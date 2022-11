Élections en Israël : cinq choses à savoir alors que Netanyahu cherche à revenir au pouvoir

Commentez cette histoire Commentaire

TEL AVIV — Pour la cinquième fois en quatre ans, Israël organise des élections. Pour beaucoup ici, c’est comme le jour de la marmotte. Alors que les sondages montrent une autre course serrée entre les deux grands blocs – la droite, dirigée par l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, et le centre gauche, dirigé par l’actuel Premier ministre par intérim, Yair Lapid – la participation électorale sera le facteur décisif.

En Israël, cependant, gagner des élections n’est que la moitié de la bataille. Après le concours de mardi, un chef de parti engagé par le président aura quatre semaines pour tenter de bricoler une coalition majoritaire de 61 sièges.

Alors que les bulletins de vote sont déposés et que le processus politique avance péniblement, voici ce que vous devez savoir :

1. Pourquoi Israël continue-t-il à organiser des élections ?

Depuis avril 2019, Netanyahu et ses opposants se battent dans les urnes, débattant de questions qui bouillonnent depuis longtemps autour de la future identité de l’État – Israël doit-il être une patrie juive ou une démocratie régionale ? – et ne s’attaquant qu’en périphérie au conflit israélo-palestinien. Au cours de toutes ces années, aucun des deux blocs n’a été en mesure de remporter une victoire définitive ou de former un gouvernement stable.

Certains espéraient que l’impasse était enfin sortie en juin 2021, avec la prestation de serment d’un gouvernement qui, pour la première fois en 12 ans, n’était pas dirigé par Netanyahu. La soi-disant « coalition pour le changement » – composée de gauchistes, de partis pro-colons et, pour la première fois dans l’histoire d’Israël, d’Arabes – était dirigée par le politicien de droite Naftali Bennett.

Mais cette expérience s’est terminée brusquement après seulement un an. La défection au printemps de plusieurs membres, y compris du propre parti de Bennett, a dépouillé la coalition de sa très mince majorité.

Le centriste Yair Lapid a pris la tête du gouvernement intérimaire et Netanyahu a lancé sa campagne électorale, promettant à sa base un retour à une « droite stable ». Les partisans de Netanyahu, citant une recrudescence des attaques palestiniennes depuis le printemps dernier, espèrent une répression contre les Palestiniens et une main plus libre envers les colons israéliens en Cisjordanie.

Ses détracteurs affirment que ces élections sont, comme les précédentes, un stratagème politique – une roulette que le plus ancien dirigeant d’Israël jouera autant de fois que nécessaire pour obtenir une majorité parlementaire et s’assurer l’immunité de son procès en cours pour corruption. Parmi les principaux partisans de Netanyahu se trouve l’ultranationaliste Itamar Ben Gvir, qui, selon un enregistrement divulgué par le site d’information israélien Ynet dimanche, a déclaré qu’il défendrait une législation pour faire annuler le procès de Netanyahu.

2. Qui sont les principaux prétendants ?

Le parti de droite du Likud de Netanyahu est en tête dans les sondages, suivi du parti de centre gauche de Lapid, Yesh Atid. Le sionisme religieux, une coalition d’extrême droite dirigée par Bezalel Smotrich et Ben Gvir, qui ont préconisé d’entraver le système judiciaire israélien et d’expulser les citoyens « déloyaux » d’Israël, a bondi dans les sondages et devrait devenir le troisième plus grand bloc des 120 -siège à la Knesset.

Dans une campagne par ailleurs “terne”, l’extrême droite est apparue comme “la tendance à la hausse la plus marquée que nous ayons vue”, a déclaré Dahlia Scheindlin, une sondeuse.

Mais les petits partis seront tout aussi critiques que les grands. N’importe lequel des trois partis arabes politiquement non affiliés qui franchit le seuil de quatre sièges requis pour entrer à la Knesset pourrait servir de faiseur de rois. Il en va de même pour les partis ultra-orthodoxes qui, contrairement aux élections précédentes, ne se sont pas engagés à soutenir Netanyahu.

