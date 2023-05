Élections en Grèce : économie, migration et scandales occupent une place importante dans un vote décisif

La Grèce se rendra aux urnes ce dimanche avec le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis et son parti de centre-droit Nouvelle Démocratie luttant pour tenir le centre de la politique grecque et européenne alors que les tensions éclatent avant le vote.

« Le Premier ministre Mitsotakis est une figure unique de la politique mondiale. Il incarne un centre droit qui semble s’être estompé dans la démocratie occidentale », a déclaré Endy Zemenides, directeur exécutif du Hellenic American Leadership Council, à Fox News Digital. « Ses références en matière de libre entreprise et de sécurité nationale ne surprendraient personne, mais ses positions sur le changement climatique, l’avortement, les droits des LGBTQ ne sont certainement pas reflétées par la droite politique dans d’autres pays. Tant dans le ton que dans le fond, il a évité le populisme que les durs La tentative de le décrire comme un personnage de type Orban est malhonnête et pourrait bien être motivée par la crainte qu’il puisse continuer à attirer des électeurs centristes comme il l’a fait en 2019. La poursuite d’un centre droit traditionnel (par opposition à une droite dure populiste) en Europe peut très bien reposer sur son succès électoral continu. »

Le principal parti d’opposition de gauche, Syriza, espère utiliser les récents scandales à son avantage et a même accusé le gouvernement Mitsotakis et la police grecque de collaborer avec des gangs criminels organisés, sapant l’État de droit et les valeurs démocratiques occidentales. Les accusations du chef de Syriza et ancien Premier ministre Alexis Tsipras augmentent l’intensité du cycle électoral dans une élection étroitement surveillée.

Le parti de Mitsotakis a jusqu’à présent un avantage sur Syriza. Les deux principaux partis centristes défendent fermement la position de la Grèce dans les institutions occidentales telles que l’OTAN et l’UE, tandis que les partis plus petits et plus marginaux d’extrême gauche et de droite restent ouvertement pro-russes.

La Russie cherche à exploiter le cycle électoral tumultueux de la Grèce et à creuser un fossé entre les principaux partis centristes. « Le résultat préféré de la Russie est l’instabilité politique en Grèce », a noté Zemenides.

« Une coalition qui comprendrait des personnalités ouvertement hostiles à la politique de sécurité occidentale traditionnelle pourrait empêcher la Grèce de poursuivre ses positions stridentes en faveur de l’Ukraine et contre la Russie », a-t-il averti.

Et même s’il ne semble pas que la Russie ait beaucoup d’intérêts en Grèce, la Grèce joue un rôle central dans l’est de la Méditerranée et est devenue un pont crucial pour aider l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie.

Dans la ville portuaire d’Alexandroupolis, le long de la mer Égée et près de la frontière avec la Turquie, du matériel militaire américain, notamment des armes et des chars, est livré et transféré en Ukraine pour combattre l’armée russe. La ville portuaire pourrait également être utilisée comme hub énergétique régional, ce qui permettrait à l’Europe de diversifier ses importations d’énergie et de devenir moins dépendante de la Russie.

Les responsables russes ont pris note et ont tiré la sonnette d’alarme. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, et le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ont tous deux fait part de leurs inquiétudes à la Grèce concernant l’utilisation de leur territoire pour expédier des armes à l’Ukraine. La Russie considère la dynamique du port d’Alexandrouplolis comme une menace, et la tension met en évidence la position vulnérable de la Grèce entre les États-Unis et la Russie.

« Les principaux canaux de portée culturelle de la Russie en Grèce passent par l’Église orthodoxe et les affinités de longue date entre les deux pays de la région, y compris la perception en Grèce de la défense par la Russie des revendications territoriales et de l’intégrité grecques sur les îles de la mer Égée », Donatienne Ruy, chercheuse associée au Centre d’études stratégiques et internationales, a déclaré à Fox News Digital.

En dépit d’être membre de l’UE et de l’OTAN, la société grecque a traditionnellement été un territoire quelque peu amical pour les intérêts russes, en particulier dans certains cercles conservateurs. Mais alors que Moscou détient une certaine sympathie parmi certains Grecs, d’autres disent qu’il ne faut pas en faire trop.

« La russophilie, en tant que tendance idéologique de la société grecque, pourrait être considérée comme une tendance traditionnelle minoritaire, bien que non négligeable, de l’opinion publique grecque, particulièrement liée aux couches les plus pauvres et les moins éduquées du pays », a déclaré Nikos Marantzidis, professeur de Des études balkaniques à l’Université de Macédoine, a déclaré à Fox News Digital.

