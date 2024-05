Élections en Afrique du Sud : le scrutin est sur le point d’apporter le plus grand changement politique depuis 1994

CAPE TOWN, Afrique du Sud (AP) — Sud-Africains je voterai mercredi décider si leur pays prendra la mesure politique la plus importante depuis le moment il y a 30 ans lorsqu’il a mis fin à l’apartheid et instauré la démocratie.

Ces élections nationales ne seront pas aussi importantes que celles organisées en Afrique du Sud en 1994 – peu l’ont été. Ensuite, Nelson Mandela a dirigé le Congrès National Africain parti à la victoire puisque les Sud-Africains noirs, majoritaires, ont été autorisés à voter pour la première fois. Il a officiellement mis fin à un demi-siècle de ségrégation raciale sous l’apartheid – un système violemment appliqué qui a suscité l’indignation du monde entier – et à des centaines d’années de domination de la minorité blanche.

Plus de 50 pays se rendront aux urnes en 2024

Mais si l’ANC gouverne encore en 2024, c’est au milieu d’un mécontentement croissant causée en grande partie par des niveaux élevés de chômage et de pauvreté. Cela pourrait amener une majorité de Sud-Africains choisir un autre parti cette semaine sur celui qui les a conduits à la liberté.

« Trente ans de démocratie sud-africaine ne signifie pas que nous devrions endurer une éternité sous l’ANC », a déclaré John Steenhuisen, le chef du principal parti d’opposition, l’Alliance démocratique, à l’approche des élections.

Toutefois, aucun changement ne devrait être radical.

Les répercussions possibles sont complexes car, même si plusieurs sondages donnent un soutien à l’ANC à moins de 50%, suggérant qu’il risque de perdre sa majorité pour la première fois, aucun parti d’opposition ne s’est levé en position de le dépasser. On s’attend toujours à ce que l’ANC soit le parti le plus important, loin devant un nombre croissant de mouvements d’opposition qui divisent le vote mécontent.

Mais sans majorité absolue, l’ANC devrait probablement conclure des accords ou des coalitions avec d’autres pour rester au gouvernement et se réélire. Le président Cyril Ramaphosa. Cela mettrait fin à sa domination politique sur Afrique du Sud post-apartheid et annoncent une nouvelle ère, où l’ANC cogouverne.

L’ANC a remporté six élections nationales successives, à commencer par celle qui a fait de Mandela le premier président noir en 1994. Mais après avoir obtenu près de 70 % des voix il y a 20 ans, il a connu une baisse constante du soutien tandis que l’Afrique du Sud est aux prises avec de profonds problèmes socio-économiques, dont certains sont des séquelles de l’apartheid.

L’ANC a également été critiquée pour les scandales de corruption qui l’ont tourmenté et pour ne pas s’attaquer le problème des crimes violents du pays. Il y a eu en moyenne 83 homicides par jour au cours des trois derniers mois de 2023. échec dans les services gouvernementaux de base Cette crise touche de nombreuses personnes dans ce pays de 62 millions d’habitants, avec des communautés, des villes et certaines parties des grandes villes se retrouvant sans eau ni électricité.

Le problème qui ressort, cependant, est le chômage et la pauvreté qui en résulte. Le taux de chômage officiel de l’Afrique du Sud est classé comme le pire au monde, à 32 %, et il est encore plus élevé – à 45 % – pour les jeunes âgés de 15 à 34 ans. Cela est en contradiction avec le statut du pays comme le plus avancé du continent africain. La Banque mondiale estime que plus de la moitié des Sud-Africains vivent en dessous du seuil de pauvreté.

« Ensemble, nous ferons plus et nous ferons mieux », a déclaré le chef de l’ANC, Ramaphosa, dans ce qui est presque devenu une devise du parti. Lors du dernier grand rassemblement de l’ANC ce week-end, il a déclaré que l’ANC représentait toujours les aspirations du peuple sud-africain et a promis de donner la priorité aux programmes d’emploi et d’étendre le soutien social aux millions de personnes qui dépendent des subventions gouvernementales.

L’ANC affirme qu’il est le seul parti capable de gouverner efficacement l’Afrique du Sud et, bien qu’il soit sans aucun doute confronté à son plus grand défi électoral, les analystes soulignent qu’il dispose de la machine de campagne populaire la plus efficace et qu’il bénéficie du soutien traditionnel des Sud-Africains plus âgés et de ceux des zones rurales, des voix qui bénéficient généralement de moins de temps d’antenne. La possibilité que l’ANC s’accroche à sa majorité n’est pas exclue.

L’élection aura lieu en une journée, avec près de 28 millions de personnes inscrites sur les listes électorales dans les neuf provinces du pays. Ils décideront de la composition du Parlement national mais aussi des législatures provinciales. Plus de 50 partis sont enregistrés pour se présenter aux élections nationales, un nombre record, et candidats indépendants ont été autorisés à se présenter pour la première fois.

Les Sud-Africains ne votent pas directement pour leur président, mais plutôt pour des partis. Ces partis obtiennent des sièges au Parlement en fonction de leur part des voix nationales et les législateurs élisent le président, qui a toujours été issu de l’ANC en raison de sa majorité parlementaire.

Un peu plus de 80 % des Sud-Africains sont noirs, mais c’est un pays multiracial, avec un nombre important de personnes blanches, d’origine indienne ou d’origine ethnique biraciale. Mandela a qualifié l’Afrique du Sud de « nation arc-en-ciel » alors qu’il tentait d’exploiter cette diversité pour créer une nouvelle unité après l’apartheid.

Mais trois décennies plus tard, la pauvreté affecte encore de manière disproportionnée la majorité noire. Bien qu’ils soient fortement en désaccord sur la politique et ne soient nullement unis, les principaux partis d’opposition, du centriste DA à l’extrême gauche Combattants de la liberté économique et le nouveau parti MK de l’ancien président Jacob Zuma, répètent un thème : l’ANC n’a pas tenu sa promesse de 1994, lorsqu’il a remporté la victoire sous le slogan « Une vie meilleure pour tous ».

L’attrait décroissant de l’ANC est visible plus clairement parmi les jeunes, les Sud-Africains de la tranche d’âge de 15 à 34 ans qui n’ont pas connu l’apartheid ou n’en ont aucun souvenir et dont beaucoup sont désormais électeurs. Cette élection pourrait donner la parole à une nouvelle génération, consciente de l’apartheid et du rôle de l’ANC pour le vaincre à travers les histoires racontées par leurs parents et grands-parents, mais qui ne voit pas en quoi cela les aide trois décennies plus tard.

« Les jeunes ne sont pas nés, nous ne pouvons donc pas leur parler de leur lutte pour la liberté », a déclaré Simphiwe Mpungose, un organisateur provincial du nouveau parti MK. « Ils sont préoccupés par ce qu’ils voient maintenant. »

Les rédacteurs d’Associated Press Mogomotsi Magome à Johannesburg et Farai Mutsaka à Durban, en Afrique du Sud, ont contribué.

