Élections en Turquie : Erdogan montre à nouveau comment fonctionnent les guerres culturelles de droite

Un jour avant les élections en Turquie, des experts et analystes libéraux à l'intérieur et à l'extérieur du pays ont senti la possibilité d'un tournant historique. Après deux décennies au pouvoir, le président Recep Tayyip Erdogan semblait faible – son image d'un leadership compétent et stable diminuée par des années de dysfonctionnement économique et une réaction violente contre la mauvaise gouvernance et la corruption qui ont suivi le tremblement de terre dévastateur qui a ravagé une vaste étendue du sud de la Turquie. Les sondages ont montré que le chef de l'opposition Kemal Kilicdaroglu était solidement en tête au premier tour de la course présidentielle. Le temps d'Erdogan, semblait-il, était compté.

Un jour après le vote, le sentiment de déflation parmi les partisans de l’opposition était palpable. Plutôt que de suivre Kilicdaroglu, Erdogan avait une avance confortable de près de cinq points de pourcentage et était à deux doigts d’une victoire décisive avec près de 50 % des voix. Au lieu de cela, les deux s’affronteront lors du second tour des élections du 28 mai, bien que la plupart des experts pensent maintenant que le retour au pouvoir du titulaire est un fait accompli. Pendant ce temps, le Parti de la justice et du développement d’Erdogan, ou AKP, et ses alliés ont conservé le contrôle du Parlement.

Tout comme le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, les années au pouvoir d’Erdogan ont donné au président une compréhension fine de la façon de consolider un avantage électoral parmi les électeurs – et comment tirer parti de son énorme pouvoir et de son influence pour le faire. Le modèle était déjà exposé lors des élections précédentes de 2015 et 2018, lorsqu’Erdogan a diabolisé l’opposition, a attisé la peur des menaces spectrales qu’ils déclencheraient et a armé le ressentiment profond nourri par sa base de partisans pieux et nationalistes contre la Turquie traditionnellement laïque, élites côtières.

Une fois la poussière retombée, les observateurs internationaux ont déclaré que le vote était largement libre et dépourvu d’irrégularités majeures. Mais ils ont noté le sous-texte quasi-autoritaire du pays : « Les restrictions continues des libertés fondamentales de réunion, d’association et d’expression ont entravé la participation de certains politiciens et partis d’opposition, de la société civile et des médias indépendants au processus électoral », a évalué une commission dirigée par le Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. « Néanmoins, la campagne elle-même était compétitive et largement gratuite pour la plupart des candidats, mais caractérisée par une polarisation intense et entachée par une rhétorique dure, des cas d’utilisation abusive des ressources administratives et la pression et l’intimidation auxquelles un parti d’opposition est confronté. »

Une défaite d’Erdogan marquerait une victoire pour la démocratie libérale dans le monde

L’élection entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son challenger Kemal Kilicdaroglu s’est transformée en un second tour le 15 mai après une course serrée. (Vidéo : Reuters)

Le résultat a démontré comment Erdogan est capable de manœuvrer les leviers du système turc sur lequel il domine. Avant l’élection, les principaux opposants politiques étaient déjà emprisonnés ou poursuivis par la menace de poursuites pour de fausses affaires. Erdogan a passé des années à ensemencer les institutions de l’État avec ses loyalistes. Des alliés du secteur des affaires ont transformé des entreprises de médias autrefois indépendantes en médias pro-gouvernementaux, créant ainsi un espace d’information fortement biaisé en sa faveur.

Le Parti démocratique des peuples pro-kurde, ou HDP, de gauche, a fait face à des années d’attaques ciblées et de guerre légale ; ses deux principaux dirigeants sont désormais en prison, tandis que nombre de ses parlementaires et responsables municipaux ont été radiés du barreau ou ont également fait l’objet de poursuites pénales à caractère politique. Des candidats du HDP ont rejoint les listes électorales du Parti de la gauche verte, qui a également fait face à une campagne de pression soutenue par le gouvernement qui a vu certains de ses candidats et partisans arrêtés.

Le parcours politique d’Erdogan, du maire au règne d’un seul homme sur la Turquie

« Sans aucun doute, l’élection était techniquement libre, même si pratiquement injuste », a écrit Amberin Zaman d’Al-Monitor, un journaliste chevronné couvrant la Turquie. «Erdogan a utilisé le système de règle d’un seul homme imposé à la suite d’un référendum controversé en 2018 pour empiler le système en sa faveur, castrant les médias et bourrant le pouvoir judiciaire et d’autres institutions clés de oui-hommes. Sa vaste machine de propagande a débité des mensonges sur l’opposition. En avril, Erdogan a obtenu 32 heures de temps d’antenne à la télévision d’État contre 32 minutes pour Kilicdaroglu.

