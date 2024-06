Élections en Iran : l’ancien président radical Mahmoud s’inscrit comme candidat

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) — L’ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad s’est inscrit dimanche comme candidat possible à l’élection présidentielle. élection présidentiellecherchant à regagner la première place politique du pays après qu’un accident d’hélicoptère ait tué le président du pays.

L’enregistrement de l’ancien dirigeant populiste exerce une pression sur le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei. Au pouvoir, Ahmadinejad a ouvertement défié le religieux de 85 ans, et sa tentative de se présenter en 2021 a été interdite par les autorités.

Le retour de cet homme politique qui remet en question l’Holocauste survient à un moment de tensions accrues entre l’Iran et l’Occident à propos de l’évolution rapide du programme nucléaire de Téhéran, de l’armement de la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine et de la répression à grande échelle de la dissidence. Dans le même temps, le soutien de l’Iran aux milices mandatées dans tout le Moyen-Orient est devenu une priorité croissante alors que le Yémen Rebelles Houthis attaquer des navires dans la mer Rouge à cause de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

Ahmadinejad est le candidat le plus en vue à s’être inscrit jusqu’à présent. S’exprimant après son inscription, il s’est engagé à rechercher un « engagement constructif » avec le monde et à améliorer les relations économiques avec toutes les nations.

« Les problèmes économiques, politiques, culturels et sécuritaires dépassent la situation de 2013 », a déclaré Ahmadinejad, faisant référence à l’année où il a quitté la présidence après deux mandats.

Après s’être adressé aux journalistes devant une cinquantaine de microphones, Ahmadinejad a déclaré, le doigt en l’air : « Vive le printemps, vive l’Iran ! »

Avant son arrivée au ministère iranien de l’Intérieur, ses partisans ont scandé et brandi des drapeaux iraniens. Ils ont rapidement encerclé Ahmadinejad, 67 ans, en criant : « Dieu est le plus grand ! »

Il a descendu les escaliers du ministère, montrant son passeport comme c’est la coutume aux dizaines de photographes et de vidéojournalistes présents pour le processus d’enregistrement. Alors qu’une femme traitait sa candidature, il s’est assis, s’est tourné vers les journalistes, hochant la tête et souriant aux caméras. Il devait faire des remarques après avoir terminé son inscription.

Des élections sont prévues le 28 juin pour remplacer le président Ebrahim Raïssi, le protégé de la ligne dure de Khamenei, décédé dans un accident d’hélicoptère en mai avec sept autres personnes.

L’ancien président du Parlement Ali Larijaniun conservateur ayant des liens étroits avec l’ancien président iranien relativement modéré Hassan Rohani, s’est déjà inscrit, tout comme l’a fait Abdolnasser Hemmati, ancien chef de la Banque centrale iraniennequi s’est également présenté en 2021.

La question de savoir qui d’autre cherchera à se présenter reste incertaine. Le président par intérim du pays, Mohammad Mokhber, auparavant bureaucrate en coulisses, pourrait être le favori car il a déjà été vu en train de rencontrer Khamenei. L’ancien réformiste est également évoqué comme candidat possible. Président Mohammad Khatamimais, comme pour Ahmadinejad, la question de savoir s’il sera autorisé à se présenter est une autre question.

La période d’inscription de cinq jours s’achèvera mardi et le Conseil des gardiens devrait publier sa liste définitive des candidats d’ici 10 jours. Cela permettra de raccourcir la campagne de deux semaines avant le vote de fin juin.

Ahmadinejad a déjà exercé deux mandats de quatre ans, de 2005 à 2013. En vertu de la loi iranienne, il est devenu éligible à se présenter à nouveau après quatre ans d’absence du pouvoir, mais il reste une figure polarisante, même parmi ses collègues partisans de la ligne dure. Sa réélection contestée en 2009 a déclenché des manifestations massives du « Mouvement vert » et une vaste répression au cours de laquelle des milliers de personnes ont été arrêtées et des dizaines ont été tuées.

À l’étranger, il est devenu une caricature des perceptions occidentales du pire attribut de la République islamique, remettant en question l’Holocauste, insistant sur le fait que l’Iran n’a pas de citoyens gays ou lesbiennes et laissant entendre que l’Iran pourrait construire une arme nucléaire s’il le souhaitait.

Mais Ahmadinejad reste populaire parmi les pauvres pour ses efforts populistes et ses programmes de construction de logements. Depuis qu’il a quitté ses fonctions, il s’est fait connaître via les réseaux sociaux et a écrit des lettres largement médiatisées aux dirigeants du monde. Il a également critiqué la corruption du gouvernement, même si sa propre administration a fait l’objet d’allégations de corruption et que deux de ses anciens vice-présidents ont été emprisonnés.

Khamenei a averti Ahmadinejad en 2017 que sa nouvelle candidature créerait une « situation polarisée » qui serait « préjudiciable au pays ». Khamenei n’a rien dit lors de la tentative d’Ahmadinejad en 2021, lorsque sa candidature a été rejetée par le Conseil des Gardiens, composé de 12 membres, un panel d’ecclésiastiques et de juristes finalement supervisé par Khamenei. Ce panel n’a jamais accepté une femme ou quiconque appelant à un changement radical dans la gouvernance du pays.

Ce panel pourrait à nouveau rejeter Ahmadinejad. Cependant, la course au remplacement de Raïssi n’a pas encore attiré de candidat bénéficiant du soutien clair et écrasant de Khamenei.

___

L’écrivain d’Associated Press, Nasser Karimi, à Téhéran, en Iran, a contribué à ce rapport.