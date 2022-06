Élections en Colombie : Gustavo Petro et Rodolfo Hernández candidats à la présidentielle

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

BOGOTÁ, Colombie – Les Colombiens se rendent aux urnes dimanche pour une élection à enjeux élevés entre deux candidats populistes à la présidentielle promettant de transformer fondamentalement le pays. Il s’agit d’une élection présidentielle pas comme les autres dans l’histoire de la Colombie, une élection qui mettra à l’épreuve la démocratie ancienne mais fragile du troisième plus grand pays d’Amérique latine. Cela pourrait marquer le début d’un changement radical dans le modèle économique du pays, le rôle de son gouvernement et ses relations avec les autres pays de l’hémisphère, y compris les États-Unis, son allié le plus important.

Les électeurs ont crié pour un changement du statu quo. Ils exigent quelqu’un de radicalement différent du titulaire de droite, Iván Duque. Et pour la première fois, ils choisiront entre deux candidats présidentiels contestataires qui se sont présentés sans le soutien de la classe politique traditionnelle qui gouverne la Colombie depuis des générations.

Gustavo Petro, sénateur et ancien membre de la guérilla qui s’est engagé à remodeler le système économique pour élever les pauvres, pourrait devenir le premier président de gauche du pays, mettant fin à deux siècles de leadership de centre-droit. Rodolfo Hernández, un riche homme d’affaires et candidat étranger qui s’engage à éradiquer la corruption, pourrait envoyer le pays sur une voie imprévisible.

« Ce sont clairement deux candidats qui vont signaler et effectivement exécuter un changement avec les partis traditionnels, et dans certains cas avec des pierres angulaires importantes de notre système économique », a déclaré Sandra Botero, politologue à l’Université del Rosario en Colombie. «Je ne pense pas que nous ayons eu une élection aussi proche et où tant d’enjeux soient en jeu depuis des décennies. Peu importe qui gagne, nous semblons nous tenir à un moment critique. »

L’élection marque un nouveau coup porté à l’establishment politique en Amérique latine, où les électeurs ont cherché à punir les gouvernements en place pour la dévastation causée par la pandémie de coronavirus. Si Petro gagne, cela s’ajouterait à une vague de pays sud-américains regardant à gauche : Au Pérou, une augmentation de la pauvreté a contribué à propulser l’instituteur rural marxiste Pedro Castillo à la présidence l’année dernière. Au Chili, le modèle de marché libre de la région, les électeurs ont choisi cette année comme président Gabriel Boric, ancien militant étudiant de 36 ans. Et au Brésil, le plus grand pays d’Amérique latine, l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva est en tête des sondages pour renverser le président Jair Bolsonaro en octobre.

Les sondages montrent que les deux candidats sont à égalité, ouvrant la voie à une course serrée. Des campagnes de gauche et de droite ont porté des accusations de fraude électorale, et un récent échec dans le décompte des voix législatives a encore aggravé la méfiance à l’égard du système électoral du pays. Les craintes grandissent que le candidat perdant dimanche puisse contester les résultats et déclencher des troubles civils un an après que des manifestations historiques ont balayé le pays.

Mercredi, la police de plusieurs villes a arrêté des militants qui se tenaient en première ligne des manifestations de l’année dernière, les accusant de menacer de troubler l’ordre public autour des élections. Alejandra Barrios Cabrera, directrice de la Mission d’observation électorale de Colombie, a déclaré que les arrestations « pourraient finir par générer un effet contraire », enhardissant davantage les manifestants. « Les détentions démontrent la situation nerveuse dans laquelle se trouve le pays en ce moment », a-t-elle déclaré, mais a ajouté que les deux candidats ont déclaré qu’ils demanderaient une réponse pacifique.

Le vote intervient après le cycle électoral le plus violent depuis plus d’une décennie, au cours duquel les deux campagnes ont été menacées d’assassinat. Au moins 290 municipalités de Colombie courent un « risque élevé et extrême » de violence armée entourant les élections, a averti le bureau du médiateur colombien la semaine dernière.

Mais Javi López, l’Espagnol qui dirige la mission d’observation électorale de l’Union européenne en Colombie, a déclaré que le premier tour des élections du mois dernier s’était déroulé « de manière pacifique et calme ». Il a déclaré que le système électoral avait apporté d’importantes améliorations qui avaient aidé à « surmonter un climat de méfiance ».

