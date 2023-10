Un homme politique pro-Kremlin et anti-américain a organisé un retour politique pour remporter les élections législatives en Slovaquie.

L’ancien Premier ministre populiste Robert Fico est prêt à revenir au pouvoir avec plus de 99 % des votes comptés, même si aucun parti n’obtient la majorité des sièges, un gouvernement de coalition devra être formé.

Ça veut dire OTAN aura son premier chef sympathique à celui de Vladimir Poutine La Russie menace de briser une unité fragile sur l’Ukraine.

M. Fico, qui a été comparé à Donald Trump et qui avait démissionné à la suite de manifestations massives contre la corruption, s’était engagé à retirer son soutien militaire au pays voisin en cas de victoire.

Slovaquieun pays de 5,5 millions d’habitants créé en 1993 à la suite de l’éclatement de la Tchécoslovaquie, était jusqu’à présent un fervent partisan de Ukraine depuis Russie envahi en février dernier, en donnant des armes et en ouvrant les frontières aux réfugiés fuyant la guerre.

Cela survient alors qu’il devient de plus en plus difficile dans de nombreux pays d’obtenir l’autorisation d’envoyer davantage d’armes en Ukraine.

Au Congrès américain, un projet de loi pour éviter une fermeture du gouvernement à Washington exclu Celui du président Joe Biden demande de fournir davantage d’assistance en matière de sécurité à la nation déchirée par la guerre.

M. Fico et son parti de gauche SMER, ou Direction, ont obtenu près de 23 % des voix.

Un nouveau venu libéral et pro-occidental, le parti Slovaquie progressiste, arrive loin derrière, avec 18 % des voix.

Son leader Michal Simecka, vice-président du Parlement européen, a déclaré que son parti respectait le résultat.

« Mais c’est une mauvaise nouvelle pour la Slovaquie », a-t-il ajouté.

Le parti de gauche HLAS (Voice), dirigé par l’ancien député de M. Fico au SMER, Peter Pellegrini, arrive en troisième position avec 15 %.

Le président demande traditionnellement au vainqueur des élections d’essayer de former un gouvernement, et M. Fico devrait donc redevenir Premier ministre.

Il a précédemment occupé ce poste de 2006 à 2010, puis de nouveau de 2012 à 2018.

M. Pellegrini s’est séparé de M. Fico après la défaite du SMER aux élections précédentes en 2020, mais une éventuelle réunion augmenterait les chances de l’homme de 59 ans de former une administration.

M. Pellegrini a déclaré : « Ce n’est pas idéal, mais cela ne veut pas dire qu’une telle coalition ne peut pas être créée ».

Un autre partenaire potentiel de la coalition, le Parti national slovaque ultranationaliste, un groupe clairement pro-russe, a obtenu 5,7 %.

Ces trois partis obtiendraient une majorité parlementaire s’ils unissaient leurs forces dans un gouvernement de coalition.

M. Fico s’est opposé aux sanctions de l’UE contre la Russie, s’est demandé si l’Ukraine pouvait chasser les troupes russes envahissantes et s’opposait à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN.

Il a soutenu qu’au lieu d’envoyer des armes à Kiev, l’UE et les États-Unis devraient user de leur influence pour forcer la Russie et l’Ukraine à conclure un accord de paix de compromis.

Les critiques de M. Fico craignent que son retour au pouvoir ne conduise la Slovaquie à abandonner sa voie par d’autres moyens, à l’instar de la Hongrie sous la présidence du Premier ministre. Viktor Orban et dans une moindre mesure Pologne sous le parti Droit et Justice.

La Hongrie a été sanctionnée par Bruxelles pour violations présumées de l’État de droit et corruption, tandis que les institutions européennes affirment que la Pologne s’éloigne des principes d’État de droit de l’UE.

M. Fico a menacé de licencier les enquêteurs de l’Agence nationale pénale du pays et le procureur spécial chargé des délits et de la corruption les plus graves.

La Hongrie a également – ​​contrairement à d’autres pays de l’UE – entretenu des relations étroites avec Moscou et s’est opposée à la fourniture d’armes à l’Ukraine ou à sa fourniture d’une assistance économique.

M. Fico a également réitéré l’affirmation sans fondement de M. Poutine selon laquelle le gouvernement ukrainien dirigeait un État nazi contre lequel les Russes de souche de l’est du pays avaient besoin de protection.

Président ukrainien Volodymyr Zelensky est juif et a perdu des parents pendant l’Holocauste.

Connu pour ses tirades grossières contre les journalistes, M. Fico a également fait campagne contre l’immigration et les droits LGBTQ+.

Le groupe populiste Peuple ordinaire, les conservateurs démocrates-chrétiens et le parti favorable aux entreprises Liberté et Solidarité ont également remporté des sièges au Parlement.