Élections de 2024 : Pourquoi Christie, Pence et Burgum se présentent-ils à la présidence, de toute façon ?

Le champ républicain de 2024 s’est élargi cette semaine avec l’entrée de trois nouveaux candidats à la présidentielle : l’ancien vice-président Mike Pence, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum. Tous les trois votent en bas du champ désormais composé de neuf candidats, soulevant la question: pourquoi l’un d’entre eux entrerait-il dans une course qui semble impossible à gagner?

La réponse courte est qu’ils peuvent penser qu’ils peuvent battre les cotes. Cela peut sembler délirant étant donné que Pence et Christie votent à un seul chiffre, et Burgum est si peu connu qu’il n’a même pas été testé par sondage. Mais ils espèrent qu’ils pourraient devenir l’alternative définitive à l’actuel favori, l’ancien président Donald Trump, si le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui vote régulièrement en deuxième position, s’éteint.

« Pour tous ces gars, c’est une montée très, très, très raide. Mais si DeSantis trébuche, quelqu’un comblera ce vide », a déclaré Chris Russell, un stratège du GOP basé dans le New Jersey.

Ce n’est pas une impossibilité étant donné que DeSantis a eu quelques mois difficiles. Le lancement de sa campagne a été défini par des problèmes techniques et un message trop en ligne qui semblait impénétrable pour la plupart des républicains de base. Les donateurs craignent de plus en plus qu’il ne soit tout simplement pas si doué pour la politique de vente au détail et qu’il se soit déjà condamné parmi les électeurs des élections générales en adoptant des politiques de droite sur des questions telles que l’avortement.

Si les problèmes de DeSantis persistent, les candidats du GOP de deuxième niveau – qui comprennent également l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley, le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott et l’activiste de droite Vivek Ramaswamy – pourraient faire une pause. Ce ne serait pas la première fois qu’un candidat de longue date serait soudainement catapulté dans la viabilité : à ce stade de la primaire il y a huit ans, Trump votait à 1 %, tandis que Jeb Bush avait une avance à deux chiffres et Scott Walker était en deuxième. Walker a ensuite abandonné devant les caucus de l’Iowa, les premiers du calendrier des primaires républicaines, et Trump a tué la campagne de Bush en le surnommant « Low-Energy Jeb ».

La différence entre 2016 et cette année est la mainmise de Trump sur sa base. Il reste le chef de son parti et vote à plus de 50%, avec DeSantis à environ 30 points de pourcentage derrière. Cette avance a augmenté après son inculpation à New York, et on ne sait pas si sa trajectoire changera compte tenu des accusations criminelles supplémentaires que Trump a déclaré faire face jeudi soir dans une affaire pénale distincte concernant sa prétendue rétention de documents classifiés.

Abattre DeSantis est une chose; éliminer Trump en est une autre. Mais les autres espoirs républicains se tournent vers l’histoire quand ils disent que tout peut arriver. Quels que soient les sondages, ils semblent vraiment croire qu’ils ont une chance, même si s’ils devaient perdre, certains (à l’exception peut-être de Pence) accueilleraient favorablement tous les prix de consolation, y compris les postes de vice-président ou au sein du Cabinet.

« Je pense que tous ces gars se disent: » Pourquoi pas moi? « », A déclaré Russell.

Les campagnes de Pence et Burgum semblent être des batailles difficiles

Parmi les trois nouvelles entrées dans la course, Michael DuHaime, un stratège du GOP basé dans le New Jersey, pense que Christie a les meilleures chances de percer. Cela pourrait être une opinion sans surprise venant d’un ancien conseiller de Christie. Mais il est également vrai que Pence et Burgum ont des problèmes qui manquent à Christie, ce qui signifie qu’ils n’ont pas vraiment de chemin plausible vers la nomination.

Les notes défavorables de Pence, même parmi les républicains, sont à travers le toit. Dans une série de sondages récents, bien plus de la moitié des électeurs ont déclaré qu’ils le voyaient défavorablement. Il avait 39% de faveur dans son meilleur sondage, de Fox News, et 29% dans son pire, du Wall Street Journal. C’est historiquement mauvais pour un candidat à la présidentielle qui était auparavant vice-président.

