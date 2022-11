Élections de mi-mandat : problèmes de suivi aux urnes

Bisbee, Arizona, le siège du comté de Cochise, qui avait l’intention de compter manuellement ses bulletins de vote pour les élections de cette année. Le crédit… Paul Ratje pour le New York Times

BISBEE, Arizona – Un juge du comté de Cochise en Arizona a statué lundi que le comté ne pouvait pas procéder à un plan pour compter les bulletins de vote à la main lors des élections de cette semaine.

C’est le deuxième revers en deux semaines pour les efforts républicains d’utiliser de tels décomptes pour vérifier les résultats des élections de cette semaine. Les avocats démocrates et des libertés civiles ont combattu de tels plans, arguant qu’ils pourraient en fait permettre à une poignée de responsables locaux de perturber la certification des résultats des élections dans des États entiers.

Les partisans des audits ont fait valoir qu’ils sont nécessaires pour apaiser la méfiance généralisée à l’égard du système électoral que de nombreux politiciens républicains ont encouragée depuis les élections de 2020.

“Nous avons 50% de notre pays qui ne fait pas confiance à nos élections, qui ne fait pas confiance aux machines à voter”, a déclaré Bryan Blehm, avocat du conseil de surveillance du comté de Cochise, lors d’une audience vendredi devant la Cour supérieure du comté. dans le siège du comté, Bisbee.

Cette affaire constituait une bataille par procuration dans la lutte plus large sur le système électoral national, un statut évident dans les équipes juridiques qui se sont réunies au petit palais de justice Art déco de Bisbee vendredi matin.

Représentant les plaignants, une organisation étatique qui fait pression pour les retraités, était Lali Madduri, une avocate du cabinet de Marc Elias, l’éminent avocat des élections démocrates. M. Blehm, basé à Phoenix, représentait auparavant Cyber ​​Ninjas, l’entrepreneur au centre de l’enquête partisane sur les résultats des élections du comté de Maricopa, en Arizona, l’année dernière – un événement marquant dans le mouvement pour annuler les élections de 2020 même si le l’audit lui-même a finalement confirmé la victoire du président Biden.

Il est peu probable qu’il y ait beaucoup de doute réel sur le résultat des élections générales de cette année dans le comté de Cochise, dont les 126 000 habitants ont voté avec une marge de près de 20 points pour Donald J. Trump en 2020.

Mais au cours de l’année écoulée, les militants de droite qui se sont initialement mobilisés autour de la cause de l’annulation des élections de 2020 sur la base des fausses déclarations de victoire de M. Trump ont de plus en plus tourné leur attention vers les comtés ruraux résolument rouges. Là-bas, ils pensent que les élus républicains locaux seront plus réceptifs à leurs appels à des audits des élections passées et futures – des enquêtes qui, espèrent-ils, donneront une impulsion à des mesures similaires dans des comtés urbains et suburbains plus étroitement contestés.

Dans le comté de Nye, dans le Nevada, les commissaires de comté républicains ont ordonné un décompte manuel des voix après que d’éminents négationnistes des élections nationales les aient exhortés à le faire. Ce décompte a été interrompu le 28 octobre après qu’une action en justice a été déposée par l’État affilié à l’American Civil Liberties Union.

Tom Crosby, qui siège au conseil de surveillance du comté de Cochise, a déclaré que l’impulsion pour le décompte manuel proposé par son propre comté était un groupe d’activistes locaux, qui avaient été inspirés par l’activité entourant les élections de 2020 dans l’État.

“Lorsque Giuliani est venu parler à l’Assemblée législative fin novembre 2020, il y avait des gens qui disaient que les machines pouvaient être piratées à partir de satellites, depuis l’espace”, a déclaré M. Crosby.

(Rudolph W. Giuliani, qui représentait alors la campagne présidentielle de M. Trump dans ses contestations judiciaires postélectorales, a rencontré officieusement les législateurs républicains de l’État à Phoenix en novembre. À l’époque, il faisait la promotion d’une théorie du complot circulant en ligne selon laquelle un entrepreneur militaire italien avait utilisé des satellites. Les responsables du ministère de la Défense ont enquêté sur l’allégation à la demande de M. Trump et ont conclu qu’elle était « manifestement absurde ».)

“Je ne pense pas qu’en 2020, les machines du comté de Cochise aient été dérangées”, a déclaré M. Crosby. “Il y a d’autres personnes qui disent:” Oh, ils pourraient être manipulés, vous ne pouvez tout simplement pas le dire. Donc je ne sais tout simplement pas.

Lors d’une réunion le 24 octobre, les trois superviseurs de Cochise ont voté 2 contre 1 selon les lignes de parti pour poursuivre un décompte manuel. La décision allait à l’encontre de l’avis du bureau du secrétaire d’État et du procureur du comté.

Les deux superviseurs républicains, M. Crosby et Pamela Judd, ont depuis retenu M. Blehm comme avocat du conseil dans l’affaire.

« Ma question fondamentale est : pourquoi ne pouvons-nous pas auditer nos élections ? » dit M. Blehm.

L’Arizona et d’autres États exigent le comptage manuel d’un échantillon aléatoire de bulletins de vote déposés afin de vérifier l’exactitude du comptage automatique. La question dans le comté de Cochise était de savoir si les lois et les directives officielles prescrivant cet audit limité permettaient également un décompte manuel de tous les bulletins de vote exprimés. Casey F. McGinley, un juge de la Cour supérieure du comté, a statué à son avis que non.

M. Crosby a déclaré que le conseil du comté consulterait ses avocats sur l’opportunité de faire appel. “Je ne pense pas que les actions du conseil d’administration étaient illégales”, a-t-il écrit dans un e-mail lundi soir.