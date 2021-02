La Catalogne se rendra aux urnes dimanche pour une élection qui espère que Madrid renversera les séparatistes au pouvoir de la région.

Il y a plus de trois ans, ils n’ont pas réussi à rompre avec l’Espagne en organisant un référendum illégal.

Ce vote pourrait voir un niveau élevé d’abstentions alors que le pays affronte une troisième vague de pandémie.

Les autorités régionales ont intensifié les restrictions pour ralentir la flambée du nombre de cas après les vacances de Noël.

Et dans un geste très controversé, les personnes atteintes du virus ainsi que celles en quarantaine auront le droit de voter en personne dans la dernière heure avant la clôture du vote à 19h00 GMT.

Sur les 82 000 personnes qui ont été invitées à aider le personnel des bureaux de vote ce jour-là, près de 31 000 ont demandé à être récusées, malgré les promesses de recevoir des combinaisons de protection complètes.

Le gouvernement régional insiste sur le fait qu’il a mis en place toutes les mesures de santé et de sécurité nécessaires, imposant des tests d’antigène pour le personnel électoral, fournissant des bureaux de vote spacieux et bien ventilés et des mesures pour assurer la distanciation sociale.

Un bureau de vote « est vraiment beaucoup plus sûr que d’aller dans le métro ou dans un bureau pour travailler », insiste Ismael Pena Lopez, haut responsable électoral du gouvernement régional.

Lorsque les bureaux de vote ouvriront à 08h00 GMT dimanche, environ 5,5 millions d’électeurs seront éligibles à voter, bien que le taux de participation ne devrait pas dépasser 60%.

Au-delà de la crise sanitaire actuelle, le vote a été éclipsé par une amère division entre les factions séparatistes à la suite de l’échec de la candidature à l’indépendance de 2017 qui a déclenché la pire crise politique en Espagne depuis des décennies.

Le gouvernement catalan est dominé par les séparatistes depuis 2015 et le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sanchez espère que cette élection, la cinquième en une décennie, pourrait mettre fin à leur pouvoir.

S’il est lui-même arrivé au pouvoir en 2018 grâce en partie au soutien des séparatistes catalans, Sanchez n’a pas caché sa volonté de les retirer du pouvoir, objectif difficile à atteindre.

Même aujourd’hui, son gouvernement minoritaire compte toujours sur eux pour adopter des lois.

L’ancien ministre de la Santé, Salvador Illa, est le fer de lance de la tentative des socialistes de renverser les séparatistes lors des élections de dimanche, avec des sondages mettant son PSC (Parti socialiste de Catalogne) au coude à coude avec les partis indépendantistes.

Il est également possible que l’élection doive avoir lieu à nouveau.

Les sondages suggèrent qu’aucun des partis ne remportera une majorité pure et simple de 68 au parlement régional de 135 sièges, ce qui signifie que le résultat final dépendra de la conclusion d’un accord.

La formation d’un gouvernement « sera probablement assez difficile » et les perspectives d’une nouvelle élection « ne doivent pas être écartées », a déclaré Antonio Barroso, analyste au cabinet de conseil politique Teneo.

Bien que les partis séparatistes restent profondément divisés, les sondages suggèrent que la ligne dure JxC – « Ensemble pour la Catalogne » – et l’ERC plus modéré pourraient à nouveau concocter une majorité pour gouverner à nouveau.

La question principale est de savoir lequel des deux sortira le plus fort.