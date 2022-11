Élections de mi-mandat 2022 : 6 races occidentales qui pourraient être des bouleversements surprises

Les démocrates travaillent dur pour former des électeurs non seulement dans des courses serrées à la Chambre et au Sénat à travers le pays, mais également dans plusieurs courses nationales et locales étonnamment proches. Beaucoup de ces courses à scrutin réduit se déroulent dans des régions longtemps considérées comme des bastions bleus, bien qu’au moins deux pourraient offrir une victoire démocrate au milieu de ce qui pourrait être un balayage républicain des États du champ de bataille.

Ces concours serrés incluent les courses du gouverneur au Nouveau-Mexique et en Oregon, un concours à la mairie de Los Angeles, des affrontements avec le secrétaire d’État dans le sud-ouest et une élection sous le radar en Californie qui pourrait élever un républicain à un poste à l’échelle de l’État pour la première fois. dans 20 ans.

Alors pourquoi ces courses sont-elles si étonnamment serrées ? Une variété de facteurs, y compris le renforcement de l’enthousiasme républicain, la baisse de la participation des démocrates dans certaines États’ le vote anticipé et la mauvaise qualité des candidats pourraient contribuer à des surprises cette semaine – et fournir de nouvelles stratégies aux deux partis lors des futures élections.

Courses du gouverneur en Oregon et au Nouveau-Mexique

L’Oregon et le Nouveau-Mexique, deux États solidement bleus, ont tous deux des courses de gouverneurs qui ont été beaucoup plus proches que prévu dans les sondages cette année. Et les deux reflètent l’effet écrasant que les problèmes que les républicains ont soulevés, comme la criminalité et l’inflation, ont eu sur les démocrates cette année, ainsi que les vents contraires généraux auxquels les démocrates ont été confrontés au cours de la dernière année.

Dans l’Oregon, la candidate démocrate Tina Kotek est entraînée à la fois par l’impopularité du président Joe Biden (qui a connu une baisse rapide du soutien dans l’État depuis juillet) et par une forte aversion pour la gouverneure sortante à mandat limité, Kate Brown (notée gouverneur le plus détesté du pays). La frustration face au crime, l’itinérance et la sécurité publique ont alimenté l’impopularité de Brown. Le mandat de Kotek en tant que démocrate de premier plan à la législature de l’État, notamment en tant qu’ancien président de la Chambre des représentants de l’État de l’Oregon, l’a liée à Brown et à son héritage.

Après une primaire difficile, Kotek est entré aux élections générales avec un soutien démocrate divisé, après avoir battu un rival démocrate plus modéré. La frustration face à l’abordabilité – et, encore une fois, la criminalité et l’itinérance – a facilité la montée en puissance de la républicaine Christine Drazan et d’une candidate tierce, Betsy Johnson, une ancienne sénatrice démocrate de l’État, qui a utilisé ses références modérées et ses relations commerciales pour collecter des fonds et décoller les démocrates modérés frustrés par Kotek et Brown. Bien que le soutien de Johnson ait diminué au cours du mois dernier, elle pourrait empêcher Kotek de consolider suffisamment de soutien démocrate pour gagner la course – une inquiétude suffisamment grande pour que Biden demande à l’État d’unifier le parti derrière Kotek.

L’histoire est un peu différente au Nouveau-Mexique, où la gouverneure Michelle Lujan Grisham, la première démocrate latina élue gouverneure du pays, a remporté son élection en 2018 avec une marge de 14 %. Membre de la célèbre famille Lujan (qui a produit des maires, des membres du Congrès, des représentants de l’État et des juges), Lujan Grisham a renversé un siège qui était détenu par les républicains depuis 2002. Aujourd’hui, un récent sondage l’a enfermée dans une position beaucoup plus serrée. concours, alourdi par son impopularité et ses scandales personnels, ainsi que par l’impopularité de Biden.

Elle n’a que quelques points de pourcentage d’avance sur son adversaire dans les sondages ; un sondage d’octobre de l’Emerson College a révélé que 49% des électeurs soutiennent sa réélection, tandis que 46% soutiennent son challenger républicain, Mark Ronchetti, qui a gardé ses distances avec Donald Trump et a tenté de se présenter comme un modéré.

