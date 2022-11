Élections de mi-mandat 2022 : la campagne touche à sa fin

WASHINGTON –

Une saison électorale tumultueuse qui a de nouveau tiré sur les divisions politiques brûlantes de l’Amérique et soulevé des questions sur son engagement envers un avenir démocratique s’achève mardi avec les meilleures courses à travers le pays qui fourniront un test clé de la présidence de Joe Biden.

Les démocrates craignaient que leur emprise sur la Chambre des États-Unis ne s’effondre et que leur contrôle sur le Sénat américain – autrefois considéré comme plus sûr – ne se relâche. Les gouverneurs du parti dans des endroits comme le Wisconsin, le Michigan et le Nevada regardent également de sérieux adversaires républicains.

Même Biden, qui prévoyait de regarder les résultats des élections du soir à la Maison Blanche, a déclaré tard lundi soir qu’il pensait que son parti garderait le Sénat mais “la Chambre est plus dure”. Lorsqu’on lui a demandé comment cela rendrait la gouvernance, son évaluation a été brutale : “Plus difficile”.

Tous les sièges de la Chambre étaient à gagner, ainsi que 34 sièges au Sénat – avec des cliffhangers particulièrement probables en Pennsylvanie, en Géorgie et en Arizona. Trente-six États élisent des gouverneurs, et bon nombre de ces races sont également sur le point de se réduire à la plus mince des marges.

Le GOP parie que les messages axés sur l’économie, les prix de l’essence et la criminalité trouveront un écho auprès des électeurs à une époque de montée en flèche de l’inflation et de montée de la violence. En fin de compte, ils sont convaincus que l’indignation suscitée par la décision de la Cour suprême d’éliminer le droit constitutionnel d’une femme à l’avortement s’est estompée et que les examens de mi-mandat sont devenus une évaluation plus traditionnelle de la performance du président.

“Ce sera un référendum sur l’incompétence de cette administration”, a déclaré le représentant républicain du Minnesota Tom Emmer, qui dirige l’effort du GOP pour reprendre la Chambre, à propos de l’élection.

Les bureaux de vote étant ouverts dans la majeure partie du pays, peu de problèmes de vote majeurs ont été signalés, bien qu’il y ait eu des ratés typiques de la plupart des jours d’élection. Certains tabulateurs ne travaillaient pas dans un comté du New Jersey et l’ouverture de plusieurs bureaux de vote en Pennsylvanie a été retardée parce que les travailleurs se sont présentés en retard.

À Philadelphie, où les démocrates comptent sur une forte participation, les gens se sont plaints d’avoir été refoulés alors qu’ils se présentaient en personne pour essayer de résoudre les problèmes avec leurs bulletins de vote par correspondance précédemment déposés. Mais les responsables ont déclaré qu’il était encore temps de concilier ces problèmes.

Et certains électeurs de l’Arizona se sont mis en colère et se sont méfiés dans la banlieue de Phoenix, à Anthem, lorsqu’on leur a dit que l’un des deux tabulateurs d’un bureau de vote ne fonctionnait pas et qu’ils devraient attendre jusqu’à 30 minutes.

L’élection pourrait avoir un impact profond sur les deux prochaines années de Biden. Le contrôle républicain d’une seule chambre du Congrès laisserait le président vulnérable à de nombreuses enquêtes sur sa famille et son administration tout en défendant ses réalisations politiques, y compris une législation radicale sur les infrastructures ainsi qu’un ensemble important de dépenses de santé et de dépenses sociales.

Un GOP enhardi pourrait également rendre plus difficile le relèvement du plafond de la dette et ajouter des restrictions au soutien supplémentaire à l’Ukraine dans la guerre avec la Russie.

Si les républicains ont une élection particulièrement forte, remportant des sièges au Congrès détenus par les démocrates dans des endroits comme le New Hampshire ou l’État de Washington, la pression pourrait augmenter pour que Biden opte contre la réélection en 2024. L’ancien président Donald Trump, quant à lui, pourrait essayer de capitaliser sur les gains du GOP en lancer officiellement une autre offre pour la Maison Blanche lors d’une “très grande annonce” en Floride la semaine prochaine.

En votant à Palm Beach, en Floride, mardi, Trump a prédit que les républicains passeraient “une bonne soirée” mardi et que l’événement à venir “serait très excitant pour beaucoup de gens”.

