et a acheté des systèmes de défense antimissile russes, ce qui a incité les États-Unis à évincer la Turquie d’un projet d’avion de chasse dirigé par les États-Unis.

Mais cela a également aidé à négocier un accord crucial qui a permis les expéditions de céréales ukrainiennes et a évité une crise alimentaire mondiale.

Pendant ce temps, le challenger de M. Erdogan, âgé de 74 ans, a promis de restaurer une société plus démocratique.