Sa décision de certifier les résultats de l’élection de 2020 et sa critique des actions de Trump lors de l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis ont été le tournant : bien qu’il ait été perçu favorablement par son parti pendant son mandat de vice-président, ses cotes d’approbation a piqué du nez par la suite et n’a jamais relancé.

Pence s’est néanmoins acharné à critiquer l’insurrection et à attaquer Trump. Lors de son lancement de campagne dans l’Iowa mercredi, il a déclaré: «Je crois que quiconque se place au-dessus de la Constitution ne devrait jamais être président des États-Unis, et quiconque demande à quelqu’un d’autre de le faire passer au-dessus de la Constitution ne devrait jamais être président des États-Unis. encore. »

Et lors d’une mairie sur CNN mercredi, il a déclaré qu’il n’avait pas intérêt à pardonner insurgés (mais a refusé de dire s’il pardonnerait à Trump). Lorsqu’on lui a demandé s’il soutiendrait Trump s’il remportait l’investiture, il a dit, « Je ne pense pas qu’il va être le candidat. J’ai une grande confiance dans les électeurs primaires républicains.

Ces critiques rendront difficile pour Pence de convaincre les électeurs qui voient toujours Trump et les insurgés favorablement. Mais Pence est également susceptible d’avoir du mal à trouver du soutien parmi ceux qui sont prêts à quitter Trump. Il a travaillé pour l’ancien président pendant quatre ans; cela désactive le segment « Never Trump » du parti et serait probablement un problème pour les électeurs swing aux élections générales. Il lui est donc difficile de justifier son éligibilité.

Pourtant, il persiste. Évangélique de premier plan, Pence considère sa campagne présidentielle comme un voyage spirituel en plus d’un voyage politique, et ses conseillers pensent qu’il peut vaincre les autres candidats du GOP de deuxième niveau et sortir victorieux si Trump et DeSantis s’autodétruisent, comme l’écrit Adam Wren. dans Politique. Mais c’est un très grand si, et la simple confiance en soi ne fait pas de quelqu’un un président. Tous ces qualifiés ont rendu les grands donateurs, dont le réseau Koch, sceptiques quant à sa candidature.

Le problème de Burgum, en revanche, n’est pas que les électeurs ne l’aiment pas ; c’est qu’ils n’ont jamais entendu parler de lui.

Ses cotes de popularité sont élevées dans le Dakota du Nord, mais il n’a pas la reconnaissance nationale du nom de certains de ses rivaux du GOP. Son entrée dans la course pourrait être un symptôme du fait qu’il a atteint son « plafond pour s’élever dans la politique du Dakota du Nord », étant donné qu’il est limité dans le temps et qu’il aurait du mal à renverser les républicains sortants du Dakota du Nord au Sénat américain, a déclaré Mark Jendrysik, professeur de sciences politiques et d’administration publique à l’Université du Dakota du Nord.

Burgum espère pouvoir se différencier du lot en tant qu’entrepreneur du marché libre, vantant son expérience à la tête de Great Plains Software, qui est devenu public en 1997 et a été vendu à Microsoft en 2001 pour 1,1 milliard de dollars en actions. Le produit de cet accord signifie qu’il sera probablement en mesure d’autofinancer sa campagne au cours des premières étapes, mais il devrait obtenir un soutien sérieux des donateurs pour rester viable après les premières primaires.

« Il va devoir dépenser beaucoup d’argent juste pour dire aux gens qui il est », a déclaré Jendrysik. « Il se peut qu’il essaie de se faire connaître, mais cela semble être un moyen très coûteux de le faire. »

Burgum pourrait croire qu’il existe une avenue pour un « chef d’entreprise compétent et non conflictuel », a ajouté Jendrysik, mais cela pourrait ne pas suffire à résonner étant donné les préférences actuelles des électeurs primaires républicains qui aiment clairement toujours Trump et sa politique de la viande rouge. . Ses assistants parient que son réseau d’affaires aidera à générer des donateurs majeurs, mais lors de l’annonce de sa candidature, il n’avait le soutien d’aucun super PAC ou groupe extérieur. Cela laisse Burgum, du moins pour le moment, attendre que Trump et DeSantis soient en quelque sorte retirés de la course.

