Élections écossaises: comment les dirigeants ont fait lors de leur dernier débat

Invités poliment à ne pas se parler pendant les 70 minutes suivantes, les dirigeants des cinq plus grands partis d’Écosse ont tous accepté – et pendant les 40 premières minutes environ, ils se sont généralement comportés d’eux-mêmes.

Leur dernier débat avant les élections de jeudi a commencé avec la réponse Covid-19 engloutissante et le rétablissement naissant, est entré dans les mauvaises herbes de la politique de protection sociale, puis a fait un détour par une question bizarre sur un Royal Yacht à la question constitutionnelle, à quel point le la politesse du soir s’est désintégrée.

Aucun de ceux sur scène n’a dit quoi que ce soit de profondément surprenant, aucun d’entre eux ne comptera comme un échec personnel. Ce qui compte vraiment, c’est l’impression qu’ils laisseront dans l’esprit de l’électorat. Alors, avec leur dernière chance, quel genre de performances ont-ils donné?

Nicola Sturgeon, SNP

La première ministre sortante est réputée pour sa capacité à tenir le coup sur une scène de débat et a essentiellement réussi le même exploit cette fois-ci. Pourtant, elle s’est retrouvée dans quelques endroits délicats, dont beaucoup étaient inévitables à ce stade.

«N’oublions pas que du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale», a-t-elle déclaré très tôt, «le Service national de santé est né» – seulement pour se demander pourquoi il a fallu une pandémie pour forcer les améliorations qu’elle et son parti promettent. quand ils dirigent le pays depuis des années.

Il était clair qu’elle s’était préparée à éviter cette ligne d’attaque en qualifiant ses propres réponses de «candides», un mot qu’elle a soigneusement déployé en parlant des erreurs de la pandémie et de la possibilité d’augmenter les impôts au prochain parlement.

Mais même si elle a beaucoup à répondre après plus d’une décennie au sommet de l’élite du pouvoir écossais, Mme Sturgeon s’est seulement retrouvée tenue près du feu sur l’indépendance, un sujet où elle ne pourrait pas être plus pratiquée. Insistant sur le fait qu’elle n’agirait pas précipitamment et insisterait pour un référendum le plus tôt possible – au lieu de cela, promettant de défendre la cause nationaliste par «persuasion patiente» – elle a déclaré que les électeurs qui la soutiennent mais ne veulent pas d’un deuxième référendum devraient être «en sécurité dans la connaissance que nous sortir de cette crise est ma priorité ».

Que les électeurs en question la croient est une autre affaire.

Douglas Ross, conservateurs

En tant qu’ambassadeur du gouvernement de Boris Johnson et député de Westminster pour démarrer, Douglas Ross n’est pas dans une position confortable – pas compte tenu de l’impopularité spectaculaire du Premier ministre en Écosse et des retombées du Brexit, ce que le modérateur lui a rappelé, a frappé la cuisine écossaise et boire les exportateurs dur.

«Souhaitez-vous présenter des excuses à ceux, en particulier dans l’industrie de la pêche, à qui on a promis une mer d’opportunités?», Lui a-t-on demandé; il n’a pas dit non, mais il ne s’est pas non plus excusé, disant à la place que le gouvernement doit «travailler avec» eux. Beaucoup de ses réponses étaient tout aussi détournées. Pourquoi ne pas garantir un revenu minimum pour les soignants, on lui a demandé: «Parce que nous devons regarder cela dans le cycle», a été la réponse.

De toute évidence, il attendait sa chance d’entraîner Mme Sturgeon dans une bagarre d’indépendance, et quand il a finalement eu sa chance, il est allé à fond sur l’idée que si M. Johnson n’accordait pas l’ordre de l’article 30 dont elle avait besoin pour une pleine action. référendum, elle et son parti organiseront un «chat sauvage». Cela la secoua à peine, car tout ce qu’elle avait à dire en réponse était «non»; la vraie question, comme pour tout ce qui concerne l’indépendance, est de savoir quel leader les électeurs veulent croire.

Un point un peu plus subtil qu’il a réussi à faire valoir est que, étant donné que la première ministre a passé sa carrière à poursuivre la cause de l’indépendance d’une manière ou d’une autre, elle est étonnamment évasive lorsqu’elle est interrogée sur les problèmes les plus fondamentaux auxquels un pays nouvellement indépendant serait confronté. Dans la mesure où cela est vrai, ce sera un problème sérieux pour toute future campagne d’indépendance.

Mais l’obstacle rencontré à nouveau par M. Ross était que Mme Sturgeon est à peu près assez bonne sous la pression pour que, là où elle devient évasive ou vague, elle semble toujours plus pragmatique que furtive. Si le but de M. Ross était de faire paraître la première ministre suspecte dans ses motivations, il n’est pas allé bien loin.

Patrick Harvie, verts écossais

Parfois presque nerveux, le co-chef des Verts écossais s’est positionné comme un pom-pom girl idéologique pour l’indépendance qui n’avait aucune patience pour les impulsions modératrices des nationalistes qui dirigent réellement le pays.

