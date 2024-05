Élections en Afrique du Sud : les premiers résultats suggèrent que le pays est sur le point de connaître le plus grand changement politique depuis l’apartheid

Johannesbourg, Afrique du Sud

Les premiers résultats des élections en Afrique du Sud suggèrent que le parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), pourrait perdre sa majorité pour la première fois en 30 ans.

Avec des résultats de 22% des bureaux de vote à 16 heures, heure locale, le soutien à l’ANC s’élevait à 43,5%.

Le parti d’opposition officielle, l’Alliance démocratique (DA), a obtenu 24,7 % des voix, tandis que le parti d’extrême gauche des Combattants de la liberté économique (EFF) – un parti dissident de l’ANC – en a obtenu 8,9 %, selon les données de la commission électorale du pays.

Le groupe de recherche respecté CSIR modélisé l’ANC a remporté moins de 45 % des résultats du scrutin national jeudi en milieu de matinée.

Les responsables de la Commission électorale indépendante ont souligné que le décompte officiel pourrait prendre plusieurs jours et que le décompte de certaines circonscriptions électorales plus importantes pourrait prendre plus de temps.

Lors des élections précédentes, les résultats des zones rurales – où l’ANC possède d’importants bastions – sont arrivés plus tard, dopant les résultats du parti.

Une fois tous les votes comptés, si l’ANC reste en dessous de 50%, il sera contraint d’entrer dans une coalition avec un ou plusieurs partis. En fonction de la baisse de son soutien, il devra peut-être conclure un accord avec l’un des plus grands partis d’opposition, comme le DA ou l’EFF, pour rester au pouvoir.

Un autre parti dissident de l’ANC, le parti uMkhonto weSizwe (MK), dirigé par l’ancien président Jacob Zuma, semble être sur la bonne voie pour réussir dans le KwaZulu-Natal, la province côtière orientale où se trouve Durban. A 10 heures locales, il y recueillait 42,3% des voix contre 20,1% pour l’ANC.

Zuma – un critique féroce du leader actuel de l’ANC et du président sud-africain Cyril Ramaphosa – a été contraint de démissionner de son poste de leader en 2018 et a purgé un bref séjour en prison en 2021 pour outrage au tribunal. L’homme de 82 ans s’est vu interdire de se présenter aux élections parlementaires la semaine dernière après que la Cour constitutionnelle du pays a statué que cinq ans devaient s’être écoulés depuis l’exécution de sa peine. Son visage est cependant resté sur le bulletin de vote.

La commission électorale sud-africaine dispose de sept jours pour proclamer les résultats définitifs, conformément à la loi. Cependant, ils sont généralement annoncés plus tôt que cela. Cette année, la commission a fixé le dimanche 2 juin comme jour des résultats définitifs.

Si l’ANC perd sa majorité, il disposera de 14 jours après la proclamation des résultats définitifs pour former un nouveau gouvernement avant qu’un nouveau parlement doive se réunir pour élire le président de la nation.