L’ancien président a approuvé plus de 300 candidats en lice mardi et a déclaré qu’il avait voté pour le républicain Ron DeSantis, qui brigue son deuxième mandat en tant que gouverneur de Floride. DeSantis est considéré comme une alternative principale potentielle du GOP à Trump s’il se lance dans la course à la Maison Blanche en 2024, comme on s’y attend généralement.

Les mi-parcours arrivent alors que les États-Unis sortent du pire de la pandémie de COVID-19 pour faire face à des défis économiques aigus. La Cour suprême a supprimé le droit constitutionnel à l’avortement, éliminant les protections qui étaient en place depuis cinq décennies.

“Les gens reconnaissent que cette liberté fondamentale a été supprimée”, a déclaré Alexis McGill Johnson, président de la Planned Parenthood Federation of America.

“Ils voient qu’il s’agit d’un problème économique, d’un problème de soins de santé, d’un problème de liberté”, a ajouté McGill Johnson. “Et ils sont furieux.”

C’est aussi la première élection nationale depuis l’insurrection du 6 janvier, ce qui signifie que l’avenir très démocratique du pays est en question. Certains qui ont participé – ou se trouvaient à proximité – à l’attaque meurtrière sont sur le point de gagner mardi, y compris des sièges à la Chambre. Les candidats du GOP au poste de secrétaire d’État dans des endroits comme l’Arizona, le Nevada et le Michigan ont refusé d’accepter les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Cela pourrait les laisser superviser les futures élections dans des États qui sont souvent au cœur des compétitions présidentielles.

À de rares exceptions près, le parti du président perd des sièges lors de son premier mi-mandat. Et l’approbation tardive de Biden a laissé de nombreux démocrates dans des courses compétitives réticents à faire campagne avec lui.

Seuls 43% des adultes américains ont déclaré qu’ils approuvaient la façon dont Biden gère son travail de président, selon un sondage d’octobre réalisé par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Seulement 25 % ont alors déclaré que le pays allait dans la bonne direction.

Pourtant, les alliés de Biden ont exprimé l’espoir que les électeurs rejetteront les républicains qui ont contribué à un environnement politique extrême.

“Je pense que ce que nous voyons maintenant, c’est qu’un parti a une boussole morale”, a déclaré Cedric Richmond, qui était conseiller principal de Biden à la Maison Blanche et travaille maintenant au Comité national démocrate. “Et une partie veut une prise de pouvoir.”

Ce message a trouvé un écho chez Kevin Tolbert, un homme de 49 ans qui travaille en droit du travail et vit à Southfield, Michigan.

“C’est quelque chose qui doit être protégé et nous le protégeons en votant, en étant absent et en soutenant notre pays”, a déclaré Tolbert. “C’est un espace fragile dans lequel nous nous trouvons. Je pense qu’il est vraiment important que nous le protégions, car nous pourrions finir comme certaines des choses que nous avons vues dans le passé – des dictateurs et autres. Nous n’avons pas besoin de ça.”

Michael Dupigny, 83 ans, de Washington, ne s’attendait pas à des problèmes, mais devait voter en personne, disant qu’il voulait “voir ce qui se passe, avec les machines, avec les gens, voir que tout fonctionne bien lors du vote”. station.”

Les responsables électoraux fédéraux et étatiques – et le propre procureur général de Trump – ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve crédible que les élections de 2020 aient été entachées. Ses allégations de fraude ont également été catégoriquement rejetées par les tribunaux, y compris par les juges nommés par Trump. Mais les divisions politiques qui couvent depuis 2020 n’étaient pas affichées partout mardi.

Barbara Brown, 76 ans, a voté mardi à Chestertown, dans le Maryland, à l’est de la capitale de l’État d’Annapolis, et a déclaré avoir vu des candidats républicains et démocrates se tenir ensemble, tenant leurs pancartes de campagne, “riant et parlant. J’étais époustouflée”.

Brown a noté qu’il s’agissait de candidats locaux faisant preuve de civilité politique, “Mais nous prendrons ce que nous pouvons obtenir.”



——



Les rédacteurs d’Associated Press Corey Williams à Southfield, Michigan, Gary Fields à Chestertown, Maryland, Anita Snow à Phoenix et Claudia Lauer à Philadelphie ont contribué à ce rapport.