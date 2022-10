Élections de mi-mandat 2022: pourquoi Tim Ryan est encore loin contre JD Vance dans la course au Sénat de l’Ohio

L’Ohio était autrefois le pivot de la politique américaine. Pendant la majeure partie des deux premières décennies du 21e siècle, c’était l’état tournant pivot. La courte défaite de John Kerry là-bas en 2004 a provoqué la réélection de George W. Bush. En 2012, les téléspectateurs de Fox News ont regardé, stupéfaits, l’appel de l’État pour Barack Obama, condamnant les espoirs du challenger Mitt Romney.

Après que Donald Trump l’ait remporté deux fois par huit points, son statut d’État swing a été remis en question. Le seul démocrate restant élu à l’échelle de l’État est le sénateur Sherrod Brown pour trois mandats, tandis que les républicains, aidés par des gerrymanders précis, ont maintenu une emprise de fer sur la législature de l’État et la délégation du Congrès.

Ces derniers mois, cependant, la course au Sénat de l’État a captivé l’imagination des démocrates nationaux. Le candidat démocrate, membre du Congrès pour 10 mandats, Tim Ryan, a organisé une course étonnamment forte contre le candidat républicain, l’auteur soutenu par Trump, JD Vance, et a maintenu la course serrée dans les sondages publics. Ryan a connu un été solide lorsque les démocrates ont augmenté dans les sondages nationaux et que Vance était hors des ondes pour se remettre d’une primaire brutale. Actuellement, FiveThirtyEight donne à Ryan une chance sur quatre de l’emporter tandis que le représentant de longue date déplore le manque d’investissement des démocrates nationaux. Ryan a-t-il une chance pour le rouge ? Ou est-il un vain espoir dans un État à tendance républicaine au cours d’une année à tendance républicaine?

Ce que Ryan a pour lui

D’abord et avant tout, la course est serrée. Les sondages dans l’Ohio ont constamment Ryan dans la marge d’erreur contre Vance. Comme Justin Barasky, l’un des meilleurs stratèges de la campagne Ryan, l’a dit à Vox, “Ce n’est pas comme s’il y avait un tas de sondages montrant Vance dans les années 50, et il ne fait aucun doute que Tim doit convaincre les gens qui votent pour [Republican incumbent Mike] DeWine pour gouverneur et [has] clairement fait ça.

La plupart des observateurs reconnaissent que Ryan a mené une solide campagne. Danny O’Connor, l’enregistreur du comté de Franklin et ancien candidat au Congrès, a salué les côtelettes de Ryan pendant la campagne électorale et son discours efficace aux électeurs en tant que populiste modéré favorable à une politique commerciale plus protectionniste. “Pour qu’il perce dans un État avec autant de marchés médiatiques, vous devez être un candidat convaincant. Il a mis le travail, a un message, et ce message émeut les électeurs.

O’Connor et Barasky ont tous deux critiqué la campagne que Vance menait, arguant que l’auteur et le capital-risqueur n’avaient pas réussi à se connecter avec les électeurs; ils ont tous deux noté à quel point le républicain de l’Ohio dépendait de l’argent extérieur de groupes comme le Sénat Leadership Fund, un super PAC aligné sur Mitch McConnell. En revanche, soutenu par les apparitions de MSNBC et une lance à incendie de petits dollars encouragés par des clips viraux sur Twitter (comme le récent moment scénarisé dans un débat où il a dit à Vance que “tu embrasses [Trump’s] cul »), Ryan a levé près de 40 millions de dollars. C’est un total époustouflant pour une campagne au Sénat lors d’une élection de mi-mandat, et ne suit que le démocrate John Fetterman en Pennsylvanie parmi les 2022 candidats au Sénat.

O’Connor a également exprimé son scepticisme quant à la façon dont l’Ohio républicain est. “Je pense que c’est plus Trumpy”, a-t-il déclaré. Il a souligné que, bien que Trump ait remporté l’État deux fois, “les républicains normaux ne l’ont jamais vraiment gagné de beaucoup”. En particulier, il a noté qu’en 2018, Mike DeWine n’avait remporté l’élection que par 3 %, bien que dans une année de vague démocrate, lorsque Brown a été réélu par 7 %.

Vance a également trébuché en tant que candidat pour la première fois. Les républicains nationaux se sont penchés sur le montant d’argent extérieur qu’ils ont dû dépenser dans l’État pour le renflouer après avoir fait face à une primaire longue, laide et coûteuse. Les démocrates et les républicains conviennent cependant qu’il était toujours un meilleur pari pour le GOP que Josh Mandel, l’ancien trésorier de l’État qui a terminé deuxième de la primaire. En revanche, Ryan a accédé à l’investiture démocrate et n’a pas fait face à une opposition sérieuse.

