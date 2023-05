Elections en Turquie : Erdogan revendique la victoire

ANKARA, Turquie –

Le président sortant de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré dimanche la victoire du second tour des élections dans son pays, prolongeant son régime de plus en plus autoritaire pour une troisième décennie.

Avec près de 99 % des urnes ouvertes, les résultats non officiels des agences de presse concurrentes ont montré qu’Erdogan avait obtenu 52 % des voix, contre 48 % pour son adversaire, Kemal Kilicdaroglu.

Dans ses premiers commentaires depuis la fermeture des bureaux de vote, Erdogan s’est adressé à des partisans dans un bus de campagne devant son domicile à Istanbul.

« Je remercie chaque membre de notre nation de m’avoir confié la responsabilité de gouverner à nouveau ce pays pour les cinq prochaines années », a-t-il déclaré.

Il a ridiculisé son challenger pour sa perte, en disant « au revoir, Kemal », alors que les supporters huaient.

« Le seul gagnant aujourd’hui est la Turquie », a déclaré Erdogan.

À Istanbul, les partisans d’Erdogan ont commencé à célébrer avant même l’arrivée des résultats finaux, en agitant des drapeaux turcs ou du parti au pouvoir et en klaxonnant.

Le résultat pourrait avoir des implications bien au-delà d’Ankara. La Turquie se situe au carrefour de l’Europe et de l’Asie et joue un rôle clé au sein de l’OTAN.

Le gouvernement d’Erdogan a opposé son veto à la candidature de la Suède à l’adhésion à l’OTAN et a acheté des systèmes de défense antimissile russes, ce qui a incité les États-Unis à évincer la Turquie d’un projet d’avion de chasse dirigé par les États-Unis. Mais cela a également aidé à négocier un accord crucial qui a permis les expéditions de céréales ukrainiennes et a évité une crise alimentaire mondiale.

Les agences de presse concurrentes obtiennent leurs données du décompte des urnes effectué par le personnel sur le terrain et sont fortes dans différentes régions, ce qui explique une partie de la variation des données préliminaires. Le conseil électoral de Turkiye envoie ses propres données aux partis politiques tout au long du décompte des voix, mais ne déclare les résultats officiels que quelques jours plus tard.

Erdogan, qui est à la tête de Turkiye depuis 20 ans, a été favorisé pour remporter un nouveau mandat de cinq ans lors du second tour, après avoir été juste à côté de la victoire pure et simple au premier tour le 14 mai.

Le populiste qui divise a terminé avec quatre points de pourcentage d’avance sur Kilicdaroglu, le candidat d’une alliance à six. La performance d’Erdogan est intervenue malgré une inflation paralysante et les effets d’un tremblement de terre dévastateur il y a trois mois. C’était la première fois qu’il ne remportait pas une élection où il se présentait comme candidat.

Les deux candidats ont offert des visions très différentes de l’avenir du pays et de son passé récent.

« Cette élection s’est déroulée dans des circonstances très difficiles, il y a eu toutes sortes de calomnies et de diffamation », a déclaré Kilicdaroglu, 74 ans, aux journalistes après avoir voté. « Mais je fais confiance au bon sens du peuple. La démocratie viendra, la liberté viendra, les gens pourront déambuler dans les rues et critiquer librement les politiciens. »

S’adressant aux journalistes après avoir voté dans une école d’Istanbul, Erdogan a noté qu’il s’agissait du premier second tour de l’élection présidentielle de l’histoire de la Turquie. Il a également salué le taux de participation élevé au premier tour et a déclaré qu’il s’attendait à ce que la participation soit à nouveau élevée dimanche. Il a voté en même temps que Kilicdaroglu, alors que la télévision locale montrait les rivaux en train de voter sur des écrans partagés.

« Je prie Dieu pour que (l’élection) soit bénéfique pour notre pays et notre nation », a-t-il déclaré.

Les critiques blâment les politiques économiques non conventionnelles d’Erdogan pour la montée en flèche de l’inflation qui a alimenté une crise du coût de la vie. Beaucoup ont également reproché à son gouvernement d’avoir réagi lentement au tremblement de terre qui a tué plus de 50 000 personnes à Turkiye.

Dans la province de Diyarbakir, majoritairement peuplée de Kurdes, l’une des 11 régions touchées par le tremblement de terre du 6 février, Mustafa Yesil, un retraité de 60 ans, a déclaré avoir voté pour le « changement ».

