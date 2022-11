Élections de mi-mandat 2022 : ce que nous disent les derniers sondages préélectoraux sur les éventuels gagnants et perdants

Les élections de mi-mandat sont là, et toute l’obsession des sondages est sur le point de se transformer tête baissée en réalité. Ce soir, le dépouillement des votes commencera, et bien que cela puisse prendre des jours ou plus pour régler complètement des courses très serrées, nous aurons une idée de la façon dont les choses se présentent pour chaque parti au niveau national.

Avant que cela ne se produise, cependant, il vaut la peine de faire le point sur l’image du sondage une dernière fois. Et à mon avis, il y a quatre choses importantes à garder à l’esprit.

Premièrement, les sondages finaux semblent plutôt bons pour les républicains, suggérant qu’ils sont les favoris pour passer une bonne nuit.

Deuxièmement, les sondages ne montrent pas un effondrement total des démocrates dans les courses clés – de nombreux concours semblent encore proches, et les sondages du GOP ne sont pas assez importants pour suggérer que le résultat global est une chose sûre, en particulier au Sénat.

Troisièmement, puisque les majorités démocrates dans chaque chambre sont si minces, les républicains n’ont en fait pas besoin d’une vague rouge pour gagner beaucoup de pouvoir – même une victoire étroite du GOP pourrait donner aux républicains le contrôle de la Chambre et du Sénat.

Quatrièmement, les sondages finaux pourraient bien être considérablement décalés, comme ils l’ont fait dans le passé – et, comme ils ont eu tendance à sous-estimer les performances républicaines au cours des derniers cycles, une plus grande vague rouge reste également tout à fait plausible. Comparativement, le meilleur résultat plausible pour les démocrates semble être quelque chose proche d’un match nul (ce qui serait assez bon selon les normes historiques des élections de mi-mandat).

L’état des sondages de la Chambre, du Sénat et des gouverneurs

La trajectoire des sondages pour les mi-mandats de cette année a été étrange. Les démocrates ont commencé l’année en s’attendant au pire. Puis il y a eu une période à la fin de l’été où ils ont commencé à se débrouiller étonnamment bien, ce qui a conduit à la spéculation qu’ils pourraient défier la traditionnelle «malédiction de mi-mandat» pour le parti du président. Mais ces dernières semaines, cet optimisme démocrate s’est estompé alors que les républicains ont de nouveau augmenté dans les sondages.

Maintenant, même dans la fenêtre d’optimisme démocrate relatif, la plupart des démocrates supposaient toujours que la Chambre des représentants était perdue, car leur parti a une si petite majorité qu’un renversement de cinq districts seulement donnerait au GOP le marteau du président. En outre, plusieurs districts sont presque certains de tomber aux mains des républicains en raison de départs à la retraite ou de redécoupages démocrates. Actuellement, les républicains ont une avance d’environ 1 point au scrutin générique de la Chambre des représentants, selon FiveThirtyEight.

Un parti doit remporter 218 sièges à la Chambre pour obtenir la majorité, et le rapport politique Cook évalue que 212 districts penchent au moins vers le GOP et que seulement 187 penchent vers les démocrates (le reste étant des tirages au sort). Pourtant, si les républicains gagnent la chambre, l’ampleur de leurs gains n’est pas claire, comme l’a souligné Dave Wasserman du Cook Political Report sur Twitter.

Pendant ce temps, au Sénat, les républicains se sont améliorés dans les récents sondages (par rapport à la fin de l’été, lorsqu’ils étaient loin derrière dans plusieurs courses clés). Mais les sondages continuent de montrer une bataille assez serrée. Contrairement à plusieurs cycles de mi-mandat récents, aucun titulaire ne s’est complètement effondré dans les sondages, et les courses clés sont toutes presque à égalité.

Plus précisément, le contrôle du Sénat sera probablement déterminé dans cinq concours clés. Les sondages suggèrent que quatre titulaires démocrates – Raphael Warnock en Géorgie, Catherine Cortez Masto au Nevada, Mark Kelly en Arizona et Maggie Hassan dans le New Hampshire – font face à des courses serrées. Et un siège ouvert détenu par les républicains pourrait basculer dans la course opposant John Fetterman à Mehmet Oz. (Il pourrait y avoir des résultats surprenants dans d’autres courses au Sénat, mais ceux-ci semblent actuellement les plus proches dans les sondages.)

