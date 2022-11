Élections en Irlande du Nord : pas de nouvelle élection à l’Assemblée de Stormont avant Noël

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le secrétaire d’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, a annoncé qu’il ne convoquerait pas de nouvelles élections à l’Assemblée de Stormont en décembre.

Dans une déclaration écrite, il a déclaré : « Le 28 octobre à minuit, j’ai eu l’obligation de convoquer des élections à l’Assemblée.

« Depuis lors, mon engagement avec les partis politiques s’est poursuivi. J’ai eu de précieuses conversations avec des gens de toute l’Irlande du Nord, y compris des représentants d’entreprises et de communautés. J’ai écouté leurs préoccupations sincères concernant l’impact et le coût d’une élection en ce moment.

« Je peux maintenant confirmer qu’aucune élection à l’Assemblée n’aura lieu en décembre, ni avant les fêtes de fin d’année. La législation actuelle m’oblige à fixer une date pour qu’une élection ait lieu dans les 12 semaines suivant le 28 octobre et la semaine prochaine, je ferai une déclaration au Parlement pour exposer mes prochaines étapes.

“Mon objectif, ce que le peuple d’Irlande du Nord mérite, est la restauration d’un gouvernement décentralisé fort. Mon devoir est de créer le bon environnement pour que les parties en Irlande du Nord travaillent ensemble pour restaurer les institutions décentralisées et résoudre les problèmes cruciaux qui affectent le peuple d’Irlande du Nord.

“Je ne prends pas ce devoir à la légère, et je ne néglige pas non plus les préoccupations très réelles des gens concernant leur coût de la vie.”

Plus suit…