Élections en Turquie : comment Erdogan a remodelé la Turquie au fil des décennies

Les élections de dimanche en Turquie pourraient décider de l’avenir politique du président Recep Tayyip Erdogan, un dirigeant dont les décennies au pouvoir ont remodelé la politique turque et son rôle dans les affaires mondiales. D’abord en tant que Premier ministre puis en tant que président, Erdogan a fait face à des moments d’incertitude (il a survécu à une tentative de coup d’État en 2016). Au fil du temps, cependant, il s’est dirigé vers un régime à un seul homme, consolidant le pouvoir et tirant parti de l’influence internationale de la Turquie.

Figure polarisante, il affrontera dimanche peut-être l’élection la plus compétitive de sa carrière. Il a présidé à une inflation galopante et, ces derniers mois, son gouvernement a fait l’objet de vives critiques pour sa réponse aux tremblements de terre qui ont fait plus de 50 000 morts en Turquie au début de cette année.

Pendant son mandat, il a renforcé les restrictions à la parole et à l’expression, et sous son gouvernement, le pouvoir judiciaire a emprisonné ou porté des accusations contre des opposants. Le chef de l’opposition Kemal Kilicdaroglu, son challenger le plus en vue, a promis une alternative : « Rien ne vous arrivera jamais, jamais parce que vous me critiquez. »

Voici quelques-uns de les points clés de la carrière d’Erdogan en tant que fonctionnaire et acteur sur la scène mondiale, retraçant son chemin du maire populaire d’Istanbul au règne d’un seul homme.

1994 : Erdogan, déjà impliqué dans la politique locale, se présente à la mairie d’Istanbul, remportant environ 25% des voix en tant que membre du Welfare Party. En tant que maire, Erdogan se concentre sur la modernisation des biens et services publics, notamment par la privatisation. Parmi sa circonscription : les migrants des campagnes vers les villes à la recherche d’une alternative à l’establishment laïc enraciné.

1997 : Erdogan est accusé d’incitation à la haine religieuse après avoir récité un passage d’un poème – qui comprend des images religieuses militantes : « les minarets sont nos baïonnettes » – qui va à l’encontre des lois turques imposant la laïcité. En tant que conservateur social de tradition politique islamiste, il cherche à obtenir une plus grande représentation politique des musulmans religieux.

1998 : Contraint de démissionner de son poste de maire, Erdogan purge une peine de quatre mois de prison au début de 1999, pour la récitation. Son emprisonnement ne fait que rehausser son profil.

2001 : Erdogan fonde le Parti de la justice et du développement, ou AKP. Lui et ses alliés font le calcul qu’un simple parti islamiste ne gagnerait pas le pouvoir en Turquie au début des années 2000. L’AKP se positionne comme conservateur et respectueux de la tradition islamique. « Je suis musulman », a déclaré Erdogan au magazine TIME en 2002. « Mais je crois en un État laïc. »

2003 : Erdogan devient Premier ministre après que son parti a pris le pouvoir au parlement et quelques changements juridiques pour lui permettre de servir malgré son emprisonnement. Dans ce rôle, et dans le contexte de la poursuite de l’adhésion de la Turquie à l’UE, le gouvernement d’Erdogan poursuit des réformes, notamment des modifications radicales du code pénal, davantage d’argent alloué aux dépenses d’éducation, ainsi que des lois élargissant la liberté d’expression et de religion. Celles-ci s’accompagnent d’un programme plus conservateur, y compris des tentatives de restreindre la vente d’alcool, qu’Erdogan a également poursuivi en tant que maire d’Istanbul.

2009 : Le président Barack Obama choisit la Turquie comme destination pour son premier voyage diplomatique bilatéral à l’étranger. Sa visite confirme une vision de la Turquie traçant la voie vers une forme d’islamisme acceptable en Occident et apparemment destinée à l’adhésion à l’UE. « Je suis venu ici par respect pour la démocratie et la culture turques et par conviction que la Turquie joue un rôle crucial dans la région et dans le monde », a déclaré Obama lors d’une allocution devant une table ronde d’étudiants lors de cette visite, au cours de laquelle il a mentionné avoir » conversations productives » avec Erdogan.

200os : Les pourparlers d’adhésion à l’UE, qui commencent en 2005, stagnent à la fin des années, plusieurs dirigeants mondiaux exprimant leur frustration face au rythme des négociations.

