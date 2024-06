Élections en Afrique du Sud : l’ANC perd sa majorité de 30 ans

JOHANNESBOURG (AP) – Le Congrès National Africain Le parti a perdu sa majorité parlementaire lors d’un résultat électoral historique samedi qui place l’Afrique du Sud sur une nouvelle voie politique pour la première fois depuis la fin du système d’apartheid de la minorité blanche il y a 30 ans.

Avec près de 99 % des votes dépouillés, le ANC autrefois dominante avait obtenu un peu plus de 40 % aux élections de mercredi, bien en deçà de la majorité qu’il détenait depuis le célèbre vote toutes races de 1994 qui a mis fin à l’apartheid et l’a porté au pouvoir sous Nelson Mandela. Les résultats définitifs doivent encore être officiellement déclarés par la commission électorale indépendante qui a organisé les élections.

Alors que les partis d’opposition l’ont salué comme une avancée majeure pour un pays aux prises avec une pauvreté et des inégalités profondes, l’ANC est resté, d’une certaine manière, le plus grand parti, mais il devra désormais rechercher un ou plusieurs partenaires de coalition pour rester au gouvernement et réélire le président Cyril Ramaphosa. pour un deuxième et dernier mandat. Le Parlement élit le président sud-africain après les élections nationales.

Le résultat a mis fin à la domination de l’ANC sur la jeune démocratie sud-africaine pendant trois décennies, mais la voie à suivre s’annonce compliquée pour L’économie la plus avancée d’Afriqueet il n’y a pas encore de coalition sur la table.

Le principal parti d’opposition, l’Alliance démocratique, obtient environ 21 % des voix. Le nouveau Parti MK de l’ancien président Jacob Zuma, qui s’est retourné contre l’ANC qu’il dirigeait autrefois, est arrivé troisième avec un peu plus de 14 % des voix lors de la première élection à laquelle il a participé.

Quels partis l’ANC pourrait-il approcher co-gouverner est désormais une priorité urgente, étant donné que le Parlement doit siéger et élire un président dans les 14 jours suivant la proclamation officielle des résultats finaux des élections. De nombreuses négociations s’annoncent et elles s’annoncent compliquées.

Le parti MK a déclaré que l’une de ses conditions à tout accord était que Ramaphosa soit démis de ses fonctions de leader et de président de l’ANC.

« Nous sommes prêts à négocier avec l’ANC, mais pas avec l’ANC de Cyril Ramaphosa », a déclaré le porte-parole du Parti MK, Nhlamulo Ndlela.

Plus de 50 soirées a contesté les élections nationales, mais étant donné l’éloignement de la majorité de l’ANC, il est probable qu’il devra s’adresser à l’un des trois principaux partis d’opposition.

MK et l’extrême gauche Combattants de la liberté économique ont appelé à la nationalisation de pans de l’économie. Le centriste Alliance démocratique est considéré comme un parti favorable aux entreprises et les analystes affirment qu’une coalition ANC-DA serait plus bien accueillie par les investisseurs étrangers.

Malgré l’incertitude, Partis d’opposition sud-africains ont salué la nouvelle situation politique comme un changement indispensable pour ce pays de 62 millions d’habitants, qui est le plus développé d’Afrique mais aussi l’un des plus inégalitaires au monde.

L’Afrique du Sud connaît une pauvreté généralisée et des niveaux de chômage extrêmement élevés et l’ANC a lutté pour élever le niveau de vie de millions de personnes. Le taux de chômage officiel est de 32 %, l’un des plus élevés au monde, et la pauvreté touche de manière disproportionnée les Noirs, qui représentent 80 % de la population et sont au cœur du soutien de l’ANC depuis des années.

L’ANC a également été blâmée – et apparemment punie par les électeurs – pour un échec dans les services gouvernementaux de base. qui impacte des millions et laisse de nombreuses personnes sans eau, sans électricité ou sans logement convenable.

« Nous disons depuis 30 ans que le moyen de sauver l’Afrique du Sud est de briser la majorité de l’ANC et nous l’avons fait », a déclaré le chef de l’Alliance démocratique, John Steenhuisen.

Près de 28 millions de Sud-Africains se sont inscrits sur les listes électorales et le taux de participation devrait avoisiner les 60 %, selon les chiffres de la commission électorale indépendante qui organise les élections.

___

Imray a rapporté du Cap, en Afrique du Sud.

___

Actualités AP Afrique : https://apnews.com/hub/africa