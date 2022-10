Elections en Israël : la figure d’extrême droite Itamar Ben Gvir se rapproche du pouvoir

TEL AVIV — Ce quartier libéral de cafés hipsters et de pistes cyclables au centre du pôle technologique côtier d’Israël n’est pas censé être un terrain de prédilection pour Itamar Ben Gvir, l’un des politiciens les plus d’extrême droite du pays. Mais ici, une semaine avant les élections nationales, un groupe bruyant de partisans l’attendait pour arriver à un rassemblement.

Plusieurs dizaines de partisans brandissaient des banderoles et échangeaient des insultes avec un groupe de manifestants de taille similaire : « Racistes, rentrez chez vous ! vs “Notre heure est venue!” Beaucoup de ses partisans étaient aussi jeunes que les citadins qui passaient en trottinettes électriques.

“J’aime à quel point il est radical”, a déclaré Noam Maor-El, 17 ans, à propos de l’avocat qui a construit sa carrière en défendant des colons juifs accusés de violence et qui a plaidé pour l’expulsion d’Israël des citoyens “déloyaux”, y compris des gauchistes et des Palestiniens. . “C’est ce dont Israël a besoin en ce moment.”

Pendant des décennies, Ben Gvir a été un intouchable politique. Ses racines dans le parti ouvertement raciste Kach – fondé par un rabbin américain radical, Meir Kahane, et interdit par Israël – le placent en marge des partis les plus à droite. Cela a changé l’année dernière lorsque le Premier ministre de l’époque, Benjamin Netanyahu, qui avait perdu sa coalition au pouvoir et cherchait désespérément quelques votes parlementaires supplémentaires, a invité Ben Gvir dans son alliance.