Les partis ultra-orthodoxes « sont en dehors du gouvernement depuis un an et font face à une énorme pression pour obtenir des financements pour leurs institutions, en particulier leurs écoles, de toutes les manières possibles », a déclaré Jonathan Rynhold, chercheur au Begin-Sadate Center for Strategic Études.

3. Comment l’impasse politique prolongée a-t-elle affecté les Israéliens ?

L’élection de cette année, après une série de fêtes juives qui s’est terminée à la mi-octobre, a été particulièrement discrète. Mais même si les deux dernières semaines de campagne ont été épuisantes pour la plupart des Israéliens, environ 70 % devraient encore voter, selon Yohanan Plesner, président du groupe de réflexion Israel Democracy Institute.

“Le gouvernement n’a pas fonctionné depuis près de quatre ans et le public israélien en paie le prix fort”, a déclaré Plesner, ajoutant que les prix des logements ont grimpé en flèche, que les projets de transports publics sont restés au point mort et que d’autres plans à grande échelle ont été suspendus pendant des années de stagnation politique.

« Le gouvernement israélien ne livre tout simplement pas la marchandise », a-t-il déclaré.

4. Comment les résultats affecteront-ils les Palestiniens ?

Pour les quelque 5,5 millions de Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, l’élection d’Israël est un autre rappel de leur exclusion du système politique qui contrôle une grande partie de leur vie. Et les Israéliens, pour leur part, les ont pour la plupart ignorés.

“La population israélienne est habituée à ne pas se souvenir du conflit et de l’occupation parce que c’est un sujet caché”, a déclaré Rula Hardal, politologue israélo-palestinienne et chercheuse à l’Institut Shalom Hartman de Jérusalem.

Lapid a exprimé son soutien à une solution à deux États dans un discours majeur à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre. Mais le gouvernement qu’il dirige a également présidé à une montée en flèche de la violence des colons israéliens envers les Palestiniens, ainsi qu’à des démolitions de maisons et à des expulsions.

L’escalade des raids israéliens en Cisjordanie a mis 2022 sur la bonne voie pour être l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens depuis que les Nations Unies ont commencé à tenir des registres en 2005. accusés de violence et qui exigeront probablement un poste de haut niveau au sein du gouvernement, alimenteront de nouvelles attaques contre les Palestiniens.

Nommer Ben Gvir au poste de ministre signifierait « fondamentalement accepter et légitimer pleinement sa politique, ses idées de ségrégation, de discrimination, de racisme contre quiconque n’est pas juif sur cette terre », a déclaré Ori Givati, directeur du plaidoyer pour le groupe de plaidoyer israélien Breaking the Silence. .

A l’intérieur d’Israël, ses près de 2 millions de citoyens palestiniens (environ 20 % de la population) sont profondément déçus après l’effondrement du « gouvernement du changement », le premier dans l’histoire d’Israël à inclure un parti arabe. Beaucoup disent que le gouvernement n’a pas fait grand-chose pour améliorer les problèmes systémiques de discrimination et de criminalité endémique.

“Les politiciens arabes n’ont pas tenu leurs promesses”, a déclaré Mohammad Darawshe, analyste politique. “Donc, le public arabe se sent, d’accord, nous payons le prix mais nous n’obtenons pas ce qui a été promis.”

5. Pourrait-il y avoir une sixième élection l’année prochaine ?

Ce n’est pas inconcevable. Le Likud de Netanyahu devrait devenir le plus grand parti, avec environ 30 sièges. Mais ses alliés, du sionisme religieux (qui devrait en obtenir environ 15) et d’autres partis religieux et de droite, pourraient ne pas obtenir suffisamment de voix pour atteindre une majorité parlementaire de 61.

Lapid peut être en mesure d’attirer des électeurs laïcs, ceux qui s’opposent à Ben Gvir, en plus de petits partis de gauche comme le Meretz ou les partis arabes, dont la capacité à franchir le seuil des quatre sièges est encore inconnue.

Mais Scheindlin, le sondeur, a déclaré que même si une coalition gouvernementale fusionnait, elle pourrait ne pas être suffisamment stable pour survivre plus de quelques mois.