Élections Canada devrait commencer à superviser les nominations des partis, selon certains politiciens

Le directeur général des élections du Canada prévoit des pourparlers cet automne avec les partis fédéraux pour discuter des courses à l’investiture des circonscriptions – qui pourraient avoir été ciblées pour être manipulées à au moins une occasion par Pékin.

Dans son premier rapport sur l’ingérence étrangère, l’ancien gouverneur général David Johnston a conclu à des « soupçons fondés » selon lesquels le consulat général de la République populaire de Chine à Toronto était à l’origine d’irrégularités lors de la victoire à l’investiture libérale fédérale de Han Dong en 2019.

Dong n’avait aucune connaissance des irrégularités, selon le rapport.

Le directeur général des élections Stéphane Perrault pourrait suivre ces pourparlers avec des recommandations visant à modifier la Loi électorale du Canada, a déclaré l’agence non partisane.

Alors que la décision finale sur la modification des lois appartient au Parlement, les politiciens actuels et anciens affirment qu’Élections Canada devrait assurer une plus grande surveillance des nominations dans les circonscriptions, qui ont acquis une réputation de roue libre.

« Dans le contexte des récentes allégations d’ingérence étrangère, il serait important que des mesures supplémentaires soient mises en place », a déclaré le chef adjoint du Parti vert, Jonathan Pedneault.

« Nous serions ravis de voir Élections Canada jouer un rôle plus important. »

Jonathan Pedneault, du Parti vert, a déclaré qu’Élections Canada devrait superviser les processus de vérification des partis pour leur donner plus de « crédibilité ». (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Le fait que l’agence électorale indépendante supervise la vérification conduirait à beaucoup plus de « crédibilité », a déclaré Pedneault.

Élections Canada surveille les dépenses des candidats, mais le rôle actuel de l’agence dans les nominations est limité et les partis politiques ont un contrôle presque total sur le déroulement des courses.

Parfois, des règles laxistes peuvent laisser les courses ouvertes à l’exploitation, y compris de la part d’acteurs étrangers cherchant à soutenir des candidats sympathiques à leurs causes.

D’autres fois, les partis peuvent nommer des candidats ou organiser des concours où ils rallient des membres pour soutenir un candidat spécifique.

Est-ce qu’une plus grande surveillance rendrait les concours « plus propres » ?

La controverse éclate souvent dans les courses à l’investiture. L’exemple le plus récent a éclaté dans la circonscription d’Oxford, dans le sud-ouest de l’Ontario, lors de la course à l’investiture des conservateurs pour la prochaine élection partielle du 19 juin.

L’un des candidats, le comté de la ville de Woodstock. Deb Tait, a accusé le parti de favoriser sa rivale Arpan Khanna, qui a remporté l’investiture.

Tait est la fille de l’ancien député conservateur Dave MacKenzie, qui soutient maintenant David Hilderley, le candidat libéral à Oxford.

« Le processus de nomination a été équitable et conforme à nos règles », a déclaré Sarah Fischer, directrice des communications du Parti conservateur du Canada, dans une déclaration à CBC News.

« M. Khanna est notre candidat parce qu’il a obtenu le soutien des membres par une large marge. »

Tait allègue qu’elle n’a pas reçu la liste des membres en temps opportun et suggère que le parti n’a pas soigneusement vérifié l’identification des électeurs.

« J’étais inquiet dès le départ que tout soit réglé », a déclaré Tait.

Deb Tait, une ancienne candidate à l’investiture conservatrice dans la circonscription d’Oxford, en Ontario, demande à Élections Canada d’exercer une plus grande surveillance. (Mark Bochsler/CBC)

Tait demande à Élections Canada d’intervenir et de fournir plus de surveillance pour s’assurer que ce qu’elle a vécu ne se reproduise plus.

« Cela le rend plus propre », a-t-elle déclaré. « Ce qui s’est passé ici ne devrait pas se passer dans une autre circonscription. »

Tait a déclaré qu’elle soutenait les partis qui nomment des candidats, mais ne pense pas qu’ils devraient être autorisés à contrôler les règles de la course à l’investiture, car cela crée une ouverture pour donner un avantage à un candidat spécifique.

Pas de « règle dure et rapide »

Sheila Copps, ancienne députée libérale de longue date et vice-première ministre, a également déclaré qu’elle croyait qu’Élections Canada devait jouer un rôle dans les courses à l’investiture. Copps a tenté de faire appel d’un concours d’investiture qu’elle avait perdu en 2004, alléguant que le parti favorisait son adversaire.

Copps a déclaré que son avocat l’avait informée que si elle poursuivait sa contestation, elle devrait signer un accord de non-divulgation et payer tous les honoraires d’avocat si elle était vaincue.

« Ça fait mal », a déclaré Copps. « J’étais toujours dans la fête et c’était vraiment proche de moi. »

Copps a déclaré qu’Élections Canada devrait organiser des appels à l’investiture plutôt que des processus internes au parti.

« Cela va permettre un autre niveau de contrôle et un autre niveau d’équilibre », a-t-elle déclaré.

Shiela Copps a été députée libérale et vice-première ministre sous le gouvernement de Jean Chrétien. (Olivia Stefanovitch/CBC)

D’autres craignent qu’Élections Canada ne prenne le contrôle des partis, qui sont traditionnellement traités comme des groupes privés.

« Personnellement, je suis un peu mal à l’aise à l’idée que l’État s’immisce dans la société civile et aide à l’organiser et à la réglementer », a déclaré Cristine de Clercy, professeure agrégée de sciences politiques à l’Université Western à London, en Ontario.

De Clercy, le nouveau titulaire de la Chaire Jarislowsky sur la confiance et le leadership politique à l’Université Trent, a déclaré que les citoyens peuvent juger un parti en fonction de la qualité de sa propre démocratie interne.

Elle a déclaré que les partis sont incités à montrer qu’ils peuvent organiser des nominations équitables, cohérentes, transparentes et démocratiques.

S’ils ne le font pas, a-t-elle dit, des élections formelles et les médias peuvent fournir des contrôles sur les partis.

« Ce n’est pas une règle absolue que les partis doivent agir démocratiquement dans leurs processus de nomination afin de présenter des candidats éligibles », a déclaré de Clercy.

« C’est juste [that] nous attendons en tant que citoyens, il nous semble tout simplement normal et logique qu’un parti qui voudrait se proposer pour diriger une démocratie compétente ait une démocratie compétente dans ses propres rangs. »