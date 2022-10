Élections en Israël : Cinq scrutins en quatre ans : quel est le problème avec la politique israélienne ?

Jérusalem

Arrêtez-nous si vous avez déjà entendu celui-ci : mardi, les Israéliens se rendront aux urnes pour élire une nouvelle Knesset, ou parlement. C’est la cinquième fois en moins de quatre ans que les électeurs votent. La tenue d’élections qui souvent ne peut que susciter des interrogations. Voici quelques réponses.

Israël a un système parlementaire composé de plusieurs partis – dont aucun n’a jamais reçu suffisamment de voix pour s’assurer une majorité de sièges au parlement. Cela signifie que les partis doivent faire équipe pour former des coalitions et atteindre les 61 sièges nécessaires pour former un gouvernement au pouvoir. Ces coalitions peuvent aussi être chancelantes – perdez le soutien d’un parti, ou parfois même d’un député, et vous perdez la majorité.

L’autre facteur est Benjamin Netanyahu. Il a été Premier ministre plus longtemps que quiconque dans l’histoire d’Israël, est au milieu d’un procès pour corruption et, dans l’ensemble, c’est une figure polarisante. Certains politiciens de haut niveau du centre-droit, qui sont d’accord avec lui idéologiquement, refusent de travailler avec lui pour des raisons personnelles ou politiques.

Cela l’a rendu difficile pour lui de construire des majorités gouvernantes durables après les quatre élections précédentes, et l’année dernière, ses adversaires ont réussi à bricoler une coalition inédite de partis de tous les horizons politiques pour le maintenir à l’écart du pouvoir. Mais cette coalition n’a tenu qu’un an et quart environ avant que ses dirigeants, Yair Lapid et Naftali Bennett, ne débranchent la prise et n’appellent à de nouvelles élections.

Le parti de centre-droit Likud de Netanyahu sera presque certainement le plus grand parti à la Knesset après le vote de mardi, si les sondages sont corrects. Ils remporteront probablement une trentaine de sièges, soit un quart du total, selon une compilation de sondages de Haaretz, par exemple.

L’actuel Premier ministre Yair Lapid espère que son parti centriste Yesh Atid arrivera en deuxième position.

L’homme avec qui il s’est associé pour former le dernier gouvernement, Naftali Bennett, ne se présente pas cette fois-ci ; son parti s’est éclaté et fait face à un anéantissement électoral potentiel.

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, vise une belle performance à la tête d’un nouveau parti appelé Unité nationale, successeur de son parti Kakhol lavan, qui comprend désormais l’ancien allié de Bennett, Gideon Saar, et l’ancien chef d’état-major des Forces de défense israéliennes, Gabi Eisenkot, faisant de son début politique.

Une coalition d’extrême droite appelée Parti sioniste religieux, dirigée par Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir, pourrait être le plus grand groupe d’extrême droite jamais siégé à la Knesset.

D’un autre côté, le parti travailliste autrefois puissant et ses prédécesseurs, qui ont gouverné Israël essentiellement comme un État à parti unique pendant ses 30 premières années sous David Ben Gourion et ses successeurs, ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes et sont projetés pour ne gagner qu’une poignée de sièges.

Israël est une démocratie parlementaire, où les gens votent pour le parti qu’ils soutiennent. Chaque parti qui obtient au moins 3,25% du vote populaire obtient un certain nombre de sièges à la Knesset en fonction du pourcentage du nombre total de voix qu’il a remportées.

Le seuil de 3,25 % vise à exclure les très petits partis de la Knesset, une tentative de faciliter la constitution de coalitions gouvernementales.

Israël a expérimenté dans le passé l’élection directe du Premier ministre, indépendamment de la Knesset, de la même manière que les États-Unis élisent le président et le Congrès séparément. Il s’est avéré difficile à manier et le pays est revenu à des élections législatives normales.

Les sondages finaux suggèrent que le parti de Netanyahu et ses alliés potentiels se situent juste autour du nombre de 60 sièges et le drame de la soirée électorale sera de savoir si l’ancien Premier ministre le dépasse.

Si son bloc remporte clairement la majorité, son chemin vers la formation d’un gouvernement est clair et il reviendra au pouvoir.

Si le bloc pro-Netanyahu passe sous la barre des 61 sièges, les choses se compliquent. Netanyahu aurait encore probablement la première chance de former un gouvernement si son parti, le Likud, est le plus important à la Knesset, ce qui pourrait entraîner des jours ou des semaines de négociations qui n’aboutiront à rien.

L’actuel Premier ministre par intérim Lapid pourrait alors avoir la chance d’essayer de former un gouvernement, en supposant que son parti Yesh Atid soit le deuxième en importance. Mais son gouvernement sortant comprenait – pour la première fois dans l’histoire d’Israël – un parti arabe qui s’est depuis fragmenté en petits partis qui pourraient ne pas rejoindre un autre gouvernement israélien (même s’il les y invite, ce qui n’est pas certain).

Cela pourrait signifier que personne ne peut former un gouvernement majoritaire, ce qui augmenterait la possibilité de… davantage d’élections. Pendant que les négociations du parti se déroulent et jusqu’à ce qu’un nouveau gouvernement soit formé, Lapid reste en place en tant que Premier ministre par intérim.

Les Israéliens sont préoccupés par bon nombre des mêmes problèmes que les gens du monde entier – le coût de la vie en particulier.

Ils sont également toujours axés sur la sécurité. Dans la région, les ambitions nucléaires de l’Iran et le soutien aux groupes militants sont toujours préoccupants, et plus localement, la violence est forte cette année entre Israéliens et Palestiniens.

Certaines circonscriptions ont leurs propres préoccupations spécifiques, comme les ultra-orthodoxes, qui veulent un soutien de l’État pour leurs institutions et des exemptions du service militaire ; et les sionistes religieux, qui veulent un soutien pour les colonies de Cisjordanie.

Mais de façon écrasante, les élections israéliennes portent ces jours-ci sur un seul enjeu et un seul homme : Benjamin Netanyahu.