Cela n’a pas aidé Douglas Ross dans ses efforts pour qualifier Mme Sturgeon de machiavélique, et cela semblait en fait lui faire perdre la pression – ceci pendant ce qui aurait pu être la dernière chance des autres partis de la ternir comme une nationaliste insatiable.

Comme il l’a expliqué dans son pupitre, le zèle de M. Harvie pour l’indépendance est en fait enraciné dans l’internationalisme. Il a raconté avec tristesse comment, en 1945, un projet a commencé sur le continent européen qui a sauvé des générations de jeunes envoyés dans les tranchées pour s’entre-tuer, et a fait rage que l’Écosse en ait été retirée.

Il a raconté l’histoire avec passion et émotion. Mais lorsqu’on lui a demandé quelle monnaie une Écosse indépendante utiliserait, il a émis une note d’optimisme indépendant: «Le but de l’indépendance est de donner à l’Écosse la capacité de faire de grands choix économiques … et sans monnaie indépendante, je pense que vous n’avez pas la capacité de prendre ces décisions. »

Frappant beaucoup plus hardiment que le SNP, ces mots auraient pu être arrachés de la bouche de Michael Gove à l’été 2016.

M. Harvie a en fait présenté lui-même la comparaison Brexit-indépendance à un moment donné, bien que l’inverse, insistant sur le fait que le cas d’indépendance de 2014 était beaucoup plus spécifique que celui présenté pour le Brexit deux ans plus tard. Poussé à savoir si le message de «reprendre le contrôle» n’était pas juste un peu trop similaire pour le confort, il a insisté sur le fait que les deux n’avaient rien en commun.

Willie Rennie, libéraux démocrates

De loin le plus détendu des dirigeants à la fois physiquement et vocalement, M. Rennie avait également le moins à perdre compte tenu de la faiblesse actuelle des attentes pour son parti.

Soulignant les nombreuses façons dont le SNP aurait prétendument laissé tomber l’Écosse selon ses propres normes – en particulier en matière de santé et d’éducation -, il a maintes fois insisté sur le fait qu’une majorité indépendantiste gaspillerait la période de récupération post-Covid en obsédant la Constitution. question.

Au lieu de cela, semblait-il argumenter, c’est le moment de la compétence technocratique et de la modération politique alors que les systèmes publics écossais sont restaurés et reconstruits. Ce zèle pour la pondération se situe assez étrangement avec le penchant des libéraux démocrates pour les grandes idées, notamment leur proposition actuelle de signature d’un revenu de base universel. Étant donné la chance de frapper ce tambour, M. Rennie à nouveau à la prudence et à la patience. «Un énorme travail doit être fait pour s’assurer que cela peut être mis en œuvre efficacement.»

Si les Lib Dems veulent se démarquer (et sortir des seuls chiffres des sondages), ils devront frapper plus fort que cela.

La meilleure réplique que M. Rennie a atterri toute la nuit était probablement sur l’indépendance, où il a essayé de parler au nom des millions de téléspectateurs assis consciencieusement pendant le match de tireur d’élite Sturgeon-Ross. «Je ne veux pas que ce soit l’argument des cinq prochaines années», a-t-il déclaré tristement. Mais comme pour la plupart de la nuit, il a oublié de rappeler immédiatement et explicitement à tout le monde qu’ils pouvaient voter libéral-démocrate à la place.

Anas Sarwar, travail

Anas Sawar n’est en poste que depuis deux mois, mais il a l’air aussi assuré que Douglas Ross – c’est-à-dire stable sur ses pieds mais détectable sous la pression. Mais il est surclassé par M. Ross lorsqu’il s’agit de débats réels. Il n’a pas réussi à mettre autant de pression qu’il le souhaitait sur l’actuel premier ministre: l’une de ses répliques répétées contre l’esturgeon, «vous ne pouvez pas mener la reprise et diriger la moitié du pays en même temps», avait moins de sens. dans la salle qu’il ne devait en avoir sur le papier, et cela ne fit pas tourner la discussion dans sa direction.

À un moment donné, il a profité d’une occasion pour peser sur l’indépendance pour se mettre en contact avec M. Ross. «Il ne s’intéresse qu’à sauver sa peau», a-t-il dit, «pas à sauver le syndicat». Une ligne nette, peut-être – mais tout ce que cela a vraiment fait était de donner une pause à Mme Sturgeon au moment où la syndicaliste dure de la soirée commençait à l’embrouiller.

Son vrai problème, il faut le dire, n’est pas de sa propre initiative. Le Parti travailliste écossais tente de revenir sur le devant de la scène après des années à la dérive, et n’a pas encore été en mesure d’implanter sa propre parcelle. Mais sur une scène encombrée où toutes les parties sont obligées de trouver leur propre triangulation entre les questions écossaises, britanniques et internationales, M. Sarwar n’a rien livré de distinctif.

Quand il a insisté sur le fait que «je m’en fiche que quelqu’un vote oui ou non», il voulait probablement paraître audacieux et assertif – mais au lieu de cela, il semblait s’éloigner de la plus grande question en Écosse, une question à laquelle le Parti travailliste a longtemps lutté. manipuler.