« Je ne suis pas du tout satisfait de la façon dont ce pays va. Permettez-moi d’être clair, si cette administration actuelle continue, je ne vois pas de bonnes choses pour l’avenir », a-t-il déclaré. « Je vois que ça finira mal, cette administration doit changer. »

Mehmet Yurttas, un partisan d’Erdogan, n’était pas d’accord.

« Je crois que notre patrie est au sommet, en très bon état », a déclaré le commerçant de 57 ans. « La trajectoire de notre pays est très bonne et elle continuera d’être bonne. »

Erdogan a conservé le soutien des électeurs conservateurs qui lui restent dévoués pour avoir rehaussé le profil de l’islam en Turquie, qui était fondé sur des principes laïcs, et pour avoir accru l’influence du pays dans la politique mondiale.

Erdogan, 69 ans, pourrait rester au pouvoir jusqu’en 2028. Musulman fervent, il dirige le Parti conservateur et religieux de la justice et du développement, ou AKP. Erdogan a transformé la présidence d’un rôle largement cérémoniel en un bureau puissant grâce à un référendum remporté de justesse en 2017 qui a supprimé le système de gouvernance parlementaire de Turkiye. Il a été le premier président directement élu en 2014 et a remporté les élections de 2018 qui ont inauguré la présidence exécutive.

La première moitié du mandat d’Erdogan comprenait des réformes qui ont permis au pays d’entamer des pourparlers pour rejoindre l’Union européenne et une croissance économique qui a sorti de nombreuses personnes de la pauvreté. Mais il a ensuite décidé de supprimer les libertés et les médias et a concentré plus de pouvoir entre ses mains, en particulier après une tentative de coup d’État ratée qui, selon Turkiye, a été orchestrée par le religieux islamiste américain Fethullah Gulen. L’ecclésiastique nie toute implication.

Le rival d’Erdogan est un ancien fonctionnaire aux manières douces qui dirige le Parti populaire républicain pro-laïc, ou CHP, depuis 2010. Kilicdaroglu a fait campagne en promettant d’inverser le recul démocratique d’Erdogan, de restaurer l’économie en revenant à des politiques plus conventionnelles et de améliorer les relations avec l’Occident.

Dans un effort frénétique pour tendre la main aux électeurs nationalistes lors du second tour, Kilicdaroglu s’est engagé à renvoyer les réfugiés et a exclu les négociations de paix avec les militants kurdes s’il était élu.

Une défaite de Kilicdaroglu s’ajouterait à une longue liste de défaites électorales pour Erdogan et mettrait la pression sur lui pour qu’il démissionne de son poste de président du parti.

Le parti AKP d’Erdogan et ses alliés ont conservé la majorité des sièges au parlement à la suite d’élections législatives qui se sont également tenues le 14 mai.

Dimanche a également marqué le 10e anniversaire du début des manifestations de masse contre le gouvernement qui ont éclaté contre les projets d’arrachage d’arbres dans le parc Gezi d’Istanbul et sont devenues l’un des défis les plus sérieux pour le gouvernement d’Erdogan.

La réponse d’Erdogan aux manifestations, au cours desquelles huit personnes ont été condamnées pour leur implication présumée, a été le signe avant-coureur d’une répression de la société civile et de la liberté d’expression.

Après le vote du 14 mai, des observateurs internationaux ont souligné la criminalisation de la diffusion de fausses informations et de la censure en ligne comme preuve qu’Erdogan avait un « avantage injustifié ». Ils ont également déclaré que la forte participation montrait la résilience de la démocratie turque.

Erdogan et les médias pro-gouvernementaux ont décrit Kilicdaroglu, qui a reçu le soutien du parti pro-kurde du pays, comme étant de connivence avec des « terroristes » et soutenant ce qu’ils ont décrit comme des droits LGBTQ « déviants ».

Kilicdaroglu « reçoit ses ordres de Qandil », a déclaré Erdogan à plusieurs reprises lors de récents rassemblements électoraux, une référence aux montagnes d’Irak où est basée la direction du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, interdit.

L’élection a eu lieu alors que le pays marquait le 100e anniversaire de sa création en tant que république, à la suite de l’effondrement de l’Empire ottoman.

——



Bilginsoy a rapporté d’Istanbul. Mucahit Ceylan a contribué de Diyarbakir, Turkiye et Cinar Kiper a contribué de Bodrum, Turkiye.