Années 2010 : Au niveau régional, Erdogan reçoit des éloges pour son leadership en Turquie tout au long du printemps arabe, lorsque les soulèvements ont secoué le monde arabe, selon le sondage d’opinion publique arabe de 2011 de la Brookings Institution. Parmi les 3 000 répondants au sondage en Égypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc et aux Émirats arabes unis, « la Turquie est considérée comme ayant joué le rôle « le plus constructif » dans les événements arabes », lit-on dans un article de Brookings sur les résultats du sondage. Parmi les personnes interrogées, l’article indique que « ceux qui envisagent un nouveau président pour l’Égypte veulent que le nouveau président ressemble le plus à Erdogan ».

À peu près à la même époque, fin 2010, Erdogan et l’AKP remportent un référendum constitutionnel qui limite le pouvoir de l’armée et transforme les élections présidentielles en un vote national plutôt que parlementaire.

2013 : Des manifestations massives contre le gouvernement, déclenchées par l’opposition publique à un projet de construction soutenu par Erdogan à Istanbul Gezi Park, marque un tournant dans la trajectoire politique d’Erdogan. Les militants lancent un sit-in, et la réponse policière qui s’ensuit engendre un mouvement plus large, et à son tour, une répression plus tentaculaire.

Cette même année, un vaste scandale de corruption implique des membres de l’AKP dans des affaires de corruption, de blanchiment d’argent et de fraude, entraînant la démission de nombreux hommes politiques, dont des membres du cabinet d’Erdogan. Des enregistrements audio divulgués via les médias sociaux semblent également capturer Erdogan discutant de pots-de-vin avec son fils. Erdogan rejette les enregistrements comme des fabrications, faisant partie d’un complot international visant à le forcer à quitter le pouvoir.

2014 : Erdogan accède à la présidence, remportant la première élection présidentielle turque basée sur un vote national.

2016 : En mars, Erdogan parvient à un accord avec l’UE, au milieu d’une crise migratoire régionale, permettant aux personnes fuyant l’ouest d’être renvoyées en Turquie. L’accord « fait de la Turquie le camp de réfugiés de la région et laisse des milliers de personnes bloquées dans un pays dont le bilan en matière de droits de l’homme se détériore », rapporte à l’époque le Washington Post.

Après une tentative de putsch militaire ratée le 15 juillet, qui plonge le pays dans un chaos bref mais violent, Erdogan consolide le pouvoir. Il supervise une répression stricte de la presse indépendante et critique. (Le Committee to Project Journalists, basé à New York, a désigné la Turquie comme l’un des meilleurs geôliers de journalistes.) expulsion des ONG étrangères du pays. Les purges ciblent de nombreux partisans du religieux exilé Fethullah Gulen, un ancien allié d’Erdogan.

2017 : Les électeurs approuvent une liste de réformes constitutionnelles proposées par Erdogan, qui modifient la forme de gouvernement de la Turquie, abolissant le poste de Premier ministre et conférant le pouvoir à un président exécutif. L’année suivante, Erdogan est réélu président, ce rôle offrant considérablement plus de pouvoir qu’en 2014.

Après être devenu président, Erdogan a promulgué des restrictions sur les plateformes de médias sociaux et les sites Web, notamment Twitter, YouTube et Wikipedia, et réduit considérablement les médias indépendants par des arrestations et des purges, tout en soutenant des médias pro-gouvernementaux étroitement contrôlés. En ce qui concerne les démarches de la Turquie vers l’adhésion à l’UE, le président du Conseil européen, Charles Michel, poursuit en disant que le gouvernement du pays fait souvent « un pas dans la bonne direction, puis deux dans la mauvaise direction ».

2018 : Suite au meurtre du contributeur du Washington Post Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul, dont les responsables turcs obtiennent des enregistrements audio, Erdogan semble pousser à des liens plus éloignés entre Riyad et Washington. « Où est le corps de Khashoggi ? … Qui a donné l’ordre de tuer cette âme charitable ? Malheureusement, les autorités saoudiennes ont refusé de répondre à ces questions », écrit Erdogan dans un éditorial du Washington Post.

2019 : Pour la première fois depuis la formation du parti, le candidat AKP perd les élections municipales d’Istanbul. Le poste est occupé par Ekrem Imamoglu, membre du Parti républicain du peuple, parti d’opposition. Imamoglu, un maire populaire aux perspectives présidentielles, est condamné à une peine de prison pour « insulte à des personnalités publiques » en 2022, anéantissant ses chances de se présenter contre Erdogan à l’élection présidentielle de 2023 et jetant le doute sur la volonté d’Erdogan de permettre une élection équitable.

En octobre, la Turquie lance une offensive contre les forces kurdes alliées aux États-Unis dans le nord de la Syrie. Cette décision met les puissances de l’OTAN en désaccord sur la lutte contre l’État islamique.