« Erdogan a utilisé d’autres tactiques dans les semaines précédant le vote, notamment l’augmentation des salaires des fonctionnaires et la fourniture gratuite d’essence aux ménages », ont rapporté mes collègues d’Istanbul. « Alors que les discours du président ont été largement couverts par les médias turcs, Kilicdaroglu a diffusé ses messages au public en grande partie via son compte Twitter, dans des discours enregistrés à une table de cuisine sur des sujets tels que l’économie. »

Au-delà du paysage politique incliné, Erdogan pouvait également faire confiance à une base électorale fidèle. « La performance défiant les sondages a souligné l’attrait durable du président et la résonance de son offre politique auprès d’une base d’électeurs conservateurs et pieux avec un fort penchant nationaliste », a noté le Financial Times.

Pendant ce temps, les partis de la Table des Six qui s’étaient unis autour de Kilicdaroglu pourraient ne pas être en mesure de maintenir leur solidarité plus longtemps. Ils représentent un mélange de factions laïques, religieuses et nationalistes, dont la capacité à se rassembler était un exploit majeur en soi et symbolique du désir généralisé de l’opposition de mettre fin à l’ère Erdogan. Mais, sentant l’échec, leurs propres divisions idéologiques et rivalités politiques peuvent apparaître.

Tout cela prépare bien Erdogan alors qu’il se prépare pour le second tour. « Premièrement, le contrôle du Parlement par sa coalition lui permet d’affirmer facilement qu’une victoire de Kilicdaroglu conduirait à une impasse politique », a écrit Howard Eissenstat, chercheur non résident au Middle East Institute. «Deuxièmement, et peut-être plus important encore, les résultats des élections témoignent d’une montée du sentiment nationaliste. Alors que Kilicdaroglu et Erdogan peuvent faire des revendications raisonnables sur cette partie de l’électorat, le succès de Kilicdaroglu dépend du vote kurde. Sans eux, il ne peut pas gagner, mais avec eux, de nombreux électeurs nationalistes ne le soutiendront pas.

De sa table de cuisine, le challenger d’Erdogan fait passer son message

Erdogan a passé des années à parcourir cette couture tendue de la politique turque. Il y a deux décennies, son gouvernement a contribué à faire passer des réformes majeures qui ont abrogé des lois draconiennes interdisant l’enseignement de la langue kurde et supprimant l’identité kurde. Mais ces dernières années, il a adopté une ligne plus nationaliste, faisant des politiciens pro-kurdes des sympathisants «terroristes» et intensifiant une contre-insurrection sanglante dans le sud-est de la Turquie contre un groupe séparatiste.

Pendant la campagne électorale, Erdogan a également canalisé les craintes des Turcs religieux d’un retour à une ère antérieure de laïcité militante, défendue pendant des décennies par les prédécesseurs du Parti populaire républicain de Kilicdaroglu, ou CHP. L’alarmisme et la guerre des cultures semblaient fonctionner dans l’arrière-pays turc, où Erdogan tire l’essentiel de son soutien. La méfiance apparente de certains électeurs conservateurs à l’égard de l’identité de Kilicdaroglu en tant qu’Alévi – une secte plus mystique et universaliste de l’islam qui a été persécutée dans le passé dans ce qui est une nation fortement musulmane sunnite – semble également avoir été un facteur.

En dehors des grandes villes côtières, de la capitale Ankara et des zones à majorité kurde, l’alliance gauche-droite de l’opposition « a échoué dans le reste du pays ». a tweeté Soner Cagaptaychercheur principal au Washington Institute, ajoutant que c’est dans ces endroits « qu’Erdogan a diabolisé le soutien du HDP à Kilicdaroglu et à son identité alévie pour mélanger l’électorat le long d’une division droite contre gauche, au profit de son bloc de droite ».

La colère suscitée par les projets de construction de mauvaise qualité de l’ère Erdogan qui se sont effondrés après le tremblement de terre de février n’a pas non plus eu beaucoup d’impact électoral. « La mauvaise gestion économique et la corruption endémique n’avaient pas autant d’attrait que beaucoup (dont moi-même) le pensaient », a écrit le professeur du MIT Daron Acemoglu. « Ceux-ci importaient dans les zones métropolitaines, mais pas dans les endroits où l’AKP a construit et utilisé ses réseaux de patronage. »