Les électeurs choisiront entre deux visions concurrentes du changement pour le pays. Les deux candidats ont cherché à puiser dans la frustration généralisée dans un pays où plus de 40% des personnes vivent dans la pauvreté et près de la moitié ont du mal à trouver suffisamment à manger.

Petro, l’ancien maire de Bogotá qui en est à sa troisième course présidentielle, propose des politiques redistributives telles que la gratuité de l’enseignement supérieur et un système de santé public universel. Il dit qu’il augmenterait les impôts des 4 000 Colombiens les plus riches tout en établissant un salaire minimum pour les mères célibataires. Il prévoit de mettre fin à la nouvelle exploration pétrolière et de faire évoluer le pays vers les énergies renouvelables.

Hernández, l’ancien maire de Bucaramanga qui n’a jamais occupé ni brigué un mandat national, s’engage à lutter contre la corruption gouvernementale, à réduire les coûts et à réduire le déficit national.

Les deux candidats ont suggéré de déclarer l’état d’urgence pour faire avancer leurs programmes sans le soutien du Congrès. Et Petro et Hernández ont tous deux été accusés de tendances autoritaires à l’époque où ils étaient maires.

À Bogotá, Petro a supervisé une multitude de départs de personnel et a été critiqué pour avoir refusé d’écouter ses conseillers. Dans la ville moyenne de Bucaramanga, le grossier Hernández était connu pour avoir insulté ses employés et a déjà été suspendu pour avoir giflé un conseiller municipal. Hernández a également été accusé par le procureur général de la Colombie d’avoir indûment accordé des contrats de gestion des déchets au profit de son fils. (Il nie les accusations mais doit être jugé le mois prochain).

L’une ou l’autre présidence pourrait avoir de profondes implications pour le reste de l’hémisphère et pourrait remodeler le rôle du pays en tant que partenaire le plus stable des États-Unis dans la région. Les deux candidats ont critiqué la guerre commune des deux pays contre la drogue et ont soutenu une certaine forme de légalisation de la drogue. Ils ont critiqué la fumigation aérienne de la coca, la plante de base de la cocaïne. Et ils relanceraient les relations diplomatiques avec le Venezuela, un changement radical par rapport à l’approche agressive de l’administration Duque contre le gouvernement socialiste de Nicolás Maduro.

Petro a inquiété certains responsables américains en proposant une modification du traité d’extradition entre les deux pays et des accords de commerce extérieur. Hernández, quant à lui, a révélé peu de détails sur l’une de ses politiques, y compris son approche de la diplomatie. « C’est vraiment un saut dans l’inconnu en termes de relations bilatérales », a déclaré Kevin Whitaker, ancien ambassadeur américain en Colombie et maintenant membre du Conseil de l’Atlantique.

La campagne a notamment manqué de débats publics ces dernières semaines entre les deux candidats, après que Hernández ait refusé d’y participer. Après qu’un tribunal a ordonné aux candidats d’organiser un débat la semaine dernière, Hernández n’a accepté de se réunir que sous certaines conditions, notamment le contrôle des journalistes qui le modéreraient. Le débat n’a jamais eu lieu.

Au lieu de cela, la campagne chargée d’émotion de ces dernières semaines s’est souvent déroulée sur les réseaux sociaux, à travers de fréquents scandales et attaques sur Twitter et dans des vidéos virales sur le compte original TikTok de Hernández.

À Bucaramanga, la résidente Monica Cordero est « à 100% avec l’ingénieur », a-t-elle déclaré, faisant référence à Hernández. Cordero vit juste à côté d’un parc rénové à l’époque où Hernández était maire, un projet destiné à aider à améliorer le quartier à faible revenu environnant, mais qui est maintenant devenu une plaque tournante du crime et des trafics de drogue. Cordero continue de croire en Hernández, un homme qui, selon elle, « s’assure que l’argent aille aux pauvres ».

« Il montre toujours son visage », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas un politicien. »

Mais Luis Fernando Barrios, 21 ans, ne supporte pas le tempérament « explosif » d’Hernández, a-t-il déclaré alors qu’il votait au premier tour dans un quartier populaire de Bogotá. Il n’est pas non plus enthousiasmé par le style de Petro, mais il pense que le gauchiste est le seul candidat capable d’apporter un réel changement au pays.

L’étudiant en ingénierie, qui a participé à certaines des manifestations de l’année dernière, a déclaré que sa famille avait ressenti la pression de la crise économique de la pandémie. Son père est éleveur de bétail et sa mère travaille dans un entrepôt de vêtements. « Le coût de tout augmente, mais pas l’argent », a-t-il déclaré.