Étant donné que chaque parti détient actuellement 50 sièges au Sénat, les républicains n’ont qu’à remporter un siège sur le net pour obtenir la majorité. Cela signifie vaincre un titulaire démocrate – ou, si Fetterman triomphe, deux titulaires. Actuellement, les moyennes des sondages FiveThirtyEight montrent :

Des avances républicaines étroites (environ 1 point de pourcentage chacune) en Géorgie et au Nevada.

Des avances démocrates étroites (environ 2 points de pourcentage chacune) en Arizona et au New Hampshire.

Un concours presque à égalité en Pennsylvanie (Fetterman mené de 0,1 point de pourcentage lundi après-midi).

C’est un concours très serré. Le tableau des sondages suggère un avantage pour les républicains, car il y a plus de sièges détenus par les démocrates à risque dans ces courses serrées. Mais si le contrôle du Sénat revient à la Géorgie, et que ni Warnock ni son adversaire Herschel Walker ne dépassent 50 % des voix aujourd’hui, un second tour s’ensuivrait en décembre.

Le sondage des courses de gouverneurs, quant à lui, montre également que plusieurs postes démocrates sont dans des courses serrées et pourraient bien perdre, mais qu’ils ne se sont pas totalement effondrés. Les meilleures chances des républicains pour les ramassages semblent être dans l’Oregon, le Nevada, le Wisconsin et le Kansas, le Maine, le Michigan, le Nouveau-Mexique et même New York étant un niveau suivant potentiel si le GOP passe une très bonne nuit. Les démocrates, quant à eux, sont presque certains de remporter des postes de gouverneur détenus par le GOP dans le Maryland et le Massachusetts. Les sondages de la course du gouverneur de l’Arizona, tenue par le GOP, semblent également proches.

Encore une fois, il y a une histoire cohérente dans bon nombre de ces sondages. Beaucoup de titulaires démocrates sont dans des courses serrées. Les républicains semblent favorisés pour faire des ramassages. Beaucoup de ces concours semblent encore proches. Mais au Congrès, de petites majorités démocrates pourraient chuter même avec des gains relativement limités du GOP.

Comment les sondages pourraient se tromper

Comme mentionné, si les moyennes finales des sondages de FiveThirtyEight étaient exactement sur la cible, le contrôle du Sénat serait déterminé par un second tour en Géorgie.

Mais il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que ces moyennes de sondage soient exactes pour tous ces concours individuels. Lors de 48 élections sénatoriales compétitives de 2014 à 2020, la marge dans les moyennes finales des sondages n’était que de 1 point de pourcentage du résultat à sept reprises, comme le montre le graphique ci-dessous :

Andrew Prokop / Vox

Ainsi, les gros ratés dans les élections à l’échelle de l’État comme celles-ci sont courants. Nous devrions nous attendre à ce que les sondages soient à nouveau décalés d’une manière ou d’une autre, mais nous ne savons pas à l’avance quelle sera leur taille, ni dans quelle direction les sondages seront décalés.

Il est logique d’interpréter les sondages finaux comme ne nous donnant qu’une vague idée du voisinage des résultats de ces courses. Ils suggèrent que certaines courses semblent proches, et celles-ci pourraient aller dans les deux sens. D’autres races, selon les sondages, semblent moins proches – mais les sondages pourraient se tromper à ce sujet.

Un autre point à retenir du tableau ci-dessus, cependant, est que les erreurs de sondage dans les courses compétitives au Sénat ont récemment eu tendance à aller dans la même direction partisane – vers une sous-estimation de la performance des républicains. Il ne serait guère choquant que la même chose se reproduise cette année. Ainsi, malgré les sondages indiquant une compétition serrée, une vague rouge vraiment capitale reste tout à fait plausible.

En théorie, il est également possible que les sondages sous-estiment les démocrates. Le schéma historique des électeurs de mi-mandat se retournant contre le parti du président sortant et la tendance des sondages à sous-estimer les républicains ces dernières années semblent rendre cela moins probable. Mais chaque élection est différente et une surprise majeure ne peut être totalement exclue.