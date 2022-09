Elections en Italie : Giorgia Meloni pourrait être la première femme Premier ministre

ROME – Si tout se passe comme prévu lors des élections législatives italiennes de dimanche, Giorgia Meloni devrait devenir le prochain Premier ministre. Elle serait la première femme dirigeante politique italienne. Elle donnerait également un coup de pouce à l’extrême droite en Europe occidentale, après une victoire de l’extrême droite en Suède, et gagnerait un niveau de pouvoir hors de portée de ses homologues en Allemagne et en France.

À tous points de vue, l’ascension de Meloni est étonnante. Jusqu’à récemment, son parti Fratelli d’Italia était coincé en marge de la politique italienne. La femme de 45 ans a été négligée pendant des années par la classe politique dominée par les hommes. C’est une mère célibataire avec un fort accent romain, toujours désinvolte et directe, faisant des gestes avec les mains vers le ciel.

L’étonnante ascension de Giorgia Meloni change à la fois la politique et le ton politique de son pays

Qu’est-ce qu’il est important de savoir sur sa politique ?

Il y a eu beaucoup de débats sur la place de Meloni sur l’échiquier politique : n’est-ce pas ? Extrème droite? Ses opposants qualifient son parti de « post-fasciste ».

Elle se décrit elle-même et Fratelli d’Italia – Frères d’Italie, un nom qui fait écho aux paroles de l’hymne national – comme conservatrices. “Il ne fait aucun doute que nos valeurs sont conservatrices”, a-t-elle déclaré au Washington Post. “La question de la liberté individuelle, l’entreprise privée dans l’économie, la liberté d’enseignement, la centralité de la famille et son rôle dans notre société, la protection des frontières contre l’immigration incontrôlée, la défense de l’identité nationale italienne – ce sont les questions qui nous préoccupent avec.”

En même temps, elle se positionne contre « une idéologie de gauche ». Elle a déclaré que “tout ce que nous défendons” – y compris les valeurs chrétiennes et les normes de genre traditionnelles – “est attaqué”. Elle prend des photos de “cancel culture” et du “lobby LGBT”. Elle met en évidence anecdotes sur la criminalité des immigrés.

Ses adversaires soutiennent que ses opinions peuvent virer à l’extrême. Ils citent des remarques passées – comme un discours de 2017 – dans lequel Meloni a déclaré que l’immigration illégale à grande échelle vers l’Italie était “planifiée et délibérée”, menée par des forces anonymes mais puissantes pour importer de la main-d’œuvre à bas salaire et chasser les Italiens. “C’est ce qu’on appelle la substitution ethnique”, a déclaré Meloni à l’époque, faisant écho à la théorie d’extrême droite du “grand remplacement”.

Interview de Giorgia Meloni avec le Washington Post

Sur d’autres questions, Meloni diverge de ses pairs nationalistes en Italie et ailleurs en Europe. Elle est une fervente partisane de l’OTAN. Et elle ne montre aucune affinité avec le président russe Vladimir Poutine.

Que signifierait un Premier ministre Meloni pour l’Italie — et l’Europe ?

La gauche italienne a tiré la sonnette d’alarme : Meloni pourrait pousser l’Italie dans le bloc illibéral de l’Union européenne, aux côtés de la Hongrie et de la Pologne, luttant contre la diversité et faisant campagne contre Bruxelles. Alors que la plupart des dirigeants italiens ont cherché une intégration plus étroite entre les 27 nations de l’UE, Meloni veut le contraire : plus d’autonomie. Cela pourrait créer des tensions – dans la politique étrangère, l’énergie ou la politique russe – à des moments où le syndicat veut que ses membres restent unis.

Meloni a déclaré que l’Italie ne prendrait pas une tournure autoritaire. Elle s’est engagée à ne pas perturber la stabilité du pays, sa place dans l’Union européenne ou les alliances atlantiques.

Dans son entretien avec The Post, elle a mis l’accent sur les préoccupations économiques. Elle a parlé de la hausse du coût de l’énergie et des matières premières, de l’incertitude quant à savoir si la pandémie pourrait revenir en force et de la dette publique imposante de l’Italie – qui laisse le pays perpétuellement plusieurs faux pas de la crise.

Quelles sont ses chances de devenir Premier ministre ?

Le parti de Meloni est le plus populaire du pays, favorisé par environ un quart des électeurs. Il a un accord de coalition avec d’autres partis de droite, ce qui lui donne des chances écrasantes de l’emporter contre une gauche fracturée et chancelante.

Le bloc conservateur a déclaré que le poste de premier ministre devrait revenir au chef du parti avec le plus de voix.

Le hic maintenant pour Meloni est que pour entrer au gouvernement, elle aura besoin du soutien de Matteo Salvini, l’homme politique d’extrême droite qu’elle a éclipsé et dont le parti fait partie de la coalition. Ce serait une grande surprise si Salvini tentait de barrer la route à Meloni, mais en théorie, il pourrait suggérer aux chefs de parti des différents membres de la coalition de prendre du recul et de proposer une figure plus neutre en tant que Premier ministre potentiel.

Il est plus probable que Meloni devienne Premier ministre et soit ensuite confronté à une décision sur le poste à donner à Salvini. Parce que leurs partis puisent dans un bassin similaire d’électeurs, ils sont des rivaux naturels.