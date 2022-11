Élections en Israël : les électeurs se rendent aux urnes pour la cinquième élection en quatre ans alors que Netanyahu envisage un retour

Jérusalem

CNN

—



Les Israéliens se dirigent vers les urnes pour une cinquième fois sans précédent en quatre ans mardi, alors qu’Israël organise une nouvelle élection nationale visant à mettre fin à l’impasse politique actuelle du pays.

Pour la première fois en 13 ans, l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu ne se présente pas comme titulaire. Bibi, comme il est universellement connu en Israël, espère revenir au pouvoir à la tête d’une coalition d’extrême droite, tandis que le Premier ministre centriste par intérim Yair Lapid espère que le manteau du poste de Premier ministre par intérim l’aidera à rester en place.

Mais si les sondages d’opinion finaux sont à la hauteur, il semble peu probable que ce tour de scrutin réussisse mieux à dégager l’impasse que les quatre derniers. Ces sondages prévoient que le bloc de Netanyahu perdra un siège de moins qu’une majorité au parlement.

Tout comme lors des quatre élections précédentes, Netanyahu lui-même – et la possibilité d’un gouvernement dirigé par lui – est l’un des problèmes déterminants, d’autant plus que son procès pour corruption se poursuit. Un sondage réalisé en août par l’Israel Democracy Institute (IDI) a révélé qu’un quart des personnes interrogées ont déclaré que l’identité du chef du parti pour lequel elles votaient était le deuxième facteur le plus important dans leur vote.

Mais certains politiciens de haut niveau du centre-droit, qui sont d’accord avec lui idéologiquement, refusent de travailler avec lui pour des raisons personnelles ou politiques. Ainsi, pour faire son retour, Netanyahu, chef du parti de centre-droit Likud, va probablement dépendre du soutien des partis d’extrême droite pour former une coalition – et en cas de succès, pourrait être contraint de donner à ses dirigeants postes ministériels.

Les Israéliens sont également très préoccupés par le coût de la vie, après avoir vu leurs factures de services publics et d’épicerie monter en flèche cette année. Dans le même sondage IDI, 44% ont déclaré que leur première priorité était ce que le plan économique d’un parti ferait pour atténuer le coût de la vie.

Et la sécurité, toujours un problème majeur dans la politique israélienne, est dans l’esprit des électeurs – 2022 a été la pire année en termes de décès liés au conflit pour les Israéliens et les Palestiniens depuis 2015.

Une récente compilation de sondages réalisée par Haaretz montre que le bloc de partis de Netanyahu est susceptible soit d’atteindre – soit d’atteindre – les 61 sièges nécessaires pour former une majorité au gouvernement, tandis que le bloc dirigé par Lapid est en deçà de autour de quatre à cinq places.

Selon les sondeurs Joshua Hantman et Simon Davies, la dernière semaine de sondages a vu une petite bosse pour le bloc de Netanyahu, montrant qu’il a dépassé la barre des 61 sièges en six scrutins et en a perdu neuf. Les trois derniers sondages publiés vendredi par les trois principales chaînes d’information israéliennes ont tous montré son bloc à 60 sièges à la Knesset qui en compte 120.

Reconnaissant la nécessité de gagner juste un ou deux sièges de plus, Netanyahu a concentré sa campagne dans des endroits qui sont des bastions du Likud. Les responsables du parti ont précédemment affirmé que des centaines de milliers d’électeurs probables de Netanyahu n’avaient pas voté.

Un autre facteur important est la participation arabe. Les citoyens qui s’identifient comme arabes et ont le droit de vote national représentent environ 17 % de la population israélienne, selon l’IDI ; leur participation pourrait faire ou défaire les chances de Netanyahu. L’un des partis, la Liste arabe unie, a averti que si la participation arabe tombait en dessous de 48 %, certains des partis arabes pourraient ne pas franchir le seuil de 3,25 % des voix nécessaire pour obtenir des sièges au parlement.

Parallèlement à la flambée des factures d’épicerie et de services publics et à un marché du logement presque impossible, le vote de mardi se déroule dans le contexte d’un environnement de sécurité de plus en plus tendu.

Plus tôt cette année, une vague d’attaques visant des Israéliens a tué 19 personnes, dont des attaques massives visant des civils à Tel-Aviv et dans d’autres villes d’Israël. Il y a également eu une recrudescence des agressions armées contre les troupes israéliennes et les colons civils par des militants palestiniens en Cisjordanie occupée cette année, coûtant la vie à plusieurs autres soldats et civils israéliens. Selon les Forces de défense israéliennes, il y a eu au moins 180 fusillades en Israël et dans les territoires occupés cette année, contre 61 fusillades en 2021.

Dans les jours qui ont précédé le jour des élections, un Israélien a été tué et plusieurs blessés lors d’une fusillade en Cisjordanie près d’Hébron. Le lendemain, plusieurs soldats ont été blessés dans une attaque à la voiture bélier près de la ville cisjordanienne de Jéricho. Les assaillants palestiniens ont été tués dans les deux cas.

Les attaques de colons israéliens contre des Palestiniens en Cisjordanie – et parfois contre des soldats israéliens – sont également en augmentation, selon le groupe de défense des droits de l’homme B’Tselem.

Les raids de sécurité israéliens quasi quotidiens dans les villes de Cisjordanie ont tué plus de 130 Palestiniens cette année. Alors que l’armée israélienne affirme que la plupart étaient des militants ou des Palestiniens qui s’engageaient violemment avec eux – y compris la milice nouvellement formée “Lion’s Den” – des civils non armés et non impliqués ont également été capturés.

La mort de la correspondante d’Al Jazeera Shireen Abu Akleh en mai alors qu’elle couvrait un raid militaire israélien en Cisjordanie a attiré l’attention du monde entier. Après plusieurs mois, l’armée israélienne a admis que c’était très probablement ses propres soldats qui avaient tiré sur Abu Akleh – affirmant qu’il s’agissait d’un meurtre involontaire au milieu d’une zone de combat.

La désillusion des Palestiniens quant à la capacité de leurs propres dirigeants à affronter l’occupation israélienne a conduit à une prolifération de ces nouvelles milices – et à la crainte parmi les experts qu’une troisième intifada palestinienne, ou soulèvement, soit en route.

Il y a 40 partis politiques sur le bulletin de vote, bien qu’une douzaine de partis seulement devraient franchir le seuil pour siéger au parlement. Immédiatement après la fermeture des bureaux de vote à 22 h, heure locale (16 h HE), les principaux réseaux de médias publient des sondages à la sortie qui donnent un premier aperçu du déroulement du vote – bien que le décompte officiel des votes puisse varier des sondages à la sortie, souvent de petites mais cruciales quantités. .

Seule une dizaine de partis devraient franchir le seuil minimum de voix nécessaires pour siéger au parlement.

Une fois le vote officiellement compté, le président israélien Isaac Herzog confiera le mandat de former un gouvernement au chef qu’il considère comme le plus susceptible de réussir – même s’il n’est pas le chef du plus grand parti.

Ce candidat dispose alors d’un total de 42 jours pour essayer de regrouper suffisamment de partis pour atteindre le nombre magique de 61 sièges de la Knesset de 120 sièges, le parlement israélien, pour former un gouvernement majoritaire. En cas d’échec, le Président peut transférer le mandat à un autre candidat. Si cette personne échoue dans les 28 jours, alors le mandat revient au parlement qui a 21 jours pour trouver un candidat, une dernière chance avant le déclenchement de nouvelles élections. Lapid resterait Premier ministre par intérim jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement.