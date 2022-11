Élections en Israël : les résultats préliminaires montrent que Netanyahu est sur le point de revenir au pouvoir

JERUSALEM, Israël – Alors que les sondages se terminaient un autre jour d’élection en Israël, des millions d’Israéliens attendaient avec impatience de voir si, après cinq tours de scrutin en moins de quatre ans, ils seraient enfin en mesure de choisir un vainqueur clair et de former un gouvernement stable. pour diriger le pays avec succès.

Les résultats préliminaires montrent que l’ancien Premier ministre et actuel chef de l’opposition Benjamin Netanyahu pourrait très bien être le vainqueur cette fois-ci. Son bloc de partis religieux de droite devrait obtenir jusqu’à 62 sièges, le nombre de mandats nécessaires pour former une majorité à la Knesset, le parlement israélien, qui compte 120 sièges.

Yesh Atid, le parti du principal rival de Netanyahu, le Premier ministre par intérim Yair Lapid, semble sur le point d’obtenir seulement 24 sièges, selon les sondages. L’assortiment de partis qui seraient prêts à le soutenir dans la formation d’un gouvernement anti-Netanyahu ne devait atteindre que 55 sièges. Deux partis clés sont apparus comme s’ils ne franchiraient pas le seuil électoral.

Le résultat final de ce qui pourrait être l’élection la plus décisive du pays à ce jour – mettant fin à un cycle d’élections sans fin – ne sera pas connu avant au moins les prochaines heures et peut-être les prochains jours, voire les prochaines semaines, si les votes sont contestés. De plus, si l’un des partis qui se situent au seuil électoral réussit effectivement à percer, les chiffres définitifs pourraient changer radicalement.

« Netanyahu sera le prochain Premier ministre », a déclaré Aviv Bushinsky, commentateur politique et ancien chef de cabinet de Netanyahu, à Fox News Digital après la publication des sondages à la sortie des urnes sur les émissions locales.

“Pendant longtemps, ce n’était pas clair, et nous sommes passés d’une élection à l’autre, mais alors que le dernier gouvernement était créatif, il était instable”, a-t-il déclaré, ajoutant que les résultats – s’ils sont exacts – montrent que le public ressentait ce manque de stabilité. et n’était pas satisfait de l’inclusion d’un parti arabe dans la composition du gouvernement sortant.

Bien que, a-t-il averti, “si les partis arabes franchissent le seuil, alors toute la carte politique pourrait changer”.

Assaf Shapira, directeur du programme de réforme politique à l’Israel Democracy Institute, a également déclaré à Fox News Digital que “nous devrons attendre les résultats finaux pour voir si cela est exact”.

« Tous les sondages à la sortie des urnes prédisent entre 61 et 62 sièges pour le bloc politique pro-Netanyahu, ce qui était assez attendu », a-t-il déclaré, ajoutant cependant que les précédents sondages à la sortie des urnes en 2021 donnaient également à Netanyahu entre 61 et 62 sièges, mais ils en ont raté un. petit parti arabe qui a fini par devenir un facteur décisif permettant aux autres factions de s’unir et d’évincer Netanyahu du pouvoir.

“Il se pourrait que les sondages à la sortie des urnes ne sachent pas comment traiter le public arabe et comprennent moins les tendances dans ce secteur”, a-t-il déclaré.

Selon les sondages précédant le vote de mardi, le public arabe, qui représente environ 20 % de la population israélienne, devait rester à l’écart des bureaux de vote, et on ne sait toujours pas si cela s’est produit. La commission électorale centrale d’Israël a déclaré que la participation électorale globale était la plus élevée jamais enregistrée depuis les élections de 1999 – un vote qui a vu Netanyahu, à son premier tour en tant que Premier ministre, battu par l’ancien Premier ministre Ehud Barak.

Alors que le système parlementaire israélien signifie qu’aucun parti politique ne peut remporter une élection d’emblée, le plus grand parti est généralement celui qui a la première chance d’essayer de former une coalition avec d’autres factions. C’est un puzzle compliqué de petits partis qui s’alignent généralement sur des idéologies similaires. concernant principalement le conflit avec les Palestiniens.

Au cours des quatre dernières années de vide politique, cependant, des alliances se sont également forgées sur la question de savoir si Netanyahu, qui est devenu en juillet 2019 le Premier ministre le plus ancien du pays, devrait diriger le pays.

Netanyahu est actuellement impliqué dans un procès pénal très médiatisé pour des allégations de fraude, de corruption et d’abus de confiance. Ce sont ces accusations, qui comprennent des activités impliquant des cadeaux somptueux et des accords commerciaux à enjeux élevés avec des millionnaires et des sociétés d’infrastructure nationales, qui ont forcé l’ancien Premier ministre à déclencher pour la première fois des élections en décembre 2018.

En démantelant son gouvernement il y a quatre ans, Netanyahu espérait un résultat électoral décisif qui renforcerait son soutien et prouverait qu’en dépit des enquêtes criminelles, il était toujours aimé d’un public fidèle. À la suite d’une élection en avril 2019, cependant, il n’a pas été en mesure de former un gouvernement, ses principaux alliés et partenaires politiques ne voulant pas ignorer ses problèmes juridiques. Netanyahu a été contraint de convoquer une deuxième élection sans précédent cinq mois plus tard.

Le vote de septembre 2019 n’a également produit aucun vainqueur clair et aucune voie claire pour Netanyahu – ou tout autre dirigeant politique – pour établir un gouvernement et le pays a été contraint d’organiser une troisième élection en mars 2020, qui a produit une coalition de courte durée avec l’actuel Défense. Ministre Benny Gantz.

Cette alliance fragile a duré moins d’un an avant la tenue d’une quatrième élection en mars 2021, avec les rivaux de Netanyahu, dont pour la première fois un parti politique arabo-israélien, l’évinçant finalement du pouvoir. Naftali Bennett, un ancien allié de Netanyahu, est devenu Premier ministre, avec Lapid, servant initialement de Premier ministre suppléant. Mais des désaccords internes – principalement sur des différences idéologiques fondamentales entre les huit factions – ont conduit à la chute de ce gouvernement en juin. Le vote de mardi semble rendre peu probable qu’une telle alliance se reproduise cette fois.