Christie a-t-il une ouverture, ou juste un os à choisir avec Trump ?

Christie insiste sur le fait qu’il voit un chemin vers la nomination, aussi étroit soit-il. Mais au moins à un certain niveau, il semble également motivé pour vaincre Trump et pense qu’il est la meilleure personne pour le faire : « Vous devez penser à qui a les compétences pour le faire et qui a le courage de le faire parce que ça ne va pas. bien finir quoi qu’il arrive », a-t-il dit en mars.

Autrefois défenseur de Trump, il a dit qu’il s’était « trompé » à propos de l’ancien président et que la nuit des élections 2020 a été le « point de rupture » de leur relation.

Christie s’est déjà montré disposé à affronter l’ancien président, critiquant sa réticence à débattre et sa réticence à accepter les résultats des élections de 2020, et le qualifiant de « lâche » et de « marionnette de Poutine ». Il a dit qu’il ne soutiendrait pas Trump même si l’ancien président remporte l’investiture républicaine en 2024. « Méfiez-vous du leader de ce pays, à qui vous avez confié le leadership, qui n’a jamais fait d’erreur, qui n’a jamais rien fait de mal , qui quand quelque chose ne va pas, c’est toujours la faute de quelqu’un d’autre. Et qui n’a jamais perdu », a déclaré Christie à propos de Trump mardi.

C’est un virage à 180 degrés remarquable pour quelqu’un qui a brièvement dirigé l’équipe de transition de Trump à la Maison Blanche et l’a aidé à se préparer aux débats en 2020. Et cela attire la colère de Trump – et gagne donc l’attention médiatique qu’il souhaite. Mardi, Trump a répondu aux attaques de Christie par un coup sur le poids de l’ancien gouverneur, que Christie a qualifié de « enfantin ».

Russell a déclaré que c’est le style explosif de Christie qui le place dans une classe différente de celle des autres rivaux du GOP qui ont adopté une position anti-Trump, y compris Pence. Christie a publiquement rappelé à ses collègues républicains comment il avait battu le sénateur de Floride Marco Rubio lors du débat présidentiel en 2016 et a déclaré que quelqu’un devait faire de même avec Trump.

« La seule chose qu’il apporte à la course que personne d’autre ne fait probablement ou qu’il fait mieux que tout le monde : c’est un communicateur de très haut niveau et il n’a pas peur de donner un coup de poing », a-t-il déclaré. « Il est incroyablement charismatique. Ses talents de débatteur et ses compétences médiatiques ne sont pas parallèles à bien des égards.

Ces compétences pourraient également profiter à d’autres candidats, en particulier à ceux qui hésiteraient à attaquer directement l’ancien président. Si Christie devient le chien d’attaque, il peut faire le sale boulot à leur place.

« Je ne doute pas qu’il portera des coups à Trump », a déclaré Russell. «Je pourrais le voir comme potentiellement un pilote de kamikaze qui cause des dommages à Trump et aide [the other GOP contenders] se rapprocher. »

C’est peut-être le résultat le plus probable, mais pas préféré, pour quelqu’un qui est arrivé sixième la dernière fois qu’il s’est présenté à la présidence. Mais Christie pourrait toujours considérer cette défaite comme une victoire. Son précédent soutien à Trump ne lui a apparemment apporté que de la misère ; maintenant, il pourrait vouloir infliger un peu de la sienne.

Dans l’ensemble, il reste possible, bien que peut-être peu probable, qu’une confluence d’événements remodèle radicalement la course. Cela fait que les candidats au bas des sondages attendent, espèrent et cherchent leur chance.

« Il y a une opportunité en ce moment pour l’un de ces candidats de percer », a déclaré DuHaime. «Il semblait que ce pourrait être une course à deux il y a six mois, mais DeSantis a été très décevant à l’approche et au début de sa candidature. Cela amène les donateurs et les électeurs à chercher une troisième alternative.