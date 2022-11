Élections de mi-mandat en Arizona 2022 : qui est Kari Lake ?

Kari Lake – ancienne présentatrice de nouvelles et actuelle candidate au poste de gouverneur du GOP en Arizona – a passé l’année à augmenter dans les sondages et est maintenant pratiquement à égalité avec son adversaire démocrate, la secrétaire d’État de l’Arizona Katie Hobbs.

Lake, une néophyte politique, a rapidement attiré l’attention nationale pour son style combatif, sa rhétorique anti-médias et son dévouement à la fausse affirmation de l’ancien président Donald Trump selon laquelle il a remporté les élections de 2020. Ces qualités lui ont valu de nombreux profils dans des publications locales et nationales, et l’attention des dirigeants républicains.

Trump l’a félicitée et approuvée. L’actuel gouverneur républicain de l’Arizona, Doug Ducey, qui a fait campagne contre elle lors des primaires, la soutient maintenant. Le rédacteur en chef de la National Review, Rich Lowry, l’a qualifiée de “prochaine star républicaine”.

“Ce n’est pas fou de penser qu’elle serait sur une liste de vice-présidents de Trump”, a déclaré Tim Miller, un stratège anti-Trump du GOP à l’Atlantique, dans ce qui est devenu un refrain commun.

Lake pourrait bien gagner sa course mardi. Pour en savoir plus sur elle, Aujourd’hui expliquéNoel King s’est entretenu avec un expert du lac Kari : Stacey Barchenger de la République de l’Arizona, journaliste politique de l’État, qui a déclaré à King : « Ma vie consiste à couvrir la course au poste de gouverneur.

Noël Roi

Parlez-moi du lac Kari.

Stacey Barchenger

Kari Lake a 53 ans. Elle est mère de deux enfants, connue ici en Arizona pour sa carrière, pendant 22 ans en tant que présentatrice de nouvelles télévisées ici à Phoenix sur Fox 10.

Puis, en mars 2021, elle a publié une vidéo disant qu’elle ne croyait plus au journalisme qu’elle faisait, qu’il ne capturait pas avec précision les Arizonans. Et elle a publiquement démissionné de son poste.

Trois mois plus tard, elle annonce sa candidature au poste de gouverneur de l’Arizona. Elle obtient l’approbation de l’ancien président Donald Trump. Il est indéniable qu’ils ont tous les deux une sorte de charisme particulier. Il parle d’elle dans un langage très élogieux. Tout au long de la campagne électorale, elle a en quelque sorte eu ce style de dire n’importe quoi que je pense vraiment que beaucoup de gens identifient comme quelque chose que Trump a en quelque sorte défendu.

L’une des choses qui rend Kari Lake si unique est qu’elle s’est tournée vers son ancienne profession et l’a franchement très bien fait d’une manière qui parle vraiment aux électeurs. C’est juste l’une des choses qui font d’elle une candidate si fascinante, franchement.

Noël Roi

Une autre chose qui la rend fascinante est le fait que Kari Lake était autrefois une démocrate enregistrée. Elle a déclaré dans le passé qu’elle avait voté pour la présidence de Barack Obama en raison de sa promesse de mettre fin aux guerres en Irak et en Afghanistan. Et puis quelque chose a évidemment changé.

Stacey Barchenger

Il y a une perception là-bas qu’elle est devenue conservatrice juste pendant la campagne. Je ne pense pas que ce soit vrai. Si vous regardez ses dernières années chez Fox 10, elle faisait des commentaires qui ont eux-mêmes fait la une des journaux. Il y avait une grande poussée en Arizona pour le financement des écoles publiques. Et elle a affirmé que c’était en fait comme cette opération secrète pour légaliser la marijuana, ce qui n’était pas le cas.

Le lac Kari est probablement [now] surtout connue pour sa position sur les élections de 2020. Elle a dit qu’elle croyait que Trump avait gagné l’Arizona, bien qu’il ne l’ait pas fait.

Elle continue d’affirmer que les procédures électorales ici en Arizona n’ont pas été suivies, que les bulletins de vote ont été reçus en retard ou soulèvent des inquiétudes concernant des problèmes de chaîne de garde qui ont tous été démystifiés. Au-delà des élections, elle a fait des déclarations qui ont vraiment découragé certaines personnes.

Elle était à un événement où elle a en quelque sorte fait la lumière sur l’attaque contre Paul Pelosi. Cela a été bien accueilli par la foule devant laquelle elle se trouvait, mais a certainement suscité une controverse depuis lors sur le fait de faire la lumière sur une terrible attaque.

Noël Roi

C’est ainsi qu’elle acquiert la réputation d’être la candidate qui dira n’importe quoi. Et cela l’a vraiment rendue distinctive, même en 2022 quand il semble que tout le monde dira n’importe quoi.

Stacey Barchenger

En août, elle était à un rassemblement ici avec le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Et tous les deux sont certainement considérés comme des étoiles montantes de la politique républicaine avec des aspirations futures potentielles. Mais il y a eu ce moment où Kari parlait de son genre de style et elle a fait référence à cette phrase, [saying, “I’ll tell you what he’s got. I don’t know if you’ve heard of this but he’s got BDE. Anybody know what that means?”]

Ce n’est certainement pas quelque chose que j’ai jamais entendu dire par un politicien. Et je veux dire, elle ne l’a pas dit depuis. Donc, comment ça a joué, je pense, c’est révélateur.

Noël Roi

Où en est Kari Lake sur les questions qui préoccupent vraiment les gens en Arizona ?

Stacey Barchenger

En ce qui concerne l’économie, elle a un plan pour travailler avec la législature pour empêcher les municipalités de facturer des taxes sur l’épicerie et le loyer.

