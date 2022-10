Élections en Israël : les divisions s’approfondissant, les Israéliens doivent décider si Netanyahu doit revenir au pouvoir

JERUSALEM – Alors que les Israéliens se rendent péniblement aux urnes pour la cinquième fois en moins de quatre ans, le public et les experts s’accordent à dire que cette élection – tout comme les quatre précédentes – porte sur la question de savoir si l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu devrait revenir au pouvoir en tant que chef du pays. .

La plupart conviennent également que le vote du 1er novembre ne fera pas grand-chose pour déplacer l’impasse qui a laissé le pays dans les limbes politiques depuis décembre 2018.

Relégué au rôle de chef de l’opposition pendant plus d’un an, Netanyahu, qui est également impliqué dans un procès pénal pour abus de confiance, corruption et fraude, est devenu le problème le plus controversé des 74 ans d’histoire du pays.

Des débats féroces et même des altercations sur la question de savoir s’il devrait être autorisé à occuper le poste de Premier ministre – alors même qu’il comparaît devant le tribunal – ont déclenché la première élection; c’est aussi ce qui a empêché tout nouveau gouvernement de se former et de perdurer depuis.

ISRAËL APPELLE À DE NOUVELLES ÉLECTIONS UN MOIS AVANT LA VISITE DE BIDEN

Mais, qu’on l’aime ou qu’on le déteste – et les Israéliens semblent assez également divisés sur ce point – Netanyahu se bat vigoureusement pour revenir au pouvoir et, selon les derniers sondages, il y a une petite chance qu’il puisse le faire cette fois.

“Quiconque répond par oui ou par non à la question de savoir si Netanyahu peut revenir est quelqu’un que vous devriez arrêter d’écouter. Et il n’y a pas de meilleure preuve que le fait que nous allons organiser une cinquième élection en trois ans et demi”, Reuven Hazan, professeur de sciences politiques à l’Université hébraïque de Jérusalem, a déclaré à Fox News Digital dans une interview.

LE PM ISRAÉLIEN LAPID LANCE UN AVERTISSEMENT À L’IRAN DANS UN DISCOURS À L’ONU : “NOUS AVONS DES CAPACITÉS ET NOUS N’AVONS PAS PEUR DE LES UTILISER”

“Si nous savions à l’avance exactement où nous allions, nous l’aurions fait après le premier ou le deuxième tour, certainement le troisième. Nous n’avons vraiment pas besoin de cinq élections, et la raison pour laquelle nous en sommes à cinq, c’est parce que nous ne le faisons pas. je ne sais pas”, a-t-il dit. “Chaque sondage montre que cela se résume au fil.”

Un sondage publié vendredi – parmi les derniers sondages effectués avant le jour du scrutin – par la Douzième émission d’information israélienne la mieux notée, montre que le parti de droite du Likud de Netanyahu obtient 31 sièges au parlement israélien, à la Knesset, et au bloc des partis qui ont s’est engagé à soutenir l’ancien Premier ministre qui n’en reçoit que 60, ce qui lui fait encore un siège en deçà de ce dont il a besoin pour former une coalition solide.

Le parti Yesh Atid, dirigé par le Premier ministre par intérim Yair Lapid, selon les sondages, n’aura que 25 sièges, et le bloc de partis qui pourraient potentiellement s’aligner sur lui dans leur opposition au retour au pouvoir de Netanyahu n’en compte que 56. La Liste arabe unie, un parti majoritairement arabe, également opposé au retour de Netanyahu, devrait obtenir quatre sièges mais ne soutiendra aucun gouvernement.

“En d’autres termes, il y a 120 membres au parlement israélien, et pour former un gouvernement parce que c’est un système parlementaire, pas une démocratie présidentielle, comme aux États-Unis, il faut une majorité d’au moins 61 sièges, et il [Netanyahu] n’a pas encore ça”, a déclaré Hazan. “Dans le meilleur des sondages, il est à 60 ans, donc ce n’est pas fini tant que la grosse dame ne chante pas, et elle va chanter mardi soir.”

APRÈS AVOIR RÉCLAMÉ QUE POSSIBLE LE NOUVEAU GOUVERNEMENT D’ISRAËL ENDOMMAGERA LES RELATIONS AVEC NOUS, SEN. MENENDEZ GARDE LE SILENCE

Alors que la plupart des élections dans le monde dépendent généralement d’un groupe d’électeurs indécis qui se situent quelque part au milieu du spectre politique, en Israël, le vote semble dépendre de ceux dont les opinions se situent quelque part en marge.

À l’extrême droite du spectre politique d’Israël se trouve le parti du sionisme religieux, un conglomérat de ce que certains prétendent être des extrémistes, autrefois des agitateurs non grata qui ont essayé de nettoyer leur acte pour faire des incursions dans le parlement israélien. Ils se sont engagés à soutenir Netanyahu et Bibi, au grand dam de certains gouvernements occidentaux et communautés juives du monde entier.

