Élections en Afrique du Sud : les premiers résultats placent l’ANC au pouvoir à court de majorité

JOHANNESBOURG (AP) – Résultats partiels Élections nationales en Afrique du Sud a placé le parti au pouvoir depuis longtemps, le Congrès national africain, bien en dessous de 50 % des voix alors que le décompte se poursuivait jeudi, et il pourrait être sur le point de perdre sa majorité pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir sous Nelson Mandela à la fin de l’apartheid en 2007. 1994.

Ce serait un changement capital pour l’Afrique du Sud, où l’ANC a dominé pendant les 30 années de sa jeune démocratie et est le seul parti au pouvoir que beaucoup aient connu.

L’ANC a obtenu, d’une certaine manière, le plus grand nombre de voix et était largement en avance dans les premiers résultats, comme prévu. Mais s’il ne parvient pas à obtenir une majorité, il devra peut-être former une coalition pour rester au gouvernement – ​​ce qui n’est jamais arrivé auparavant dans l’Afrique du Sud post-apartheid. Sans majorité, l’ANC aurait également besoin de l’aide d’autres partis pour réélire le président Cyril Ramaphosa pour un second mandat.

« Je pense que nous assistons à un changement massif dans la politique sud-africaine », a déclaré Susan Booysen, analyste politique et professeur émérite à l’Université du Witwatersrand à Johannesburg, sur la chaîne nationale SABC TV.

Avec environ 27 % des votes dépouillés, ce n’était encore qu’un premier tableau après les élections de mercredi. Les résultats définitifs devraient prendre des jours, la commission électorale indépendante ayant déclaré qu’ils seraient rendus d’ici dimanche, même s’ils pourraient arriver plus tôt.

Les Sud-Africains attendaient avec impatience de voir si leur pays, le économie la plus avancée, était sur le point d’entrer dans une nouvelle ère. Certains analystes ont déclaré que les résultats incomplets étaient déjà sans précédent en ce qui concerne l’ampleur l’ANC longtemps dominant était en dessous de la barre des 50% à ce stade du dépouillement.

Les résultats qui ont été annoncés provenaient d’un peu plus de 6 000 des plus de 23 000 bureaux de vote répartis dans les neuf provinces qui composent l’Afrique du Sud, et il restait un long chemin à parcourir dans le dépouillement. Les résultats partiels placent l’ANC à 43% des voix.

La pire performance de l’ANC lors d’une élection nationale est celle qu’il a remportée avec 57,5 ​​% lors de la dernière en 2019. Une projection d’une agence gouvernementale et de la SABC, basée sur les premiers résultats des votes, estime que l’ANC finirait avec environ 42 % cette fois-ci, une baisse de plus de 15 %, ce qui serait un résultat étonnant dans le contexte de l’Afrique du Sud.

L’ANC devrait probablement co-gouverner et trouver un partenaire de coalition si les prévisions se confirment, ce qui entraînerait l’Afrique du Sud vers l’inconnu. L’ANC a déclaré jusqu’aux élections de mercredi qu’elle était confiante dans sa capacité à conserver sa majorité et n’a donné aucune indication sur la manière dont elle pourrait former un gouvernement de coalition.

L’Afrique du Sud « devait élaborer une nouvelle direction, mais sans indication claire de quelle direction elle pourrait être », a déclaré Terry Tselane, président exécutif de l’Institut des services de gestion électorale en Afrique, un groupe de réflexion électoral. Il a qualifié cela de moment déterminant.

Cette élection était considéré comme un référendum direct sur le règne ininterrompu de l’ANCqui a libéré l’Afrique du Sud du régime oppressif et raciste de l’apartheid lors du célèbre vote multiraciale de 1994, mais a vu sa popularité diminuer régulièrement au cours des deux dernières décennies.

Le secrétaire général adjoint de l’ANC, Nomvula Mokonyane, a déclaré sur SABC : « Nous restons optimistes ».

Dans une autre interview, elle a déclaré que l’ANC considérait les premiers résultats comme meilleurs que certains ne l’avaient prévu.

« Tout le monde espérait que l’ANC (recevrait) entre 36% et 40%, et nous sommes certains que nous dépasserons cela », a déclaré Mokonyane.

Près de 28 millions de personnes sur une population de 62 millions d’habitants en Afrique du Sud étaient inscrites sur les listes électorales.

L’Afrique du Sud est peut-être le pays le plus avancé du continent, mais elle a du mal à résoudre une inégalité profonde qui a maintenu des millions de personnes dans la pauvreté des décennies après la fin de la ségrégation de l’apartheid. Cette inégalité et cette pauvreté généralisée affecte de manière disproportionnée la majorité noire qui représente plus de 80 % de la population du pays. L’Afrique du Sud a l’un des pires taux de chômage au monde, soit 32 %.

Les électeurs ont évoqué à plusieurs reprises le chômage ainsi que d’autres problèmes tels que les scandales de corruption de l’ANC, les problèmes liés aux services gouvernementaux de base et la criminalité très violente comme leurs principaux griefs.

L’ANC a été confrontée à une opposition plus forte que jamais lors de ce vote. Plus de 50 partis politiques ont été enregistrés pour participer, le plus grand nombre à une élection nationale, et bon nombre d’entre eux sont nouveaux. Une grande partie de l’opposition vote On s’attendait cependant à ce qu’il soit réparti entre un éventail de ces autres partis.

Les premiers résultats placent l’Alliance démocratique à environ 25 % des voix et le parti des Combattants de la liberté économique à environ 8 %. Ce sont les plus grands partis d’opposition d’Afrique du Sud. Les résultats partiels reflètent également l’impact immédiat possible du nouveau parti MK de l’ancien président Jacob Zuma, qui s’est retourné contre l’ANC qu’il dirigeait autrefois. Le Parti MK détenait la quatrième plus grande part du décompte anticipé lors de sa première élection et devenait un facteur important dans le retrait du soutien de l’ANC.

Les Sud-Africains votent pour des partis et non directement pour leur président lors des élections nationales. Ces partis obtiennent ensuite des sièges au Parlement en fonction de leur part des voix et les législateurs élisent le président. L’ANC a toujours eu une nette majorité parlementaire depuis 1994, le président a donc toujours été issu de l’ANC.

Le processus d’élection d’un président ne serait pas aussi simple si l’ANC perdait sa majorité.

La commission électorale a prédit une forte participation et cela s’est reflété dans les scènes de mercredi à travers le pays, alors que les Sud-Africains faisaient la queue toute la nuit pour faire leur choix. Les longues files d’électeurs serpentant dans les villes et les campagnes ont ravivé les souvenirs des élections définitives de 1994 qui ont changé un pays.

Alors que les bureaux de vote ont officiellement pris fin à 21 heures, le vote s’est poursuivi pendant des heures dans de nombreux endroits, les responsables ayant noté une vague tardive de bulletins de vote dans les grandes villes comme Johannesburg et Cape Town. La commission électorale a déclaré que les derniers votes ont eu lieu vers 3 heures du matin. Les règles stipulent que toute personne faisant la queue à un bureau de vote avant l’heure de fermeture doit être autorisée à voter.

La détermination des Sud-Africains à se démarquer dans le froid hivernal jusqu’au milieu de la nuit suggère que des millions de personnes ont compris à quel point cette élection pourrait avoir des conséquences.

« Je dirais sans aucun doute que nous assistons à un moment de changement », a déclaré Joleen Steyn-Kotze, spécialiste en chef de la recherche sur la démocratie au Conseil de recherche en sciences humaines d’Afrique du Sud.