Elle place la sécurité des frontières au premier plan de sa campagne. Kari a dit qu’elle sécuriserait la frontière. Et en septembre, elle était à un événement pour parler des cartels frontaliers qui font le trafic de personnes et de drogue et de ce qu’elle va faire. Et vient de citer directement les propos controversés de Donald Trump. [“They are bringing drugs. They are bringing crime. And they are rapists. And that’s who’s coming across our border. That’s a fact.”]

[She was] jetant vraiment tous les migrants sous ce large jour négatif. Elle veut utiliser une idée juridique non prouvée et potentiellement problématique de déclarer une invasion à la frontière, pour utiliser les ressources d’application de la loi de l’État en tant qu’agents d’expulsion.

La campagne présente cela comme la grande idée qu’elle va faire pour défendre l’État. Même si cela signifie un procès, cela testera au moins ce que les États peuvent faire d’autre alors qu’ils décrivent l’administration Biden en train d’échouer à la frontière.

Noël Roi

Que dit-elle aux électeurs à propos du vote lui-même ?

Stacey Barchenger

Elle qualifie donc fréquemment Joe Biden de président illégitime.

En termes de politique réelle, elle s’est jointe à une affaire judiciaire pour mettre fin au vote par correspondance anticipé ici en Arizona, c’est ainsi que la grande majorité des gens votent. Elle a également intenté une action en justice pour se débarrasser des machines de compilation électronique des votes, ce qui ne ferait que ralentir le processus, ce qui serait très difficile en termes d’exigence d’un décompte manuel des bulletins de vote.

Elle a un peu changé sa façon de parler des élections de 2020. Maintenant, elle le présente vraiment comme des citoyens essayant simplement de poser des questions sur les procédures électorales, ce qui contraste fortement avec ses propres affirmations juste avant la primaire qu’elle avait détectée en train de voler. Elle a refusé de fournir la moindre preuve de cela et a largement laissé tomber ces trois ou quatre derniers mois.

Sur l’avortement, elle a soutenu une loi très restrictive qui figure dans les livres de l’Arizona et qui interdit les avortements dans presque toutes les circonstances, à moins que la vie d’une femme ne soit en danger, et impose des peines de prison à tout médecin qui pratique des avortements en dehors de ces circonstances. Plus récemment, elle a également exprimé son ouverture à une autre loi en vigueur ici en Arizona qui interdit les avortements après 15 semaines.

La dernière façon dont elle en parle est qu’elle suivra la loi, quelle qu’elle soit. Et nous attendons que les tribunaux décident quelle est la loi en vigueur que les Arizonans doivent suivre.

Noël Roi

Avez-vous interviewé Kari Lake ?

Stacey Barchenger

Oui. Une fois que.

Elle a accepté de s’asseoir avec moi une fois avant la primaire pendant environ 20 minutes pour parler de son plan de sécurité aux frontières. L’une des choses inattendues à propos de l’interview de Kari Lake est que chaque fois que vous lui parlez ou que vous l’interviewez, vous êtes également devant la caméra.

Son mari est son caméraman. Ils ont cette opération complète – plusieurs caméras, le gros micro au-dessus de votre tête – qui écoute tout.

Et la campagne publiera ces vidéos.

Noël Roi

Vous êtes donc passé de journaliste de la presse écrite à journaliste de télévision du jour au lendemain.

Stacey Barchenger

Ouais, je n’étais vraiment pas préparé à ça. Mais nous y sommes.

Noël Roi

En 2020, l’État est allé de très près pour Joe Biden. Sans trop vous demander de pronostiquer, les sondages montrent-ils que cette race casse le rouge ou casse le bleu ?

Stacey Barchenger

C’est assez lié. Le dernier sondage que j’ai vu était un sondage du New York Times Siena College qui le mettait exactement à égalité. Certes, il semble que Kari Lake ait un certain élan au cours des deux dernières semaines qu’elle gagne du terrain, ce qui, je pense, correspond à ce que nous avons vu pour l’élan républicain en général ce cycle. Mais c’est une course assez régulière.

Noël Roi

Kari Lake va-t-elle céder si elle perd ? Qu’a-t-elle dit ?

Stacey Barchenger

Elle est allée sur CNN il y a quelques semaines et on lui a demandé à plusieurs reprises si elle concéderait si elle perdait. Elle a refusé de dire qu’elle le ferait.

Plus récemment, dans une autre interview, elle a déclaré qu’elle accepterait les résultats de l’élection, [but] ni l’un ni l’autre [her responses were] des confirmations directes que, oui, elle concéderait si elle perdait. Je pense que si vous revenez en arrière et revenez à la primaire, environ une semaine avant cette élection, c’était une autre course très, très serrée. Et nous avons entendu Kari Lake affirmer que le vol se déroulait sans preuves. Elle n’en a fourni aucune.

Peut-être que ces revendications de la primaire sont un signal de ce qui est à venir.

Noël Roi

Ce que je vous entends dire, c’est que l’Arizona a un candidat remarquablement charismatique qui sait parler aux électeurs, qui sait utiliser la presse, qui sait attirer l’attention de Donald Trump. Si elle perd, il ne semble pas que nous ayons nécessairement vu ou entendu le dernier de Kari Lake.

Stacey Barchenger

Vous avez tout à fait raison. Elle a été présentée comme un candidat potentiel à la vice-présidence de Donald Trump. Il a été interrogé à ce sujet et a dit, laissez-la d’abord être gouverneur.

Je pense qu’il est certain que Kari Lake sera une figure importante, que ce soit en politique ou dans les médias, même après cette élection ici en Arizona.