Les sondages montrent que la course se resserre ces dernières semaines. Cela s’est produit alors que les espoirs démocrates d’essayer de faire reculer un siège qu’ils ont perdu en 2020 se sont bloqués dans le deuxième district du Congrès de l’État, qu’ils ont redessiné en redécoupant pour être encore plus démocrate. L’état des lieux au Nouveau-Mexique a forcé les démocrates à être sur la défensive, amenant Biden à se rallier à Lujan Grisham et aux candidats au Congrès à Albuquerque. Le président a toujours des cotes d’approbation positives parmi les électeurs de couleur, dont la participation sera la clé des victoires démocrates dans l’État.

Un facteur important dans cette course à l’échelle de l’État ? Comment votent les Latinos: Le Nouveau-Mexique a la plus grande part d’électeurs latinos éligibles de tous les États (44% de l’électorat), et les républicains ont investi du temps et de l’énergie dans le recrutement de Latinos conservateurs pour se présenter aux bureaux locaux de l’État. Si les préoccupations économiques alimentent une vague rouge dans tout le pays mardi, il est possible que le soutien du GOP parmi les Latinos du Nouveau-Mexique augmente. Et cela pourrait signifier que les démocrates y perdraient le poste de gouverneur.

La course à la mairie de Los Angeles

La course à la mairie de la deuxième plus grande ville du pays n’est pas une confrontation conventionnelle entre démocrates et républicains. Karen Bass, la législatrice démocrate de longue date représentant le sud de Los Angeles, était considérée comme une candidate pour succéder à Eric Garcetti à la mairie lorsqu’elle a annoncé son intention de se présenter. Mais l’entrée de l’homme d’affaires milliardaire Rick Caruso et de son énorme coffre de guerre financier personnel a transformé la course en référendum sur l’establishment démocrate de la ville et sa gestion du crime et des sans-abrisme.

Caruso, se présentant comme un démocrate modéré, a forcé Bass à un second tour après avoir remporté le deuxième plus grand nombre de voix lors de la primaire d’été. Il a profité de son statut d’outsider pour marteler »corruption à la mairie», surtout après qu’un scandale centré sur une conversation raciste de trois membres du conseil municipal a secoué la ville. Il a dépassé Bass 13 contre 1 en publicité, a embauché des centaines de heurtoirs pour atteindre les électeurs latinos de la ville et s’est transformé en un nom plus connu qu’il ne l’était déjà.

Maintenant, le dernier sondage LA Times / UC Berkeley de la course a montré que l’avance de Bass se réduisait à seulement 4 points – et donne à Caruso un avantage de 17 points avec les électeurs latinos, qui représentent environ un tiers des électeurs inscrits. Si les investissements de Caruso auprès des électeurs latinos portaient leurs fruits, Los Angeles pourrait voir le démocrate de gauche par excellence, approuvé par à peu près tous les démocrates nationaux auxquels vous pouvez penser, perdre face à un homme d’affaires qui était un républicain enregistré il y a à peine trois ans.

Une victoire de Caruso serait toujours une victoire démocrate, mais marquerait un virage majeur vers la droite parmi l’électorat dans l’une des villes les plus libérales du pays. Cela montrerait également le pouvoir d’une sécurité publique plus intransigeante et d’une focalisation sur la criminalité au niveau local, et rappellerait l’avantage de la richesse personnelle lors des élections (après la primaire, les dépenses de Caruso signifiaient qu’il avait épuisé plus de 175 $ par électeur qu’il a gagné; Bass avait dépensé un peu plus de 10 $).

L’élection du contrôleur d’État en Californie

Il y a de l’énergie pour les candidats républicains au Congrès autour de la Californie, avec au moins quatre républicains vulnérables qui devraient être réélus et quatre démocrates sortants risquant de perdre leur réélection.