Un autre gros problème est la Turquie, qui se rendra également aux urnes lors d’un second tour après que ni le président sortant Recep Tayyip Erdogan ni son principal adversaire, Kemal Kilicdaroglu, n’aient réussi à remporter 50 % des voix. La Grèce et la Turquie sont rivales depuis que la Grèce était sous l’empire turc ottoman. Des tensions persistent sur l’île de Chypre, qui a été séparée entre les communautés grecques et turques depuis l’invasion des Turcs en 1974. Il y a également eu des désaccords persistants sur les frontières maritimes et les revendications territoriales dans la mer Méditerranée et la mer Égée, Erdogan et ses alliés faisant souvent des menaces. contre son collègue membre de l’OTAN.

« Le gouvernement actuel a réussi à contrer les provocations de la Turquie au cours des quatre dernières années avec une dextérité diplomatique, y compris le discours du Premier ministre Mitsotakis à une session conjointe du Congrès ; des arrangements de défense – en particulier l’accord de défense mutuelle avec la France et le nouvel accord de défense mutuelle avec les États-Unis ; et un programme de réarmement agressif », a noté Zemenides.

Un autre gros problème est l’immigration clandestine. Mitsotakis a promis de construire une clôture frontalière le long de toute la frontière avec la Turquie pour endiguer le flux migratoire en provenance d’endroits comme la Syrie déchirée par la guerre. L’afflux de migrants en 2015 a entraîné une montée au pouvoir de gouvernements populistes et nationalistes à travers l’Europe en raison de la colère et du mécontentement du public face à la crise des migrants.

Un ressentiment persistant subsiste également à propos de la surveillance de masse des journalistes et des personnalités éminentes de l’opposition en 2021. Mitsotakis a survécu à un vote de défiance au Parlement au début de 2023, mais le scandale a porté un coup dur à son gouvernement, qui se débrouillait bien avec le public grec. à l’époque.

En plus du scandale des écoutes téléphoniques, il y a toujours une colère généralisée contre la mauvaise infrastructure de la Grèce, mise en évidence par un déraillement de train où un train de voyageurs et de marchandises est entré en collision frontale, tuant 57 personnes. Les foules sont descendues dans les rues d’Athènes pour exprimer leur frustration, et beaucoup reprochent au gouvernement actuel de ne pas améliorer les infrastructures en ruine de la Grèce.

Au crédit de Mitsotakis, l’économie s’est améliorée depuis la crise financière, mais les effets de l’inflation mondiale et la guerre de la Russie en Ukraine ont poussé les prix de l’énergie et le coût de la vie à des niveaux insupportables.

Zemenides attribue les politiques économiques du gouvernement actuel comme un facteur majeur dans le vote de dimanche. « La reprise économique de la Grèce n’a été rien de moins qu’un miracle. Pour beaucoup, cette élection vise à maintenir le progrès, à attirer davantage d’investissements comme ceux que Pfizer, Microsoft et JP Morgan ont fait récemment, et à faire du « mégacycle » prédit par Barclay une réalité. Il y en a d’autres (surtout les jeunes – qui souffrent encore d’un taux de chômage élevé) qui voteront dans l’espoir de pouvoir profiter davantage de cette ascension économique étonnante ou de rattraper ce qu’ils ont perdu pendant les années d’austérité économique … la croissance des salaires est essentielle ici. »

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a changé le ton et la politique de la politique grecque, la Grèce adoptant une position fermement pro-ukrainienne après le déclenchement des hostilités. Mitsotakis a fermement condamné l’invasion de la Russie et a rompu la politique de longue date consistant à impliquer la Grèce dans les conflits étrangers. La Grèce a été l’un des premiers pays à envoyer des armes à l’Ukraine et, plus récemment, en avril, le ministre grec de la Défense, Nikos Panagiotopoulos, a promis davantage d’aide à la sécurité pour l’Ukraine et a déclaré que la Grèce soutiendrait l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudrait.

La Grèce, sous le gouvernement Syriza de 2015 à 2019 et sous le gouvernement Mitsotakis, a continué à cultiver des liens plus étroits avec les États-Unis, cherchant également à étendre la coopération en matière de sécurité.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a été l’occasion pour les États-Unis d’intensifier leurs efforts en Méditerranée. En plus du port d’Alexandroupolis, qui dispose d’un aéroport et d’une caserne militaire, la base aérienne modernisée de Larissa permet aux États-Unis de patrouiller les frontières sud et est de l’OTAN, et la base militaire de Stefanovikeio offre un lieu où les forces américaines et grecques s’entraînent et mènent des exercices militaires conjoints. .

Quant à l’invasion russe, certains analystes affirment que le soutien indéfectible de la Grèce à l’Ukraine a ses limites, en particulier avec l’inflation galopante à travers le monde. George Andreopoulos, professeur de sciences politiques à la City University de New York, a déclaré qu’une grande partie de la population pense que l’UE doit reconsidérer sa politique de sanctions. Pas par sympathie pour les objectifs de la Russie, note Andreopolous, « mais parce qu’ils estiment que les implications économiques des sanctions ont eu un effet négatif sur les conditions de vie des citoyens ». Cela est cohérent avec plusieurs sondages qui identifient la hausse du coût de la vie comme le nombre -un sujet de préoccupation. »