Le parti, dirigé par Bezalel Smotrich, ancien ministre des Transports du précédent gouvernement de Netanyahu, et Itamar Ben-Gvir, avocat au casier judiciaire et disciple du rabbin américain et membre de la Knesset Meir Kahana, assassiné par un terroriste à New York en 1990, sont à la fois audacieux dans leurs opinions envers la population arabe du pays et ont annoncé des plans pour remanier le système judiciaire du pays, qu’ils qualifient de corrompu, biaisé et beaucoup trop puissant.

Les derniers sondages montrent qu’ils obtiennent jusqu’à 14 sièges au parlement israélien, ce qui en fait la troisième faction en importance et les faiseurs de rois potentiels qui pourraient conférer à Netanyahu la couronne de Premier ministre.

À l’extrême gauche de la carte politique d’Israël se trouvent trois partis arabes, qui pourraient être un facteur tout aussi décisif dans la victoire ou la défaite de Netanyahu. Auparavant unies, les trois factions formaient autrefois un bloc de pouvoir important à la Knesset, mais le cycle interminable des élections les a laissées se chamailler et se présenter séparément dans ce tour.

Selon les sondages, chaque parti plane sur le seuil électoral, et un public arabe vaincu et découragé – environ 20% de la population d’Israël – semble plus apathique que jamais envers la politique d’Israël. L’échec de l’un de ces partis, ainsi que de trois autres partis plus petits, à obtenir les 3,25% des voix requis pourrait changer radicalement le résultat de l’élection.

Le Dr Gadi Taub, commentateur politique et professeur d’histoire des États-Unis à l’Université hébraïque de Jérusalem, a déclaré à Fox News Digital que Netanyahu « a définitivement un avantage » cette fois-ci, mais il a souligné : « Il y a encore beaucoup de variables qui font que c’est très difficile à prévoir.”

REGARDER: BIBI ‘EYE TO EYE’ AVEC TRUMP, ‘DIVERGED’ AVEC OBAMA SUR LA PAIX ET LE POUVOIR, TOUTS ‘PARTAGER DES VALEURS’ AVEC NOUS

La possibilité que des petits partis, y compris un parti de droite sur l’échiquier politique, tombent sous le seuil électoral, a-t-il dit, « change la situation non seulement pour les partis, mais aussi pour la répartition des voix entre les autres partis » qui peuvent changer radicalement le résultat.

“Cela dit, il semble que Netanyahu ait de bonnes chances, bien que s’il n’obtient que 61 (sièges) dans sa coalition, ce sera un gouvernement instable, et beaucoup de ses électeurs espèrent que cette fois la droite ne s’inclinera pas. la tête baissée devant l’État profond libéral », a déclaré Taub, qui écrit également une chronique pour le quotidien israélien Haaretz.

Dans une interview avec Fox News Digital, Netanyahu a déclaré qu’il travaillait dur pour revenir au pouvoir, et “je pense qu’il y a de très bonnes chances que nous gagnions cette fois parce que les gens ont goûté la différence”.

“Ils ont mis en place un gouvernement différent qui a conclu une alliance – cela vous choquera – avec les Frères musulmans, et ils font en fait partie de la coalition existante qui s’est effondrée”, a-t-il dit, ajoutant que c’est “insondable parce que ces gens ne Je ne reconnais pas l’État juif… et je pense que beaucoup en Israël veulent voir un retour à un gouvernement qui s’engage envers Israël en tant qu’État juif, pour restaurer une économie puissante, une armée puissante et la sécurité pour tous les Israéliens.

Reste à savoir si Netanyahu réussira, mais les dirigeants aux États-Unis et dans le monde, ainsi que de nombreuses communautés juives, surveillent de près les élections israéliennes, se demandant si le retour au pouvoir de l’ancien dirigeant signifiera également renforcer les éléments incendiaires à l’extrême droite comme Smotrich et Ben-Gvir.

Interrogé par Fox s’il inclurait définitivement leur parti dans un futur gouvernement, même si cela devait mettre à rude épreuve les relations avec l’administration Biden, qui a déjà fait part de son inquiétude à ce sujet, Netanyahu a qualifié ces craintes de “ridicules” et ” hypocrisie.”

“Je veux dire, j’ai eu des partis à ma droite, y compris des partis de cette même conviction, et ils ne contrôlaient pas la politique”, a-t-il déclaré. “Pour l’amour de Dieu, nous sommes le plus grand parti, je suis le Premier ministre et nous contrôlons la politique.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“J’ai toujours interrogé les gens qui m’ont posé cette question. J’ai dit : ‘Où es-tu quand le gouvernement actuel a formé une coalition avec les Frères musulmans qui veut voir la disparition d’Israël et n’accepte pas les États-Unis tels qu’ils sont actuellement formés ? ?'”

Tal Schneider, correspondant politique du Times of Israel, a déclaré que l’intention de Netanyahu d’inclure des personnalités controversées dans une éventuelle future coalition devrait amener « quiconque se soucie de la démocratie » à prêter une attention particulière aux événements en Israël.