Cet élan pourrait également élever un républicain à un poste à l’échelle de l’État pour la première fois en près de deux décennies. Lanhee Chen, le candidat centriste au poste de contrôleur d’État, a mené une campagne bien organisée pour éliminer les démocrates indépendants et modérés de Malia Cohen, le démocrate longtemps considéré comme un favori dans leur course. Le contrôleur est le principal chien de garde fiscal de Californie, auditant les dépenses de l’État et conseillant les gouvernements locaux sur leurs finances ; avoir un républicain à ce poste pourrait signifier un examen plus rigoureux du gouvernement de l’État dominé par les démocrates.

Chen a été le premier à obtenir des votes lors de la primaire de juin et n’a pas le même bagage que les candidats républicains ont tendance à avoir en Californie. Ce n’est pas un loyaliste de Trump; il a dit qu’il n’avait pas voté pour Trump en 2016 ou 2020 et qu’il ne soutiendrait pas Trump en 2024 (en fait, il est plus aligné sur l’ancienne aile Mitt Romney/Marco Rubio du conservatisme fiscal, ayant travaillé pour les deux dans diverses campagnes capacités). Et il soutient les droits reproductifs. Fondamentalement, il a donné aux indépendants et aux démocrates des sorties s’ils veulent partager leurs billets – voter pour lui et pour les démocrates dans d’autres races.

Avec les approbations des principaux comités de rédaction de journaux, une campagne axée sur l’exécution de son décompte des voix dans les bastions du GOP en Californie du Sud et Californie centraleet la coordination avec d’éminents candidats conservateurs américains d’origine asiatique sur le scrutin dans le comté d’Orange, toute vague rouge en Californie pourrait également stimuler Chen.

Fermer le secrétaire des élections d’État en Arizona et au Nevada

Enfin, deux concours de secrétaire d’État pourraient être des exceptions à de très mauvaises nuits pour les démocrates du Sud-Ouest. Adrian Fontes en Arizona et Cisco Aguilar au Nevada sont pratiquement à égalité avec leurs adversaires républicains lors des récents sondages.

Les deux démocrates conventionnels qui ont mené des campagnes centristes, Aguilar et Fontes sont chacun confrontés à un négationniste ultra-conservateur : Jim Marchant et Mark Finchem, respectivement. Les deux républicains étaient les principaux porte-parole des efforts visant à annuler les résultats des élections de 2020 et sont des fournisseurs actifs de théories du complot électoral. Leurs victoires donneraient aux radicaux d’extrême droite le pouvoir d’administrer des élections dans deux États cruciaux du champ de bataille en 2024. Mais leur image de marque pro-Trump pourrait également leur faire du mal – et donner aux modérés et aux indépendants une ouverture pour choisir un candidat plus traditionnel à Aguilar ou Fontes.

Les deux candidats démocrates ont également un avantage identitaire : tous deux sont latinos, se présentent dans des États où les électeurs latinos représentent une part substantielle de l’électorat et entretiennent des liens étroits avec leurs communautés. Une victoire de l’un ou l’autre confirmerait la viabilité des candidats latinos qui organisent des courses à l’échelle de l’État dans le sud-ouest, en particulier en Arizona, qui n’a pas élu de Latino à un poste majeur à l’échelle de l’État depuis près de 50 ans, et pourrait compliquer la théorie d’un virage vers la droite parmi les Latinos de la région. Les démocrates ont également un avantage en matière de collecte de fonds, gagnant plus d’argent que leurs adversaires républicains.

Alors que des courses plus éclatantes à l’échelle de l’État se déroulent dans les deux États, Aguilar et Fontes ont une chance de gagner si suffisamment de la base démocrate se révèle et si les électeurs indépendants et républicains considèrent les républicains qui participent à ces concours comme trop radicaux et sont prêts à diviser leurs bulletins de vote ou s’abstenir de voter. En raison de la nature limitée des emplois pour lesquels ils se disputent, il peut être difficile d’extrapoler des leçons pour d’autres démocrates, mais cela pourrait prouver au GOP que la qualité des candidats est importante, à savoir que nommer des théoriciens du complot pour organiser des élections critiques est une stratégie risquée.