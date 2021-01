Bobi Wine levant le poing

Il n’y a jamais eu de transfert pacifique du pouvoir en Ouganda, mais la pop star devenue politicienne Bobi Wine espère changer cela en renversant le président de longue date Yoweri Museveni lors du vote de jeudi. Catherine Byaruhanga, correspondante de la BBC Afrique, jette un coup d’œil au challenger.

Quelques semaines avant les élections générales et ce qui pourrait être le plus grand jour de la vie de Bobi Wine, il a amené sa campagne présidentielle dans la maison ancestrale de sa famille.

La pop star de 38 ans, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, a fait sa réputation dans les quartiers informels de la capitale, Kampala, mais ici à Kanoni, une ville rurale endormie du centre de l’Ouganda, son soutien est tout aussi évident.

Des centaines de jeunes, pour la plupart des hommes vêtus de rouge, semblent sortir des buissons et des jardins et encercler son cortège. Bobi Wine, également connu sous le nom de « président du ghetto », a grimpé à travers le toit ouvrant de sa Toyota Landcruiser blanche et a salué la foule – ils répondent frénétiquement.

Bobi Wine a une base farouchement fidèle de jeunes supporters

Dans un geste vestimentaire improbable pour un candidat à la présidentielle, il a commencé à porter un gilet pare-balles et un casque de protection.

En décembre, une balle a été tirée à travers le pare-brise de son véhicule, manquant de peu un passager. Bobi Wine a déclaré qu’il pensait que sa vie était en danger.

À Kanoni, comme cela s’était produit d’innombrables fois pendant la campagne, il s’est heurté à un blocus policier et militaire – des gaz lacrymogènes et des balles ont été tirés. Les autorités ont déclaré qu’elles essayaient simplement de disperser les foules et de faire appliquer les directives Covid-19.

Mais Bobi Wine pensait que c’était un autre signe d’intimidation. Il n’a cessé de dire que cela ne réussira pas car il se sent à la tête d’un mouvement de masse.

« Les gens ne se contentent pas de me suivre. Les gens suivent un idéal que je représente », a-t-il déclaré à la BBC en 2019.

« Je ne l’ai pas commencé et je ne vais pas y mettre fin. Je ne suis qu’un des millions et des millions d’Ougandais qui veulent mieux. »

Le manifeste de son parti National Unity Platform (NUP) est axé sur les besoins fondamentaux tels que l’amélioration de l’accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’eau potable et à la justice. Tout cela, dit le NUP, ne peut être fait qu’en destituant le président Museveni du pouvoir.

L’histoire continue

Au cours des deux dernières décennies, la production musicale de Bobi Wine a été remplie de chansons sur ces questions et elles ont inspiré un fervent public.

‘Il nous comprend’

Marion Kirabo, une étudiante en droit de 23 ans, est en lice pour être conseillère municipale et elle est l’une de ses partisans.

«Même avant sa vie politique, il était quelqu’un auquel les jeunes pouvaient s’identifier», dit-elle.

« Surtout à travers sa musique, on pouvait clairement voir qu’il comprenait les problèmes sociaux auxquels les jeunes étaient confrontés, en particulier les jeunes du ghetto. »

Lorsque le président Museveni est arrivé au pouvoir en 1986, Bobi Wine était sur le point d’avoir quatre ans et vivait à Kanoni.

Élections générales en Ouganda. 14 janvier 2021 [ 18.1m people have registered to vote ] [ 11 candidates are running for president ],[ 1 of the candidates is a woman, Nancy Kalembe ],[ 5 elected terms so far for Yoweri Museveni ],[ 50% plus 1 votes needed for a candidate to avoid a run-off election ],[ 529 MPs will also be elected ], Source: Source: Commission électorale ougandaise, Image: Une femme masquée devant une peinture murale

Le centre de l’Ouganda avait été le champ de bataille de la guerre de brousse qui a amené au pouvoir l’Armée de résistance nationale rebelle de M. Museveni et son aile politique, le Mouvement de résistance nationale (NRM).

Le grand-père de Bobi Wine, Yozefu Walakira, faisait partie d’un contingent rebelle différent, mais de temps en temps pendant le conflit, il accueillait M. Museveni dans sa maison.

Walakira est mort pendant la guerre civile après avoir été blessé lorsque sa maison a été bombardée – une attaque qui a également tué trois membres de sa famille.

La famille de Bobi Wine a ensuite déménagé à Kampala, sa mère Margaret Nalunkuuma, une infirmière, était le principal soutien de famille et a acheté un terrain dans le bidonville de Kamwokya où le musicien a vécu et a construit son studio d’enregistrement désormais mondialement connu.

Certaines de ses écoles primaires et secondaires étaient souvent à distance de marche de Kamwokya.

Adolescent, il s’est découvert une passion pour les arts, mais lorsqu’il a étudié pour la première fois à la prestigieuse université de Makerere, il a commencé ses études en sciences sociales. Après un semestre, il a changé de cours et a commencé la musique, la danse et le théâtre, obtenant un diplôme de l’université en 2003.

