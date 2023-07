Élections en Espagne : une Union européenne d’extrême droite pourrait être au coin de la rue

Commentez cette histoire Commentaire

Il y a cinq ans, le ministre espagnol des Affaires étrangères expliquait pourquoi son pays avait jusqu'ici résisté au chant des sirènes du populisme de droite. « Nous avons été vaccinés par le [Spanish] guerre civile et par les longues années de [Francisco] La dictature de Franco », m'a dit Josep Borrell dans une interview à Washington, affirmant que l'expérience turbulente de l'Espagne d'un régime antidémocratique et fasciste l'a inoculée du « virus » du nativisme ascendant et de l'illibéralisme observé chez certains de ses voisins européens.

Une demi-décennie plus tard, Borrell, aujourd’hui le plus haut diplomate de l’Union européenne, se demande peut-être si le continent – ​​et, en particulier, sa nation – a besoin d’une dose de rappel.

Les électeurs espagnols se rendent aux urnes dimanche lors d’une élection anticipée qui pourrait bien voir l’extrême droite revenir au pouvoir pour la première fois depuis l’ère de la dictature de Franco, qui est tombée il y a près d’un demi-siècle. Les sondages d’opinion montrent que l’establishment de droite, le Parti populaire (PP), devance les socialistes espagnols de centre-gauche, qui sont au pouvoir dans des gouvernements de coalition depuis huit ans. Mais s’il est mandaté pour former le prochain gouvernement, le PP aura probablement besoin du soutien de l’ultranationaliste Vox, un parti auquel certains politiciens du PP ont juré de ne jamais trouver de cause commune.

Vox est une faction qui a un peu plus d’une décennie. Il a émergé des franges d’extrême droite, imprégné d’une philosophie de traditionalisme catholique, d’animosité envers le séparatisme catalan et basque, d’antipathie envers la migration, de déni de la science du climat et de fureur idéologique contre les lois et les protections pro-féministes et pro-LGBTQ+ dans la société espagnole. Malgré l’aversion initiale du PP pour Vox, le parti de droite le plus dominant s’est allié ces dernières années avec ce dernier pour former une poignée de gouvernements locaux et régionaux.

Aujourd’hui, le brassage particulier de Vox entre les guerres culturelles du XXIe siècle et l’illibéralisme du XXe siècle lui a valu une base solide d’environ 10 à 15 % des voix espagnoles. C’est un bloc qui n’est plus en marge de la politique espagnole et qui pourrait déterminer le sort et l’agenda du prochain gouvernement du pays. C’est certainement l’avertissement du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, qui a exhorté les électeurs à ne pas porter les valeurs de l’ancien président Donald Trump ou de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro, tous deux extrémistes d’extrême droite, dans les couloirs du pouvoir à Madrid.

L’Espagne a été un modèle progressiste. Maintenant, l’extrême droite Vox a une chance de pouvoir.

Mais peu importe la politique outre-Atlantique. Les développements en Espagne ne marquent que le dernier chapitre, quoique peut-être le plus frappant, d’une histoire européenne plus vaste. Régulièrement, les partis d’extrême droite autrefois considérés comme hors de propos sont entrés dans le courant dominant du continent et, dans de nombreux endroits, exercent un véritable pouvoir. Les nationalistes illibéraux règnent déjà en Italie, en Pologne et en Hongrie, et soutiennent les gouvernements en Finlande et en Suède. L’extrême droite monte en flèche en Autriche et en Allemagne – où, de façon spectaculaire, de récents sondages montrent que l’Alternative pour l’Allemagne, ou AfD, dépasse les sociaux-démocrates au pouvoir et leurs alliés, les Verts.

Il n’y a pas de source unique pour l’élan de ces mouvements. Dans un récent essai du Journal of Democracy, le politologue allemand Michael Bröning a souligné un « effondrement de la confiance » dans les institutions politiques qui est « aggravé par un extraordinaire manque d’optimisme » ressenti par de nombreux citoyens européens, certainement en Allemagne. Dans un vide aussi sombre, les nativistes d’extrême droite offrent un appel plus simple et émotif que leurs homologues de l’establishment.

« Alors que le nationalisme à la voix douce des grands partis européens rendait impossible l’intégration du continent et l’édification d’une puissance publique continentale qui répondrait aux nombreuses inquiétudes des Européens, l’extrême droite est intervenue avec son nationalisme ethnique manifeste et agressif, offrant aux masses intimidées et confuses par les problèmes de l’ère moderne un refuge familier : la nation ethnique », ont écrit les universitaires italiens Lorenzo Marsili et Fabrizio Tassinari.

Pendant ce temps, l’extrême droite dans un certain nombre de pays européens a coopté ou supplanté le centre droit qui dominait autrefois. Le cas le plus illustratif est l’Italie, dont le Premier ministre Giorgia Meloni dirige un parti qui peut faire remonter sa lignée politique au mouvement néofasciste italien du XXe siècle. « La distinction entre ce qui est la droite dominante et ce qui est l’extrême droite est de moins en moins claire », a expliqué Pietro Castelli Gattinara, un universitaire italien de l’extrême droite, dans une interview l’année dernière. « Il est également plus difficile de distinguer le modèle européen de ce que nous voyons aux États-Unis et dans d’autres parties du monde, où de même, la distinction devient de moins en moins claire. »

Les nationalistes de droite marchent vers l’avenir en réécrivant le passé

Ce qui est plus clair maintenant qu’il y a, disons, une demi-décennie, c’est que l’extrême droite européenne se trouve plus proche de la puissance et de l’influence continentales. La semaine dernière, Meloni a participé virtuellement à un rassemblement Vox en Espagne, appelant à la solidarité entre les « patriotes » en Europe. « Il est crucial qu’une alternative conservatrice et patriotique soit établie », a-t-elle déclaré. « L’Europe doit reprendre conscience de son rôle et de son influence pour être un géant politique au lieu d’être un géant bureaucratique. »

Cette vision illibérale plus large de l’Europe n’est plus seulement un fantasme caché dans la démagogie des populistes marginaux ou le ressentiment noueux de politiciens comme le Premier ministre hongrois Viktor Orban. « Nous avons tendance à idéaliser l’UE comme un projet intrinsèquement progressiste, voire cosmopolite, ce qui la rend apparemment incompatible avec la pensée d’extrême droite », a écrit Hans Kundnani, chercheur principal à Chatham House, un groupe de réflexion basé à Londres. Mais, a-t-il poursuivi, cette foi implicite dans «l’expression du cosmopolitisme» de l’UE a peut-être aveuglé les analystes sur d’autres possibilités politiques, y compris l’adoption d’un projet européen davantage lié à ce qu’il appelle «l’ethnorégionalisme», ou une identité européenne étroite qui est liée à «l’idée de blancheur».

Kundnani a ajouté que les partis d’extrême droite défient également les hypothèses concernant leur incapacité à coopérer et à se coordonner sur la scène internationale, et, au lieu de cela, « semblent coopérer les uns avec les autres assez efficacement – et certains peuvent même être prêts à accepter une intégration plus poussée, par exemple sur la politique migratoire, à condition que ce soit à leurs conditions ».

Marsili et Tassinari sont d’accord : « Contrairement à l’euroscepticisme superficiel de ses précédentes incarnations, la nouvelle extrême droite européenne utilise de plus en plus l’Europe, ses institutions et son pouvoir de négociation supérieur à son avantage.

L’Espagne a pris la présidence tournante de l’Union européenne ce mois-ci. Il est tout à fait possible qu’un gouvernement soutenu par l’extrême droite soit bientôt en position de force pour faire avancer la politique à Bruxelles.