Où Ryan se heurte à de dures réalités politiques

Pour Luke Thompson, qui dirige le super PAC pro-Vance Protect Ohio Values, la course se résume à deux chiffres : 39 et 45. bloqué au neutre dans tous les sondages publics.

Thompson a comparé la campagne à une course au Sénat dans l’Iowa il y a huit ans. Alors-Rep. Bruce Braley a été enfermé dans une course serrée contre le sénateur de l’État de l’époque, Joni Ernst. Les sondages ont montré une course serrée tout au long mais n’ont jamais montré que Braley atteignait 50%. Le jour du scrutin, les électeurs indécis se sont massivement battus pour l’inconnu relatif sur le membre du Congrès démocrate, et Ernst a gagné par 9.

Thompson et d’autres républicains de l’Ohio qui ont parlé à Vox ont également repoussé l’idée que la campagne de Ryan avait été d’une efficacité maximale. Un conseiller de la campagne Vance, qui a obtenu l’anonymat afin de parler franchement de la campagne, a fait valoir que les tentatives de Ryan de se présenter comme un modéré pragmatique ne correspondaient pas à son record de vote au Congrès, où il a voté en tant que parti. démocrate de ligne. Ryan a également adopté une rhétorique beaucoup plus progressiste lors de sa campagne présidentielle avortée de 2020 sur des questions telles que la justice pénale.

Le conseiller de Vance a fait valoir que la stratégie était vouée à l’échec une fois qu’elle était contestée à l’antenne, dans des publicités et des messages indiquant que les électeurs de l’Ohio voyaient qu’il légiférait comme un démocrate typique, et qu’aucune quantité de dépenses extérieures supplémentaires ne ferait beaucoup de différence à ce stade. indiquer. Il a également noté que Ryan était passé d’un message à l’autre tout au long de sa campagne et semblait hésitant à s’engager pleinement à organiser une course qui plairait aux électeurs de banlieue qui avaient tendance à se diriger vers les démocrates ou à courtiser les électeurs cols bleus qui s’étaient éloignés. à l’ère Trump.

Et malgré le montant d’argent que Ryan a levé, le républicain de l’Ohio avait près de 2 millions de dollars de plus sous la main fin septembre.

Rien de tout cela ne signifie que quiconque pense que l’Ohio était désormais impossible à gagner pour les démocrates, même s’il s’est déplacé vers la droite. Mais Thompson a noté que, dans la hiérarchie des États swing, l’Ohio était “plus rouge que la Caroline du Nord et peut-être même plus rouge que la Floride”.

Selon toute norme conventionnelle, Ryan est l’outsider

Il y a peu de raisons de penser qu’il y aura un changement dans le schéma historique cette année, où il y a un contrecoup contre le parti au pouvoir lors d’une élection de mi-mandat. Les démocrates ont quatre titulaires face à des réélections difficiles dans les États que Joe Biden a remportés (Arizona, Géorgie, Nevada et New Hampshire) et deux autres démocrates se présentent aux sièges du Sénat détenus par les républicains dans les États remportés par Biden (Pennsylvanie et Wisconsin). En plus de cela, il y a la course ouverte au Sénat en Caroline du Nord, un État avec un gouverneur démocrate, où Trump n’a gagné que par 1,5 % en 2020.

Les républicains sont relativement confiants car les électeurs se concentrent davantage sur l’économie et la hausse de l’inflation. Comme l’a noté le conseiller de Vance, “la question de l’avortement a atteint son maximum il y a quelques semaines” et n’est pas un problème aussi puissant en faveur des démocrates dans la dernière ligne droite qu’au cours de l’été. On avait le sentiment que Ryan avait atteint son plafond dans les sondages.

O’Connor était toujours convaincu que Ryan était en bonne forme en tant que « politicien classique du commerce de détail », contrairement à Vance, un candidat pour la première fois. Il pensait que Ryan pourrait faire appel à la tendance pragmatique des électeurs dans un État où beaucoup partageraient leur ticket. “Les Ohioiens aiment les gens qui mettent le ballon dans la zone des buts”, a-t-il déclaré.

Cependant, dans un État à tendance conservatrice comme l’Ohio, cela n’aura probablement pas d’importance : son récent basculement vers la droite et sa démographie électorale signifient que chaque républicain est repéré en tête.