‘Faire campagne toute ma carrière’

En 2017, la star du reggae s’est tournée vers la politique car il la voyait comme la prochaine étape logique.

«Vous savez, tout au long de ma carrière musicale, j’ai chanté sur les défis que… les gens traversent», a-t-il déclaré à la BBC.

« Donc c’est comme si j’avais fait campagne, toute ma carrière musicale. »

Sa chanson Tuliyambala Engule (We Shall Wear the Victor’s Crown) est devenue l’un des hymnes non officiels de la campagne.

Il a remporté une élection partielle pour devenir député de Kyaddondo-Est, une circonscription au nord de la capitale et même s’il est indépendant, il s’est aligné sur l’opposition. Dans une série d’élections partielles, il a fait campagne pour les candidats qui ont vaincu les espoirs du NRM.

Il y avait un son de regret dans la voix de Bobi Wine lorsqu’il a réfléchi à la carrière de son rival dans une interview à la BBC en 2019.

« Pourquoi un révolutionnaire aussi prisé a-t-il décidé de devenir l’un des dictateurs les plus méprisés du monde? » Il a demandé.

« Mais c’est aussi une leçon pour beaucoup d’entre nous, sachant que nous disons ce que le président Museveni disait quand il était à notre époque. Et aussi de se rappeler que seule l’idée de construire des institutions fortes peut nous sauver de nous-mêmes. »

Bobi Wine espère faire ce qu’aucun challenger de Yoweri Museveni n’a fait au cours des 35 dernières années

Les comparaisons entre un jeune M. Museveni – charismatique, énergique et inspirant – avec le vin Bobi d’aujourd’hui sont difficiles à échapper.

Le commandant rebelle n’avait que 41 ans lorsqu’il a pris le pouvoir, promettant la sécurité des Ougandais, une économie plus forte et un avenir meilleur.

Certains se demandent si son nouveau challenger plein d’idéalisme et de rhétorique populiste ne fera pas les mêmes erreurs.

La militante Siperia Mollie Saasirabo, 24 ans, qui dit qu’elle est maintenant en «exil politique» au Kenya, est désillusionnée par Bobi Wine.

En 2019, elle est devenue le visage des manifestations étudiantes à la suite d’une hausse des frais à l’Université Makerere. Pour cela, elle a été enlevée par des personnes qu’elle croyait être des soldats en civil, gravement battue et laissée à peine consciente.

‘Il manque d’idéologie’

À la fin de cette année, elle a brièvement rejoint le parti de Bobi Wine mais est partie à cause de ce qu’elle considérait comme un manque de fondement idéologique.

«Il a été interrogé sur son système économique lorsqu’il est président», dit-elle, se référant à une interview que Bobi Wine a accordée en juillet 2020 à une radio locale.

« On lui a demandé s’il était à gauche ou à droite du cadre idéologique, et sa réponse était qu’il n’était ni à droite ni à gauche et il utilisera simplement ce qui fonctionne. Cela n’a tout simplement aucun sens pour moi. »

Mis à part les foules nombreuses qui se rassemblent pour le soutenir, comme celle de Kanoni, il est difficile de dire à quel point il est vraiment populaire et si les acclamations se transformeront en votes. Les données sur les électeurs inscrits et leurs modes de vote sont très limitées.

Francis Kibirige, coordinateur national de l’enquête Afrobaromètre en Ouganda, mène des sondages d’opinion et des études en Ouganda depuis 2000.

Il dit que la question demeure de savoir si Bobi Wine a fait assez pour transcender la politique de l’opposition et rogner l’énorme vote que le président Museveni et le NRM ont obtenu lors des élections précédentes.

Il fait valoir que les partisans du NRM considèrent le parti et le président comme « les garants de la paix » et le NUP de Bobi Wine n’a pas fait assez pour les persuader du contraire.

Bobi Wine (L) dit qu’il ne sera pas intimidé par la force que sa campagne a rencontrée

Tout comme lors de la plupart des cinq élections précédentes dirigées par M. Museveni, celle-ci a été entachée d’allégations de violence contre l’opposition, la presse et les militants de la société civile. En novembre, au moins 54 personnes ont été tuées après que la police et les soldats se sont déplacés pour disperser les manifestations contre l’arrestation de Bobi Wine.

Dans ce contexte, certains s’interrogent déjà sur la validité du vote.

Bobi Wine, cependant, a encouragé les gens à voter et dit que les électeurs devraient s’assurer qu’il n’y a pas de truquage dans les bureaux de vote.

Il ne se fait aucune illusion sur le fait que renverser M. Museveni sera facile. « Bien que nous sachions que nous sommes confrontés à une force brute, nous sommes confiants », a-t-il déclaré à la BBC dans une interview en 2020.

« Nous sommes confiants parce que le peuple ougandais est de notre côté. Et nous sommes confiants parce que l’histoire est de notre côté. »